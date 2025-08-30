網路安全領導者：Mark Lee和Sramana Mitra的問答

Splashtop的首席執行官兼首席佈道者馬克·李（Mark Lee）與One Million by One Million （1Mby1M）的創始人兼首席執行官Sramana Mitra一起就 Splashtop的歷史和網路安全進行問答。 以下是 Sramana Mitra在 她的博客上採訪的一些亮點。
Sramana Mitra：告訴我你在做什麼，告訴我關於Splashtop的事情？
馬克·李： Splashtop 是我的第二家創業公司。 第一個和現在的這個是與其他三個麻省理工學院的朋友一起創立的：Robert Ha，Thomas Deng和Philip Sheu。 他們是我的三個麻省理工學院夥伴。
我們已經認識了30年。
當我和我的3位聯合創始人在2006年開始工作時，公司被稱為DeviceVM。我們在 2011 年轉向成為 Splashtop。 我們一直在引導。 前四到五年的所有資金都投入到以前的業務 - DeviceVM業務中。
然後，我們將業務更改為瀏覽器OS。我們預計，Chrome Book和Chrome操作系統將變得龐大，並且將率先為PC OEM廠商構建瀏覽器操作系統。那是公司的最初業務。我們在2010年左右將業務更改為遠端存取和遠端支援。
從那時起，我們將公司引導到今天的位置。 我們剛剛在一月份宣布 了我們的獨角獸輪 融資。 對我們來說，這是一段漫長的旅程，有很多起起落落。 我們四個人仍然在一起，是好朋友和聯合創始人。
Sramana Mitra：那太好了。 祝賀。 告訴我一些關於客戶為什麼使用你的產品。 你在解決什麼問題？
Mark Lee：我們的主題��是遠端工作，遠端學習和遠端支援。我要說的是這三個主要用例。我們最關注的重點是中小型企業市場。
當人們被鎖定時，他們需要存取其辦公電腦。我們在許多醫生，牙醫和會計師的辦公室和診所中。例如，會計師需要對其QuickBooks的遠端存取。他們所有人都在使用我們的產品來實現遠端工作。
新冠疫情也加速了我們的增長。 去年，我們的業務增長了170%。
在過去的七個月中，尤其是在遠端學習中，超過250所學院和K-12學校，麻省理工學院，哈佛大學，斯坦福大學，加州大學洛杉磯分校，南加州大學和其他社區學院已成為我們的客戶。他們都有物理實驗室，它們需要使學生能夠存取運行專門軟體（例如Adobe，AutoCAD等）的這些實驗室電腦。
也有遠端支援。當員工都在家時，IT需要能夠遠端支援所有正在工作的員工。老師也是一樣，他們在家裡，可能會遇到一些問題。
學校IT還需要能夠遠端操作。所有這些學校和學生設備都需要根據需要進行故障排除方面的幫助。我們已經看到了所有三個市場的騰飛。
Sramana Mitra：你們提供的競爭格局是怎樣的？
馬克·李： 在 COVID 之前，我們主要與市場上的 LogMeIn 和 TeamViewer 競爭。 在過去的幾年裡，我們已經成功地更換了它們，因為我們的產品具有更高的性能並且更易於使用。
我們的產品更快，更好，更具成本效益。 我們也很容易做生意，我們提供非常強大的客戶支援。 我們來自 Capterra 第三方評測者的 97 個總體用戶評分遠高於我們競爭對手的評分。 人們喜歡我們的產品。
這就是為什麼嘗試我們產品的人中有一半最終會購買的原因。 這也是一種自助服務方法。 在 COVID 期間，一切都加速了，但與此同時，我們發現許多企業正在採用我們的解決方案來替換或繞過他們的 VPN。
傳統上，大多數企業一直在使用VPN和RDP。 VPN在家中給最終用戶太多的特權。一旦連接到VPN，您的家用設備就會有很多潛在的橫向移動，這些橫向移動可能會感染整個公司網路中傳播的惡意軟件。
此外，VPN的性能也是一個大問題。想像一下，您已經連接了VPN，並且所有家庭流量都在路由到公司網路。假設我們正在進行一次縮放會議。所有視頻流量在路由到Internet之前都會路由到您的公司網路。
對於企業網路而言，要能夠支持如此眾多的Zoom呼叫人員是一個大問題，也是一個巨大的挑戰。使用Splashtop，您的Zoom，Salesforce和所有其他連線不會像VPN那樣路由到您的公司網路。您只是在家用電腦上啟動應用程式。只有在存取公司資產時，您才會使用專用於該流量的Splashtop應用程式。它使IT部門可以更輕鬆地監視和保護整個環境。
不過，我不會說我們正在淘汰和替換VPN，因為VPN在許多其他用途中仍然具有其價值。但是，VPN從未設計用於遠端存取。它的伸縮性不好，並且存在很多安全挑戰。市場正在朝著不同的信任觀點發展，這是一種不同的生態系統解決方案，以解決當今VPN解決方案的缺點。
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