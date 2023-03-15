影片：使用遠端桌面操作 Adobe Animate

您身邊沒有工作電腦或那台桌上型電腦，但卻需要使用 Adobe Animate 嗎？

Splashtop 讓您無後顧之憂。

Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop 業務訪問是最快速，最簡單的解決方案，可讓您遠端存取安裝了 Animate 的另一台電腦，因此您可以從任何個人設備使用該應用程序並遠端工作。

您可以透過 Splashtop 從自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機輕鬆地在遠端電腦上使用 Adobe Animate。只需啟動與該電腦的 Splashtop 遠端桌面連線即可查看遠端螢幕並即時互動。從個人裝置遠端存取桌上型電腦後，就可以像坐在遠端電腦前一樣使用 Animate。

Splashtop 讓您可以使用 Animate 完整功能，並且可以全面取用 Animate 所有工具，因此即使在遠端工作時，也可以無縫製作精美作品。

即刻開始

Splashtop的快速遠端連接具有最小的延遲，以及高清質量和聲音，可確保高效的插圖和動畫以及完美的音頻同步（甚至Mac遠端桌面聲音 ）。您仍然可以將作品導出並發佈到任何平台，並像往常一樣使用所有功能。 Splashtop Business Access使您感覺就像坐在工作電腦的前面一樣，使其成為在家中或遠端工作的出色工具。您再也不必擔心在家中或旅途中沒有Adobe Animate。

Splashtop Business Access 讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即免費試用，親身體驗在遠端工作時使用 Adobe Animate 有多麼容易！