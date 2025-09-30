影片：使用遠端桌面存取 Adobe Audition

需要存取另一台電腦才能使用 Adobe Audition，但手邊只有個人裝置？
Splashtop 正是解決此問題的快速簡易解決方案。
Using Remote Desktop to Access Adobe Audition
Splashtop Remote Access可讓您遠端存取和控制安裝了 Audition 的遠端計算機，因此您可以在家中或旅途中輕鬆使用 Audition。
您可以透過 Splashtop 啟動遠端桌面連線，從自己的智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦遠端存取工作電腦或另一台電腦上安裝的 Adobe Audition 應用程式。只需按一下，即可在自己的裝置上看到遠端螢幕，並且與遠端電腦進行互動，就像坐在遠端電腦前一樣。
您可以從遠端電腦使用 Audition 並全面存取任何其他應用程式或檔案，讓您方便地完成所有遠端工作。
除了可以使用 Audition 並即時從您自己的裝置查看遠端螢幕之外，Splashtop 還可以將高品質的聲音從遠端電腦傳輸到您的本機裝置（甚至是來自遠端 Mac 電腦的聲音）。Splashtop的快��速串流速度確保了準確的時間，以便您可以無縫混合您的音訊，充分利用 Audition，即使在遠端工作時也能完善您的專案。 Splashtop Remote Access是您輕鬆在家或在旅途中工作所需的解決方案。
Splashtop 讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
立即開始免費試用，親自體驗遠端工作時使用 Adobe Audition 是多麼簡單！
現在就開始吧！
開始您的 Splashtop 遠端存取免費試用免費試用