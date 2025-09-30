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Close up of editing audio files with remote desktop

影片：使用遠端桌面存取 Adobe Audition

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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需要存取另一台電腦才能使用 Adobe Audition，但手邊只有個人裝置？

Splashtop 正是解決此問題的快速簡易解決方案。

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition
Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Splashtop Remote Access可讓您遠端存取和控制安裝了 Audition 的遠端計算機，因此您可以在家中或旅途中輕鬆使用 Audition。

您可以透過 Splashtop 啟動遠端桌面連線，從自己的智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦遠端存取工作電腦或另一台電腦上安裝的 Adobe Audition 應用程式。只需按一下，即可在自己的裝置上看到遠端螢幕，並且與遠端電腦進行互動，就像坐在遠端電腦前一樣。

您可以從遠端電腦使用 Audition 並全面存取任何其他應用程式或檔案，讓您方便地完成所有遠端工作。

除了可以使用 Audition 並即時從您自己的裝置查看遠端螢幕之外，Splashtop 還可以將高品質的聲音從遠端電腦傳輸到您的本機裝置（甚至是來自遠端 Mac 電腦的聲音）。Splashtop的快速串流速度確保了準確的時間，以便您可以無縫混合您的音訊，充分利用 Audition，即使在遠端工作時也能完善您的專案。 Splashtop Remote Access是您輕鬆在家或在旅途中工作所需的解決方案。

Splashtop 讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即開始免費試用，親自體驗遠端工作時使用 Adobe Audition 是多麼簡單！

現在就開始吧！
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