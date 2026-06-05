企業中遠端存取的風險和回報

遠端桌面軟體具有許多優勢，使其成為試圖提高生產力而又不給員工和其他資源施加更大壓力的企業的絕佳選擇。這項技術可以幫助您的組織在業務流程中保持靈活和靈活。
但是這項技術並非沒有風險。而且部署此類軟體的前景，尤其是在當前存在安全漏洞和數據黑客的情況下，可能會使組織的高級管理層感到擔憂。讓我們看一下遠端存取軟體的好處和風險，並說明正確的解決方案可以確保您的網路盡可能安全，同時又能獲得遠端桌面存取的好處。
遠端存取的好處
對於您的員工而言，存取信息從未如此簡單。雲計算的到來使得使用文檔和通常在辦公室中的工作一樣無縫。具有明顯優勢的遠端存取軟體也是如此：
企業可以節省辦公空間
員工節省差旅費用
區域辦事處可以與總部保持更好的聯繫
使組織更加敏捷
節省 IT 基礎架構成本
除了節省空間和成本外，遠端存取還可以：
更穩定的業務流程
員工可以連接到辦公室網路，即使發生了阻止他們實際到達那裡的事情
員工積極性更高
遠端工作或在家工作為更好的工作與生活平衡創造了機會
更敏捷的業務
簡單地在海外設立辦事處;在辦公室外「下班后」回復客戶;員工可以通過行動裝置連接到公司伺服器，並訪問最新版本的應用程式，以減少停機時間並提高生產力
遠端存取軟體的安全風險
最大的回報通常會帶來一些風險。 遠端存取軟體也是如此。 對各種規模的企業進行的網絡攻擊都處於歷史新高水平，對各行各業的企業領導者而言是日益關注的問題。 他們的首要任務是保護其組織的數據免受網絡攻擊。 當涉及到納入任何新技術時，他們必須質疑：它是否安全？
您的組織總是試圖避免所有 IT 相關風險，遠端存取相關的安全風險當然也不例外。實施特定的安全程序和協議將大幅降低潛在風險（例如未經授權的存取），並確保資料安全。
選擇正確的遠端存取解決方案還可以幫助最大程度地降低風險。 Splashtop遠端存取解決方案具有多項強大的安全功能，這些功能使任何企業領導者都可以確信自己的數據是安全的。
允許存取
首先，遠端存取潛在的重大風險之一就是貴公司的公司網路存取策略。例如，許多公司僅允許從公司已認證過的裝置進行遠端存取，而這些裝置可以更容易地控制、管理和鎖定。然而，許多小型企業對這些流程的要求並不嚴格，使用任何裝置都可以進入公司網路。這些裝置可能使用了過時的作業系統或缺乏強大的防病毒功能，可能會為 IT 團隊帶來問題，因為他們無法保護個人裝置的安全性，也無法監控其存取權限，而造成惡意軟體或其他病毒入侵的嚴重後果。
有了 Splashtop Remote Access，您就可以選擇要授予遠端存取權的裝置。雙重驗證會確保只有已獲取存取權的裝置才能存取公司網路。
過時的網頁保護
網路犯罪正變得越來越普遍，並且攻擊比以往任何時候都更加複雜。因此，您需要最新的Web保護。例如，Web過濾可阻止可能包含間諜軟體，惡意軟體和其他病毒的惡意網頁。過濾器還可以根據URL，頁麵類型，用戶或使用的設備充當阻止程式。
數據加密不良
�加密是保護資料安全性的基礎。對於任何採用遠端存取軟體的企業來說，將重要的公司資料（例如客戶的信用卡號或其他個人資訊）轉換為其他格式或代碼（只有授權人員才能存取）絕對是首要工作。
Splashtop Remote Access 使用 TLS 和 256 位元 AES 加密技術，確保團隊遠端存取電腦時的連線和資訊均安全無虞。
缺乏資產跟蹤
移動存取的靈活性面臨的最大威脅之一是裝置成為企業數據的強大端口。儘管您的員工可以隨時隨地查看和處理重要內容，這很重要，但是如果其中一台裝置丟失（丟失或被盜）或落入錯誤的手中，將變得非常棘手。跟踪和管理所有裝置是IT團隊的另一優先任務，以確保它們對所有連接的裝置都具有可見性，並能在潛在問題變成全面問題之前發現潛在問題。您還需要確保裝置丟失時可以遠端擦除裝置。
Splashtop Remote Access 也透過兩步驟驗證和多種兩階段密碼選項，協助降低這類遠端存取風險。閱讀更多 Splashtop 安全性相關資訊。
降低風險，提升回報
Splashtop為所有行業的企業提供解決方案，因此他們可以遠端存取自己的台式機或完成工作所需的共享裝置。通過我們的高效能引擎和全局服務器，通過Splashtop的快速而可靠的連接，為您的企業獲得遠端工作基礎架構的所有優勢。頂級遠端存取軟體從未如此豐厚！
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