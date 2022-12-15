歡迎 Splashtop 新任行銷長和美洲區銷售副總

隨著公司不斷發展，Splashtop 宣布聘請 Michelle Burrows 擔任第一位行銷長 (CMO)，以及 Grant Murphy 擔任第一位美洲區銷售副總。

我們決定將這兩個新職位添加到我們的執行團隊中，這既是對 Splashtop 已經取得的成就的認可，也是我們需要做些什麼來做得更好的。 在過去一年左右的時間里，我們獲得了6500萬美元的新資金，使我們的估值超過了10億美元的獨角獸水準;自 2015 年以來，我們一直保持高增長，同時保持盈利;我們擴大了全球影響力;我們從 Capterra 獲得了驚人的 97 分總體用戶評分。

這兩個職位對於實現我們公司持續成長和盡善盡美的願景至關重要，因此，我們必須挑選最優秀的人才來擔任這些職位。我相信我們做出了正確的選擇。

為了將這兩位重要成員正式介紹給 Splashtop 成員，我與他們談談加入 Splashtop 工作的原因以及對於新職位的規劃。

Mark Lee：首先，歡迎您加入 Splashtop！能否談談您對 Splashtop 的看法以及為什麼有興趣加入我們？

蜜雪兒·伯羅斯： 謝謝，馬克。 當我開始認真研究 Splashtop 目前的業務時，很明顯該公司正處於拐點。 憑藉強大的創始人、優秀的產品、緊密而溫暖的文化以及大牌和快樂的客戶，Splashtop 已準備好真正起飛，我很高興能成為公司增長軌跡的一部分！

格蘭特·墨菲： Splashtop 在大流行期間取得了巨大的增長，在正確的時間為全球遠端工作的突然激增提供了正確的技術。 現在是時候讓公司向上游市場擴張，接觸更大的中型企業，並實施更積極的銷售方法。 就像蜜雪兒說的，這是一個非常激動人心的時刻加入 Splashtop。

Mark：請問兩位擔任行銷主管和銷售主管的基本信念為何？

蜜雪兒： 營銷人員是思想領袖和故事講述者，瞭解人們為什麼以及如何使用我們的解決方案。 我認為行銷是整個企業的戰略 - 從潛在客戶與我們進行的第一次互動一直到客戶旅程。 我們的品牌和我們作為一家公司的身份，以及我們的解決方案如何幫助組織更有效地運營，都需要通過每個接觸點。

授予： 我個人的銷售理念是，擁有一個有趣的銷售組織很重要。 銷售壓力很大，但如果你玩得開心，你可以產生維持銷售勢頭所需的興奮。 當然，我的意思是伴隨著責任的樂趣。

Mark：我知道兩位都非常重視培養團隊。能否談談您在團隊中扮演的角色？

蜜雪兒： 沒有傑出的人，你就無法做出非凡的事情，所以我非常有意識地讓合適的人加入進來，確保他們在團隊中都處於正確的位置並從事正確的工作，然後消除任何可能阻止他們做到最好工作的障礙。

授予：對於像 Splashtop 這樣的公司需要的銷售方法類型，我團隊中的銷售人員必須具有與生俱來的好奇心，這樣他們才能了解產品的功能、客戶的需求以及如何匹配它們以實現我們的銷售目標。

Mark：兩位同時入職，並且需要開始一起合作。請問打算如何處理行銷與銷售之間的關係？

蜜雪兒：在過去，人們習慣於認為行銷是那些帶來潛在客戶並將其扔到銷售隊伍中的人，或者充當銷售方策劃者的人。 但這不是現在事情的運作方式，假設他們真的這樣做了。今天，行銷和銷售需要形成一個圓圈，而不是一條線。 幾年前我從事銷售工作，我知道每個月或每個季度從零開始是什麼感覺，下一組配額在我面前。 我認為行銷需要像銷售團隊一樣對銷售數字負責。

授予：我同意蜜雪兒的觀點，銷售和營銷必須步調一致——定義並保持相同的資訊，這樣我們才能共同推動公司向前發展。 我還想糾正人們對銷售的常見誤解，即我們在酒吧努力工作和聚會。 我想把這種形象改成努力工作和與孩子們一起聚會，因為工作/生活的平衡非常重要。

蜜雪兒：這是真的，格蘭特。 幾年前，當我在一家財富 50 強公司擔任營銷副總裁時，我親身瞭解了工作/生活平衡。 我以為我已經專業地到達了，但我只是覺得失去平衡。 因此，重要的是我們要認識到，除了工作之外，我們都有責任。

Mark：好的，接下來是對每個人來說都很有趣的問題。兩位認為自己的專業超能力是什麼？

授予：我認為我在銷售方面做得很好。 首先，我善於弄清楚如何將客戶的方形釘子安裝到公司的圓孔中——將客戶需求與公司提供的產品相匹配。 第二件事是激勵人們。 我理想的情況是，他們不是我拖著團隊，而是把我放在船上並推動。

蜜雪兒：我認為我的主要超能力是我能夠組建合適的團隊，帶領公司邁出下一步。正如我之前所說，沒有傑出的人，你就無法做出非凡的事情。 我擅長的另一件事，也是我職業生涯中做過很多次的事情，是我所說的轉型行銷，即把一家現有的公司提升到一堆水準。 這是關於讓品牌、需求和產品行銷朝著同一個目標共同努力。

Mark：其實兩位有個共同點，那就是你們都是 Splashtop 第一批遠端工作人員 - Michelle 在 Denver 而 Grant 在 Dallas。兩位對遠端工作的感覺為何？

蜜雪兒：在我職業生涯的大部分時間里，我一直在遠端工作，包括跨大洲。 所以我對跨幾個時區工作非常自在。 與此同時，我確實認為與團隊中的人員建立關係很重要，所以我將花一些時間親自參加 Splashtop——進行那些非正式對話，這些對話在預定的 Zoom 電話中很難進行，但對於真正相互瞭解非常重要。

授予：再一次，蜜雪兒和我同步了！ 自 2001 年以來，我一直在遠端工作，儘管我會說遠端入職是一種不尋常的入門方式。我還計劃在 Splashtop 位於庫比蒂諾的新總部和更大的總部度過時光。但是，考慮到 Splashtop 所處的業務，在執行級別對遠端工作進行建模是很好的。

Mark：謝謝兩位抽出寶貴的時間，謹代表 Splashtop 的每一位員工表示衷心的歡迎，我希望與大家一起將公司推向更遠、更高的未來。