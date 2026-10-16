大約 60% 的資安事件中，攻擊者入侵時其實早已有可用的修補程式。這項發現來自 J.P. Morgan 於 2026 年 7 月發布的報告「Patchmageddon」，並將問題從是否已有修補方式，轉向實際部署需要多久時間。
那個時間窗口正迅速縮小。同一份報告指出，AI 工具可以對新發布的修補程式進行逆向工程，並在幾分鐘內將其變成可運作的漏洞利用程式。可用的修補程式每多一天未部署，攻擊者就多一天可乘之機。
對於在 Microsoft Intune 中管理的第三方應用程式來說，這些天數中有不少都花在封裝上。IT 團隊必須下載安裝程式、建立套件、撰寫偵測規則、測試並指派，然後再為每個應用程式和每次發布重複這一切。結果就是出現了沒有人事先規劃的延遲修補。
以下將說明漏洞利用窗口正在如何快速縮短、Intune 應用程式封裝會在哪些環節拖慢速度，以及該如何補上這段落差。
攻擊者如今利用新漏洞的速度有多快
利用漏洞如今已成為攻擊者入侵最常見的方式。根據 2026 Verizon Data Breach Investigations Report，漏洞利用占資料外洩事件初始入侵途徑的 31%，高於前一年的 20%。
其中許多攻擊一開始就會立刻展開。根據 Zero Day Clock，在 2026 年上半年新列為已遭利用的漏洞中，超過四分之一在公開當天就已經遭到攻擊。
修補速度一直跟不上。Verizon 發現，組織完全修復已知且遭利用漏洞的中位時間為 43 天，高於原本的 32 天，而且其中只有大約四分之一最終被完全修復。
舊有漏洞也依然會被利用。根據 Zero Day Clock，到了 2026 年 8 月下旬的某一週，攻擊者鎖定的典型漏洞已經公開四年，詳見 Zero Day Clock。
以週為單位的修補週期，會讓第三方應用程式在風險最高的期間暴露在威脅之中。遲遲未推出的更新，會讓它們暴露在風險中長達數年。
為什麼有可用的修補程式卻未套用
如果修補程式早已存在，為什麼還有這麼多遲遲未部署？根據 TuxCare 的《2026 開源生態報告》，企業開源使用者的安全事件中，有 61% 涉及已提供但從未套用的修補程式。43% 的受訪者表示，停機限制是造成延遲最常見的原因。
該意見調查聚焦於開放原始碼環境，但相同的原因也出現在 IT 團隊部署更新的任何地方：
害怕弄壞什麼東西。一次會干擾業務關鍵應用程式或迫使系統非預期重新啟動的更新，本身就會變成一個事件。在尚未完成測試時，等待會讓人覺得比部署更安全。
具備合適技能的人太少。正確封裝 Win32 應用程式需要專業知識。當這些知識只掌握在一兩個人手中時，每次更新都得等他們有空。
每次更新都是各自獨立的專案。第三方製造商會依照自己的時程發佈，而每次發佈在推出前都需要相同的準備工作。這些工作很少能整齊地批次處理，因此佇列增加的速度往往比減少還快。
沒有證據顯示修補程式已完成部署。如果沒有裝置層級的確認，IT 就無法判斷哪些端點仍在執行有漏洞的版本，而這些缺口也只有在有人特地去查時才會被發現。
Intune 應用程式封裝在哪些方面拖慢了第三方修補程式作業
雖然 Intune 能妥善處理 Windows 和 Microsoft 365 更新，但第三方應用程式就比較難管理。Microsoft 的 Enterprise App Management 透過提供已預先準備好的 Microsoft 與非 Microsoft Windows 應用程式目錄來協助處理，讓 Intune 能持續保持最新狀態。不過，該目錄只包含 Microsoft 已準備好的應用程式，而且 Microsoft 也不保證會加入所要求的應用程式。
目錄外的應用程式、自訂與內部應用程式，以及未使用 Enterprise App Management 的租戶，仍會走標準 Win32 流程。
對於每次新版本發布，這個流程通常會是這樣：
從製造商下載安裝程式，並確認是正確的版本和架構。
