2020年報稅季倖存

您準備好迎接2020年報稅季了嗎？
我們希望我們可以說這是一年中美好的季節，但我們都知道事實並非如此。
對於成千上萬的會計師來說，其中至少有 大約664，532 人，納稅季節是一個3個半月的時間，他們花在同事身上的時間比與家人在一起的時間要多得多。 對於大多數會計師來說，每周的工作時間可以達到65個計費小時。
一位會計師說：
“在報稅季節，我每周工作75-80小時......每周工作7 天......”
伊克斯。
因此，會計師事務所在留存方面苦苦掙扎也就不足為奇了，因為營業額高達20%，這在美國 可以超過6000億美元！ 對於獨立會計師來說，倦怠通常會導致業務失敗。 這可能就是為什麼高達20%的獨立會計從業者失敗的原因。
好消息？>>>不一定非要這樣。
通過適當的時間管理，納稅季節也可以是一年中的“精彩”季節。 好吧，也許不是很好，但絕對更愉快。 讓我們探討一下如何。
在過去的十年中，技術的進步推動了驚人軟體的開發，這使會計專業人士可以節省大量時間，並因此減少了工作時間！
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