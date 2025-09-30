混合工作者必備的 5 大軟體工具

在整個 2020 年和 2021 年，許多辦公室工作人員成功地轉向了在家工作的日常工作。 現在，隨著許多公司歡迎員工回到辦公室，混合工作安排正迅速成為提高生產力的關鍵。 根據 Gartner 最近的這篇文章，到 2022 年，45% 的員工將利用混合設置每周在家工作 2 到 3 天。
是什麼推動了常態性混合工作成功轉變？大量專為知識工作者設計的軟體工具，確保他們能夠保持專注、協作並滿足最高工作標準—無論身在何處。
混合工作型態成功的 5 大軟體工具包括：
專案管理
即時通訊
合作
團隊監控與管理
遠端存取
這 5 種軟體工具全力支援最佳混合型員工。以下簡介帶您迅速了解原因。
混合工作者的關鍵軟體工具
專案管理
通常，混合型員工參與多個專案，這些專案涉及負責不同任務的不同利害關係人，挑戰任何人來追蹤所有事情。當一些團隊成員人在遠端時，保持井井有條變得更加困難。
專案管理工具透過線上儀表板即時追蹤專案路徑圖。對於不在辦公室的員工，他們可以確定地知道分配給他們的任務、任務必須何時完成、由誰完成以及專案中所有其他任務的狀態。
常見的專案管理工具包括 ProofHub、Trello、monday.com 和 Workfront。
即時通訊
為了讓您所有團隊的成員了解情況，您必須確保所有溝通管道都是開放且易於存取的。可存取性是防止成員落後的關鍵，因為它有助防止他們在家中或其他偏遠地區錯過對話。
即時通訊工具允許整個團隊在相關組內發布消息，使混合工作人員能夠參與對話或了解過去的消息—即使在非即時的情況下。藉由允許混合工作人員透過網際網路式電話或視訊聊天進行面對面的討論，許多這類型的工具迅速普及。
常用即時通訊工具包括 Slack、Teams 和 Zoom。
合作
當團隊成員在不同地點工作時，透過電子郵件進行協作無法滿足即時需求。協作軟體讓混合工作人員可以分享檔案，同心協力完成任務，就關鍵問題達成共識，並且持續進步。
常見的協作工具包括 Asana、Google Drive、Microsoft Teams 和 Confluence。
團隊監控與管理
事實證明，這種能力在 2020 年至 2021 年期間，對於團隊領導至關重�要。如果您是需要遠端工作的團隊領導者，或者您的團隊成員同時在辦公室和家中工作，那麼您必須要能夠確保團隊中的每個人都參與其中並有所貢獻。
這些工具可讓您掌握團隊成員的敬業度，並快速獲得他們對工作的相關看法與回饋。有些工具甚至可以透過追蹤鍵盤、游標、應用程式和其他使用指標來告訴您團隊的活躍程度。此類工具可幫助您保持團隊的積極性，同時在團隊成員落後時發出提醒。用於團隊監控和管理的軟體工具包括 Hubstaff、Officevibe 和 JotForm。
遠端存取軟體
對於混合型工作者來說，最令人沮喪和跳腳的情況莫過於，需要辦公室工作電腦上的重要檔案或應用程式時，卻因為人在遠端而無可奈何。
遠端存取軟體便利混合工作人員可以隨時隨地存取工作電腦。您和您的團隊可以從家中和任何地方 (咖啡館、飯店、機場) 安全地存取辦公室電腦，並像坐在機器面前一樣使用它們。您可以開啟任何檔案並使用任何應用程式，同時從任何其他設備遠端接入，一如辦公室日常。
最適合混合工作型態的遠端存取工具就是 Splashtop。
Splashtop 是最適合混合工作型態的遠端存取軟體。全球已有超過 20 萬家企業和 3,000 萬人使用 Splashtop 來推動其混合工作的成功，並享受到多項好處，包括：
確保隨時隨地遠端存取工作電腦，完全不受時空限制。
從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置訪問Windows，Mac和Linux電腦。
生產力增強工具，使您可以在��電腦之間傳輸檔案，遠端列印文件，共享螢幕等。
高效遠端工作，就像您親臨辦公室使用電腦一樣。
在您的 Splashtop 帳戶下管理多個使用者和電腦。
「Splashtop 非常實惠、簡單、可快速安裝到您的電腦上，而且無論您身在何處，都可以安全地輕鬆遠端存取您的商務桌面。非常感謝 Splashtop 的遠端服務，讓我的生活更輕鬆！」– Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators
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