找出靜默安裝與解除安裝命令。Intune 要求 Win32 應用程式在安裝時不能與使用者互動，因此必須有人找出各個安裝程式支援哪些參數。
使用 Microsoft Win32 Content Prep Tool，將安裝程式封裝為 .intunewin 檔案。
撰寫偵測規則，讓 Intune 可以確認應用程式已正確安裝。
設定取代關係，讓新版本取代舊版本。
在套件提供給使用者之前，先在備用裝置或虛擬機器上測試套件。
指派應用程式給正確的群組。
驗證部署推行結果，並針對任何失敗的裝置進行疑難排解。
接著，廠商又會推出另一個更新，然後這個循環 снова開始。把這些步驟套用到環境中的每個第三方應用程式，以及各自推出的每一次版本更新，Intune Win32 app 部署就會變成長期累積的待辦工作。正是這些待辦積壓，讓「可用」變成得等上好幾週。
更快速的第三方修補程式流程需要什麼
J.P. Morgan 的報告建議，組織應執行最新版本的軟體，並縮短修補程式測試與部署時程。對於 Intune 中的第三方應用程式而言，這歸結為幾項操作需求：
第三方應用程式的目前詳細目錄。每一項修補決策都始於了解哪些應用程式與版本正在哪些裝置上執行。
值得信賴、經過驗證的安裝程式來源。從經過審核的來源擷取安裝程式，可降低部署遭竄改或惡意套件的風險。
自動化封裝。每個版本都應自動產生靜默安裝與解除安裝命令、偵測規則和取代關係，無需手動撰寫指令碼。
自動偵測新版本。當製造商推出更新時，應該在不必等人發現版本發布的情況下，直接建立新的部署套件。
在部署前進行自動化測試與安全掃描。在乾淨的機器上測試每次建置，能消除團隊延後更新的其中一個主要原因。
分階段推出。先部署到試行群組，可在更新確實引發問題時將影響降到最低。
終端使用者控制項。延後、重新啟動提示和寬限期可讓更新順利推出，而不會在使用者工作到一半時造成中斷。
部署狀態與稽核可視性。依裝置報告可確認每個修補程式都已確實部署，並保留稽核記錄。
衡量第三方修補時間窗口的問題
在更換工具或流程之前，先了解團隊目前的狀況會很有幫助。這些問題能顯示您的暴露視窗究竟有多大：
您的前 10 大第三方應用程式，從製造商發布到指派給 Intune 之間相隔多少天？這個數字就是實際的修補程式空窗期，而且往往比團隊預期的更長。
團隊中有多少人能正確封裝 Win32 應用程式？如果答案是一兩位，那麼每次更新都得看他們是否有空。
上次因為測試尚未完成而延後更新，是什麼時候？頻繁延遲反映的是測試瓶頸，而不是排程問題。
能否證明修補程式已送達每一台裝置？若沒有逐台裝置的確認，看似已完成的更新仍可能讓端點暴露於風險之中。
Agentic packaging 如何縮短從發行到部署的路徑
J.P. Morgan 的報告指出了一個很容易在眾多警告中被忽略的重點：用來發現並利用漏洞的同一套 AI 工具，也能幫助修補這些漏洞。Agentic packaging 將這個概念應用到第三方修補流程中最緩慢的環節。
在代理式封裝工作流程中，AI 代理會接手 Intune 應用程式封裝裡重複性的步驟。它們會讀取安裝程式、找出靜默安裝與解除安裝命令、建立套件，並產生偵測邏輯。接著，每次建置都會在乾淨的機器上進行測試，結果會先交由管理員審查，之後才會發佈到 Intune。
10 月 21 日查看 agentic packaging 的實際運作
現成可用的修補程式，只有在能多快送達每一台裝置時，才��真正有價值。對於 Intune 中的第三方應用程式來說，這段時間有很大一部分都花在封裝上。
自主式封裝可免除每次發行中的重複性工作，讓新版本能順利完成測試並進入分階段推出，而不必卡在佇列中。
Splashtop 將於 10 月 21 日上午 8 點 PT／上午 11 點 ET 舉辦一場 30 分鐘的線上研討會：「From Manual to Agentic Packaging: Simplifying App Deployment with Microsoft Intune」。Microsoft MVP Maxime Guillemin 與 Splashtop 產品負責人 Brandon Shopp 將說明 AI 與 agentic 工作流程如何降低封裝作業的人力與錯誤，並帶來 agentic packaging 的實際示範。