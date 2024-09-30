Splashtop 自 2010 年起，持續為 20 多萬個企業、MSP/IT 和服務台提供遠端存取和遠端支援解決方案。Splashtop 結合了最新的裝置和雲端技術，執行速度更快、費用更低、功能更多，而且訂閱方案還包含對 iOS 和 Android 行動裝置的支援！如果要使用 GoToAssist 支援行動裝置，則必須每年針對每個代理程式額外支付 240 美元。
Splashtop Remote Support 和 GoToAssist 的比較
Splashtop Remote Support
GoToAssist
起始價
NT$517/月
NT$385/月
行動裝置支援
免費提供
每年針對每位專員額外收取 $240
臨機的工作階段
不限次數連線
不限次數連線
使用者管理
聊天
跨平台檔案傳輸 (拖放)
連線錄製
雙向桌面分享
行動應用程式
多重螢幕
遠端列印
深入了解 Splashtop Remote Support。
客戶推薦
到目前為止，我發現 Splashtop 是支援小型企業客戶的最佳選擇。我已經完全放棄 GoToAssist，改用 Splashtop 不只是因為價格考量，最大的好處是它廣泛支援行動裝置！
Mark Bazin - Cristo Rey Network
客戶推薦
使用它進行遠端支援存取。比我之前使用的 GoToAssist 好多了。與我用過的其他任何東西一樣好，價格很棒。
馬克巴贊 - 克里斯托雷伊電視台
客戶推薦
您的系統比我多年來使用的 GoToAssist 系統好得多。與您的銷售和技術支持人員非常合作。
喬治威爾斯
Splashtop 成為 GoToAssist 最佳替代方案的 4 個理由
當涉及遠端支援解決方案時，選擇提供最佳價值、功能和效能的解決方案至關重要。這就是為什麼 Splashtop 成為 2023 年最佳 GoToAssist 替代品的原因：
速度與功能： Splashtop融合了最新的裝置和cloud技術，提供更快、更無縫的終端連接體驗。 用戶報告了更快的響應時間和更流暢的屏幕共享會話，使其成為實時支持的理想選擇。
成本效益：Splashtop 的顯著優勢之一是其成本效益。它提供有競爭力的價格，與其他解決方案相比，用戶可以節省高達 75% 或更多的訂閱費用。這使其成為各種規模的企業經濟實惠的選擇。雖然 GoToAssist 提供了一系列定價計劃，但整體成本可能會更高，尤其是在添加額外功能或用戶時。
功能集：Splashtop 不僅提供遠端支援；它還提供增強使用者體驗的綜合功能，例如多顯示器支援、跨平台拖放檔案傳輸和遠端列印。這還包括訂閱內對 iOS 和 Android 行動裝置的支持，無需額外付費。雖然 GoToAssist 提供行動支持，但每位代理每年需額外支付 240 美元，這對於需要行動裝置支援的企業來說成本效益較低。
靈活性和可擴展性：無論您是小型企業還是大型企業，Splashtop 都能提供靈活的計劃來滿足您的需求。其直觀的界面和易於使用的功能使它適合初學者和經驗豐富的專業人士。
選擇正確的遠端支援解決方案對於高效營運和客戶滿意度至關重要。Splashtop 憑藉其先進的功能、成本效益和積極的用戶回饋，成為 2023 年最佳的 GoToAssist 替代品。無論您是想切換還是首��次探索遠端支援選項，Splashtop 都是您的首選。