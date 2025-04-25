Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint 比較表
在沒有 VPN 的情況下存取電腦或使用 Splashtop 安裝遠端存取代理程式
Splashtop Connector 不須透過代理應用程式即可存取系統
在封閉式網路的單一電腦上安裝 Splashtop Connector，充當橋接或跳轉點，讓網路上的其他電腦和伺服器都可以從 Splashtop 應用程式透過 RDP 進行存取。
Splashtop Connector 非常適合 IT 管理員遠端支援內部網路上可能無法存取互聯網或不允許安裝第三方應用程式進行遠端存取的計算機，並允許使用者安全地進行遠端工作。
Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint
功能
Splashtop
BeyondTrust
連接到內部計算機
使用 Connector 作為橋梁
使用 Jumpoint 作為橋樑
存取權限
Yes
Yes
連線記錄
Yes
Yes
連線錄製
Yes
Yes
多螢幕支援
Yes
Yes
高效能
是，使用 Splashtop 的高效能伺服器陣列進行中繼連接
Yes
連線排程/遠端實驗室使用
Yes
Yes
安全
僅有 443 單一連接埠輸出網路的 Connector 提供高度安全
Yes
雲端服務
Yes
Yes
內部部署服務
Yes
Yes
易於使用
是的，使用方式簡單、直覺
更加專注在以技術支援為中心，而非遠端工作所需的可用性
輕鬆部署
只需安裝 Connector 並進行一些簡單設定
安裝 Jumpoint 並設定
可擴展性
部署多個 Connector 以進行擴展
安裝多個 Jumpoint 以進行擴展
檔案傳輸
Yes
Yes
遠端列印
Yes
Yes
客戶端平台支援
Windows、Mac、iOS、Android、網路
Windows、Mac、iOS、Android、網路
RDS
是的，RDS、連線代理人、其他負載平衡器，如 F5。
以遠端支援為中心的產品，一般不會像 Splashtop 使用於多個同時連線的 RDS 集區來支援
RDP
是
Yes
連接集區
是 (RDS 和 RDP 皆是)
是，通過授權集區功能