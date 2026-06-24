客戶焦點：Nubeseg 如何運用 Splashtop 擴展安全遠端支援與端點安全性
日期：2026 年 8 月 26 日
時間：上午 8 點 PT / 上午 11 點 ET / 下午 3 點 GMT
時長：30 分鐘
說明：隨著受管理服務供應商規模擴大，提供安全、可靠且高效率的遠端支援也變得愈來愈複雜。
歡迎參加這場獨家客戶案例焦點網路研討會，了解 Nubeseg SRL 這家專注於網路安全的 MSP，如何透過託管式安全服務、端點防護、雲端安全與安全遠端存取，支援跨區域的各類組織。
在這場即時對談中，Ramiro Hercilla 將分享 Nubeseg 如何以 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM) 取代分散的遠端支援工具，藉此簡化營運、提升可視性、強化安全性，並在不增加人力的情況下擴大支援規模。
在這場連線中，您將了解 Nubeseg 如何：
從被動式 IT 管理轉型為主動式端點營運
提升超過 1,400 台裝置的遠端支援效能與可視性
透過自動化減少手動修補與更新作業
實現安全遠端工作，加快問題解決
透過 Service Desk 簡化工單與支援工作流程
擴展至新的城市與市場，無需擴編支援團隊
實現更強化的安全控制與可供稽核的報告
了解 Nubeseg 如何運用 Splashtop 提升營運效率、強化端點安全，並支援業務成長。