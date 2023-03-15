影片：使用遠端桌面存取 Adobe Audition

需要存取另一台電腦才能使用 Adobe Audition，但手邊只有個人裝置？

Splashtop 正是解決此問題的快速簡易解決方案。

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

SplashtopBusiness Access允許您遠端存取並控制已安裝了 Audition 的遠端電腦，因此您可以在家中或旅途中工作時輕鬆使用 Audition。

您可以透過 Splashtop 啟動遠端桌面連線，從自己的智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦遠端存取工作電腦或另一台電腦上安裝的 Adobe Audition 應用程式。只需按一下，即可在自己的裝置上看到遠端螢幕，並且與遠端電腦進行互動，就像坐在遠端電腦前一樣。

您可以從遠端電腦使用 Audition 並全面存取任何其他應用程式或檔案，讓您方便地完成所有遠端工作。

即刻開始

除了能夠使用Audition並從您自己的設備即時查看遠端螢幕外，Splashtop還可以將高質量的聲音從遠端電腦傳輸到本地設備（甚至是來自遠端Mac電腦的聲音 ）。 Splashtop的快速流傳輸速度確保了準確的時間安排，因此您可以無縫混合音頻，充分利用Audition甚至在遠端工作時也可以完善您的項目。 Splashtop Business Access是您使在家中或旅途中輕鬆工作所需的解決方案。

Splashtop 讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即開始免費試用，親身體驗在遠端工作時使用 Adobe Audition 有多麼容易！