2020年報稅季倖存

您準備好迎接2020年報稅季了嗎？

我們希望我們可以說這是一年中美好的季節，但我們都知道事實並非如此。

對於成千上萬的會計師來說，其中至少有 大約664，532 人，納稅季節是一個3個半月的時間，他們花在同事身上的時間比與家人在一起的時間要多得多。 對於大多數會計師來說，每周的工作時間可以達到65個計費小時。

一位會計師說：

“在報稅季節，我每周工作75-80小時......每周工作 7 天......”

伊克斯。

因此，會計師事務所在留存方面苦苦掙扎也就不足為奇了，因為營業額高達20%，這在美國 可以超過6000億美元！ 對於獨立會計師來說，倦怠通常會導致業務失敗。 這可能就是為什麼高達20%的獨立會計從業者失敗的原因。

好消息？>>>不一定非要這樣。

通過適當的時間管理，納稅季節也可以是一年中的“精彩”季節。 好吧，也許不是很好，但絕對更愉快。 讓我們探討一下如何。

在過去的十年中，技術的進步推動了驚人軟體的開發，這使會計專業人士可以節省大量時間，並因此減少了工作時間！

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您可能會爭辯說，您可以簡單地使用舊的來回文件電子郵件技巧來共享檔，但我們強烈建議不要這樣做， 因為這不安全。

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