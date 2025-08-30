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Q&A between Mark Lee CEO & Co-Founder, Splashtop and Sramana Mitra Founder & CEO

網路安全領導者：Mark Lee和Sramana Mitra的問答

Splashtop Team
閱讀時間：4 分鐘
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Splashtop的首席執行官兼首席佈道者馬克·李（Mark Lee）與One Million by One Million （1Mby1M）的創始人兼首席執行官Sramana Mitra一起就 Splashtop的歷史和網路安全進行問答。 以下是 Sramana Mitra在 她的博客上採訪的一些亮點。

Sramana Mitra：告訴我你在做什麼，告訴我關於Splashtop的事情？

馬克·李： Splashtop 是我的第二家創業公司。 第一個和現在的這個是與其他三個麻省理工學院的朋友一起創立的：Robert Ha，Thomas Deng和Philip Sheu。 他們是我的三個麻省理工學院夥伴。

我們已經認識了30年。

當我和我的3位聯合創始人在2006年開始工作時，公司被稱為DeviceVM。我們在 2011 年轉向成為 Splashtop。 我們一直在引導。 前四到五年的所有資金都投入到以前的業務 - DeviceVM業務中。

然後，我們將業務更改為瀏覽器OS。我們預計，Chrome Book和Chrome操作系統將變得龐大，並且將率先為PC OEM廠商構建瀏覽器操作系統。那是公司的最初業務。我們在2010年左右將業務更改為遠端存取和遠端支援。

從那時起，我們將公司引導到今天的位置。 我們剛剛在一月份宣布 了我們的獨角獸輪 融資。 對我們來說，這是一段漫長的旅程，有很多起起落落。 我們四個人仍然在一起，是好朋友和聯合創始人。

Sramana Mitra：那太好了。 祝賀。 告訴我一些關於客戶為什麼使用你的產品。 你在解決什麼問題？

Mark Lee：我們的主題是遠端工作遠端學習遠端支援。我要說的是這三個主要用例。我們最關注的重點是中小型企業市場。

當人們被鎖定時，他們需要存取其辦公電腦。我們在許多醫生，牙醫和會計師的辦公室和診所中。例如，會計師需要對其QuickBooks的遠端存取。他們所有人都在使用我們的產品來實現遠端工作。

新冠疫情也加速了我們的增長。 去年，我們的業務增長了170%。

在過去的七個月中，尤其是在遠端學習中，超過250所學院和K-12學校，麻省理工學院，哈佛大學，斯坦福大學，加州大學洛杉磯分校，南加州大學和其他社區學院已成為我們的客戶。他們都有物理實驗室，它們需要使學生能夠存取運行專門軟體（例如Adobe，AutoCAD等）的這些實驗室電腦。

也有遠端支援。當員工都在家時，IT需要能夠遠端支援所有正在工作的員工。老師也是一樣，他們在家裡，可能會遇到一些問題。

學校IT還需要能夠遠端操作。所有這些學校和學生設備都需要根據需要進行故障排除方面的幫助。我們已經看到了所有三個市場的騰飛。

Sramana Mitra：你們提供的競爭格局是怎樣的？

馬克·李： 在 COVID 之前，我們主要與市場上的 LogMeIn 和 TeamViewer 競爭。 在過去的幾年裡，我們已經成功地更換了它們，因為我們的產品具有更高的性能並且更易於使用。

我們的產品更快，更好，更具成本效益。 我們也很容易做生意，我們提供非常強大的客戶支援。 我們來自 Capterra 第三方評測者的 97 個總體用戶評分遠高於我們競爭對手的評分。 人們喜歡我們的產品。

這就是為什麼嘗試我們產品的人中有一半最終會購買的原因。 這也是一種自助服務方法。 在 COVID 期間，一切都加速了，但與此同時，我們發現許多企業正在採用我們的解決方案來替換或繞過他們的 VPN。

傳統上，大多數企業一直在使用VPN和RDP。 VPN在家中給最終用戶太多的特權。一旦連接到VPN，您的家用設備就會有很多潛在的橫向移動，這些橫向移動可能會感染整個公司網路中傳播的惡意軟件。

此外，VPN的性能也是一個大問題。想像一下，您已經連接了VPN，並且所有家庭流量都在路由到公司網路。假設我們正在進行一次縮放會議。所有視頻流量在路由到Internet之前都會路由到您的公司網路。

對於企業網路而言，要能夠支持如此眾多的Zoom呼叫人員是一個大問題，也是一個巨大的挑戰。使用Splashtop，您的Zoom，Salesforce和所有其他連線不會像VPN那樣路由到您的公司網路。您只是在家用電腦上啟動應用程式。只有在存取公司資產時，您才會使用專用於該流量的Splashtop應用程式。它使IT部門可以更輕鬆地監視和保護整個環境。

不過，我不會說我們正在淘汰和替換VPN，因為VPN在許多其他用途中仍然具有其價值。但是，VPN從未設計用於遠端存取。它的伸縮性不好，並且存在很多安全挑戰。市場正在朝著不同的信任觀點發展，這是一種不同的生態系統解決方案，以解決當今VPN解決方案的缺點。

瀏覽這裡閱讀關於「百萬部落格」的「完整問答」。

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