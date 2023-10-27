GoToAssist 定價太高？
如果我們告訴您，您不必為遠端支援解決方案付出高昂的費用，您會怎麼想？如果您目前正在使用 GoToAssist，那麼您就會知道它的價格有多貴，起價為NT$385 /月（這還不包括您需要購買的支援行動裝置的附加元件）。
只要一比較 GoToAssist 與 Splashtop Remote Support 的定價，就會發現 Splashtop 能為您省下 70% 以上的費用！Splashtop 會帶來更物有所值的效益和更多的功能。
比較 Splashtop 與 GoToAssist 的費用
Splashtop Remote Support
GoToAssist
起始價
NT$6,200/年
US$660/年
行動裝置支援 (iOS 和 Android)
免費包含在內
每年針對每位專員額外收取 $240
包含行動裝置支援的總價，最低
NT$6,200/年
US$900/年
如果您需要行動裝置支援，歡迎選擇 Splashtop Remote Support，比起 GoToAssist，可為您省下超過 75% 的訂閱費用。Splashtop Remote Support 還提供 GoToAssist 沒有的功能，包括拖放式檔案傳輸、多螢幕支援和遠端列印。
因此，Splashtop Remote Support 可謂取代 GoToAssist 的最佳選擇。
了解真實價值：Splashtop 與 GoToAssist 定價
選擇遠端支援解決方案不僅涉及前期成本。這是關於了解您的投資獲得的整體價值。讓我們深入研究 Splashtop 和 GoToAssist 的定價結構，看看哪個更物有所值。
透明的定價
使用 Splashtop，所見即所得。沒有隱藏費用或意外費用。定價透明，使企業能夠有效地預算，而不會出現任何驚喜。
基本價格包含的功能
Splashtop 的基本價格包括許多其他提供者需要額外收費的功能。這包括行動裝置支援、拖放檔案傳輸、多顯示器支援和遠端列印。這些包容性功能確保用戶獲得更多的價格。GoToAssist 中的行動裝置支援需要額外成本，這會增加企業的整體支出。
可擴展性和靈活性
Splashtop 了解企業的發展與變化。他們的定價計劃旨在可擴展，允許公司根據不斷變化的需求升級或修改其計劃，而不會產生過多的成本。
關於定價，重要的是超越數字並了解您收到的價值。Splashtop 的透明定價、全面的功能、可擴展性和客戶評價使其在與 GoToAssist 的價格戰中成為明顯的贏家。如果您正在尋找提供一流功能和物超所值的解決方案，Splashtop 是您的最佳選擇。
別為了 GoToAssist 授權負擔更多費用了，現在就試試 Splashtop 吧！
滿意客戶的分享
到目前為止，我認為 Splashtop 是支援小型企業客戶的最超值方案。我已完全捨棄 GoToAssist，改用 Splashtop，主要是價格考量，但其實最大優勢是可以支援行動裝置！
David Humber - FWD Consulting
滿意客戶的分享
使用 Splashtop Remote Support 來進行遠端支援存取，比之前用的 GoToAssist 好用太多了。品質與我用過的其他產品相當，價格也很棒。
Mark Bazin - Cristo Rey Network