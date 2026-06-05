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Adobe Animate application seamlessly running on a remotely accessed computer using Splashtop

影片：使用遠端桌面操作 Adobe Animate

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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您身邊沒有工作電腦或那台桌上型電腦，但卻需要使用 Adobe Animate 嗎？

Splashtop 讓您無後顧之憂。

Using Remote Desktop for Adobe Animate
Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Remote Access是最快捷、最簡單的解決方案，它允許您遠端存取安裝了 Animate 的另一台計算機，因此您可以從任何個人設備使用該應用程式並遠端工作。

您可以透過 Splashtop 從自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機輕鬆地在遠端電腦上使用 Adobe Animate。只需啟動與該電腦的 Splashtop 遠端桌面連線即可查看遠端螢幕並即時互動。從個人裝置遠端存取桌上型電腦後，就可以像坐在遠端電腦前一樣使用 Animate。

Splashtop 讓您可以使用 Animate 完整功能，並且可以全面取用 Animate 所有工具，因此即使在遠端工作時，也可以無縫製作精美作品。

現在就開始吧！
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Splashtop 的快速遠端連線具有最小的延遲以及高清品質和聲音，可確保高效的插圖和動畫，以及完美的音訊同步（甚至Mac 遠端桌面聲音）。您仍然可以將您的作品匯出並發佈到任何平台，並像平常一樣使用所有功能。Splashtop Remote Access讓您感覺就像坐在工作電腦前一樣，使其成為在家中或遠端辦公的絕佳工具。 您再也不用擔心在家裡或旅途中沒有 Adobe Animate 了。

Splashtop 讓您可以從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取任何 Windows、Mac 或 Linux 電腦。

開始免費試用，親身體驗在遠端工作時使用 Adobe Animate 有多麼輕鬆！

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