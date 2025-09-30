Splashtop可以用來監視遠端工作者嗎？問答環節

《紐約時報》最近發表了一篇題為「老闆如何使用遠端工作工具監視您」的文章，一些人開始擔心 Splashtop 可以用作管理人員監視其員工的工具。其實不然。以下的「問答」解釋並提供了保護電腦安全與保護隱私的相關提示。
問答
Splashtop 可以用來監視遠端工作者嗎？
不可以。Splashtop 是一種遠端存取工具，使遠端工作人員可以存取和控制其辦公電腦。
當我使用了 Splashtop，有人可以利用 Splashtop 遠端存取我的電腦來監視我嗎？
建立遠端連線後，將彈出一個通知，讓使用者知道電腦正在遠端存取。因此，如果您正在使用電腦，而其他人在遠端控制該電腦，則會看到一個彈出窗口讓您知道。許多其他遠端控制解決方案不具有此安全功能。
請記住，某人存取您的工作電腦的唯一方法是：1) 他們在您組織的 Splashtop 帳戶中擁有一個使用者帳戶，以及 2) 帳戶管理員將其存取權限設置為能夠存取您的電腦。
如果我要遠端存取工作電腦，辦公室裡的人可以看到我在做什麼嗎？
您可以透過啟用螢幕防窺功能來防止其他人看到您在做什麼。當您存取和控制遠端電腦時，這將「隱藏」遠端電腦的螢幕，因此，位於工作站前的人員無法觀看您的工作。
Splashtop 使用者可以在遠端連線時開啟/關閉螢幕防窺，也能鎖定遠端電腦的鍵盤和滑鼠，防止在操作遠端電腦時遭到竄改。
Splashtop 是否會監視我的網路流量？
否，Splashtop 在遠端存取工作電腦時不會監視您的網路流量。
但是，如果在您遠端存取遠端電腦來瀏覽網路，因為該遠端電腦位於公司的網路上，則您的公司仍可以如同一般情況下監視您的網路活動。由於 Splashtop 不提供任何網路監視工具，因此公司將需要使用其他獨立的工具來執行此操作。
如果我的公司已經在我的工作電腦上使用監視軟體怎麼辦？
這篇文章指出，當您使用諸如Splashtop之類的遠端存取軟體時，“在該應用程式窗口中所做的所有事情都會在您辦公室的電腦上發生。這意味著IT部門或公司經理也擁有與物理辦公室相同的電腦存取權限。”如果您的公司已經在工作電腦上安裝了ActivTrak或SentryPC等軟體來跟踪您存取的網頁，安裝的軟體或其他活動，則無論您是否坐在工作電腦上，都將在工作電腦上進行跟踪在辦公室或從家搬到辦公室。
Splashtop 用戶可以遵循哪些最佳實踐來防止被窺探？
以下是一些提示，您可以在遠端工作時遵循這些提示來保護自己的隱私：
確保已啟用空白螢幕
啟用這些功能，以免連線期間遭他人篡改。
確認只有您和/或其他獲得許可的人有權遠端存取您的電腦。請與您的 Splashtop 帳戶管理員聯繫，以確保所有電腦的存取權限都已更新。
請記住，如果要遠端控制辦公電腦，則仍可以使用公司用來跟踪辦公電腦活動的任何軟體，就像您親自使用辦公電腦一樣。
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