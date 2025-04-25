跳至主內容
Splashtop
+1.408.886.7177免費試用
Splashtop Connector Demo
Splashtop Connector Demo

Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint 比較表

在沒有 VPN 的情況下存取電腦或使用 Splashtop 安裝遠端存取代理程式

與我們聯繫

Splashtop Connector 不須透過代理應用程式即可存取系統

在封閉式網路的單一電腦上安裝 Splashtop Connector，充當橋接或跳轉點，讓網路上的其他電腦和伺服器都可以從 Splashtop 應用程式透過 RDP 進行存取。

Splashtop Connector 非常適合 IT 管理員遠端支援內部網路上可能無法存取互聯網或不允許安裝第三方應用程式進行遠端存取的計算機，並允許使用者安全地進行遠端工作。

Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint

功能

Splashtop

BeyondTrust

連接到內部計算機

使用 Connector 作為橋梁

使用 Jumpoint 作為橋樑

存取權限

Yes

Yes

連線記錄

Yes

Yes

連線錄製

Yes

Yes

多螢幕支援

Yes

Yes

高效能

是，使用 Splashtop 的高效能伺服器陣列進行中繼連接

Yes

連線排程/遠端實驗室使用

Yes

Yes

安全

僅有 443 單一連接埠輸出網路的 Connector 提供高度安全

Yes

雲端服務

Yes

Yes

內部部署服務

Yes

Yes

易於使用

是的，使用方式簡單、直覺

更加專注在以技術支援為中心，而非遠端工作所需的可用性

輕鬆部署

只需安裝 Connector 並進行一些簡單設定

安裝 Jumpoint 並設定

可擴展性

部署多個 Connector 以進行擴展

安裝多個 Jumpoint 以進行擴展

檔案傳輸

Yes

Yes

遠端列印

Yes

Yes

客戶端平台支援

Windows、Mac、iOS、Android、網路

Windows、Mac、iOS、Android、網路

RDS

是的，RDS、連線代理人、其他負載平衡器，如 F5。

以遠端支援為中心的產品，一般不會像 Splashtop 使用於多個同時連線的 RDS 集區來支援

RDP


（VNC 和貝殼）

Yes

連接集區

是 (RDS 和 RDP 皆是)

是，通過授權集區功能

請參閱我們 Splashtop vs BeyondTrust 的完整比較

開始使用 Splashtop

開始使用深入了解
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。