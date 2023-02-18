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Technician using Splashtop instead of GoToAssist

2023 年最佳GoToAssist替代品

了解為什麼 Splashtop Enterprise 是遠端支援和遠端電腦存取的最佳選擇

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自 200，000 年以來，Splashtop 一直為 200，000 多家企業、 MSPs/IT 和服務台提供遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 結合了最新的設備和 cloud 技術，運行速度更快，成本更低，包含更多功能，並在您的訂閱中包含對 iOS 和 Android 設備的行動裝置支援！ 使用 GoToAssist，您必須為每個代理每年額外支付 240 美元才能支援行動裝置。

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比較 Splashtop SOS 與 GoToAssist

Splashtop SOS - Manual Update

GoToAssist

起始價

$17/月

$55/月

行動裝置支援

免費提供

每年針對每位專員額外收取 $240

臨機的工作階段

連線數無上限

連線數無上限

無人看守的電腦存取

不限 (須搭配 SOS Unlimited 套件，最低 $34/月)

10,000 台電腦

使用者管理

聊天

跨平台檔案傳輸（拖曳）

連線記錄

雙向桌面分享

Mobile apps

多重螢幕

遠端列印

進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。

來自我們滿意的客戶

「比我多年來使用的系統 GoToAssist 更好。銷售和技術支援人員非常好。」

George Wells

來自我們滿意的客戶

「到目前為止，我發現 Splashtop 是支援小型企業客戶的最佳選擇。我已經完全從 GoToAssist 轉換到 Splashtop，主要是因為價格，但是最大的好處是現在可以支援行動裝置！」

Mark Bazin - Cristo Rey Network

來自我們滿意的客戶

「將其用於遠端支援存取。比我以前使用的 GoToAssist 好多了。和其他產品相比一樣好，價格也漂亮。」

Mark Bazin - Cristo Rey Network

來自我們滿意的客戶

「比我多年來使用的系統 GoToAssist 更好。銷售和技術支援人員非常好。」

George Wells

來自我們滿意的客戶

「到目前為止，我發現 Splashtop 是支援小型企業客戶的最佳選擇。我已經完全從 GoToAssist 轉換到 Splashtop，主要是因為價格，但是最大的好處是現在可以支援行動裝置！」

Mark Bazin - Cristo Rey Network

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