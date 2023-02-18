自 200，000 年以來，Splashtop 一直為 200，000 多家企業、 MSPs/IT 和服務台提供遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 結合了最新的設備和 cloud 技術，運行速度更快，成本更低，包含更多功能，並在您的訂閱中包含對 iOS 和 Android 設備的行動裝置支援！ 使用 GoToAssist，您必須為每個代理每年額外支付 240 美元才能支援行動裝置。
比較 Splashtop SOS 與 GoToAssist
Splashtop SOS - Manual Update
GoToAssist
起始價
$17/月
$55/月
行動裝置支援
免費提供
每年針對每位專員額外收取 $240
臨機的工作階段
連線數無上限
連線數無上限
無人看守的電腦存取
不限 (須搭配 SOS Unlimited 套件，最低 $34/月)
10,000 台電腦
使用者管理
聊天
跨平台檔案傳輸（拖曳）
連線記錄
雙向桌面分享
Mobile apps
多重螢幕
遠端列印
進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。
來自我們滿意的客戶
「比我多年來使用的系統 GoToAssist 更好。銷售和技術支援人員非常好。」
George Wells
來自我們滿意的客戶
「到目前為止，我發現 Splashtop 是支援小型企業客戶的最佳選擇。我已經完全從 GoToAssist 轉換到 Splashtop，主要是因為價格，但是最大的好處是現在可以支援行動裝置！」
Mark Bazin - Cristo Rey Network
來自我們滿意的客戶
「將其用於遠端支援存取。比我以前使用的 GoToAssist 好多了。和其他產品相比一樣好，價格也漂亮。」
Mark Bazin - Cristo Rey Network
來自我們滿意的客戶
「比我多年來使用的系統 GoToAssist 更好。銷售和技術支援人員非常好。」
George Wells
來自我們滿意的客戶
「到目前為止，我發現 Splashtop 是支援小型企業客戶的最佳選擇。我已經完全從 GoToAssist 轉換到 Splashtop，主要是因為價格，但是最大的好處是現在可以支援行動裝置！」
Mark Bazin - Cristo Rey Network