當您需要將應用程式部署到各個裝置時，流程並不是按一下「install」就能收工這麼簡單。在應用程式送達裝置之前，必須先有人找出它的安裝切換參數、撰寫安裝與解除安裝邏輯、建立偵測規則，並測試該應用程式。只有完成這些之後，才能將它上傳。
這也不是一次性的工作。每個新應用程式都會發生一次，而且每次更新時又會再來一次，因此企業使用的應用程式數量一多，工作量很快就會累積起來。AI 應用程式封裝已成為跟上這種需求的一種方式，這點之所以重要，是因為許多更新都包含不能跳過的安全性修補程式。
不過，這個詞可能相當模糊。它的用法很廣，從向聊天機器人詢問切換參數，到讓 AI 驅動的系統管理整個工作流程都算。
考量到這一點，接下來一起來了解 AI 應用程式封裝、agentic 工作流程如何運作、哪些環節必須由人員持續掌控，以及該如何挑選 AI 應用程式封裝工具。
什麼是 AI 應用程式封裝？
AI 應用程式封裝會使用 AI，將安裝程式轉換為可部署的套件。這包括識別安裝程式類型與靜默命令、產生安裝與解除安裝邏輯、測試結果，以及為部署工具準備套件。
一般來說，AI 應用程式封裝可分為三個自動化層級：
1. AI 輔助封裝
AI 輔助封裝是 AI 應用程式封裝最基本的層級。在這個層級中，管理員會請 AI 助理工具協助處理工作中的某一部分，例如草擬部署指令碼，而不是將整個流程全部交��出去。使用 AI 輔助封裝時，管理員仍需執行每個步驟、檢查輸出結果、測試應用程式是否如預期運作，等等。AI 工具會支援工作流程，但不會改變或控制它。
2. 指令碼封裝自動化
下一個層級為封裝流程加入更多自動化。透過腳本化的封裝自動化，您可為每個應用程式撰寫規則、範本或配方，然後自動執行。這可協助您透過一致且可重複的流程，在多個裝置上部署相同的應用程式，但對於新應用程式或安裝程式行為發生變化的情況，仍需要手動調整。
3. Agentic 應用程式封裝
自主式應用程式封裝是指由 AI 代理在整個工作流程中處理封裝作業，包括讀取安裝程式、判斷如何封裝、建立套件、進行測試，以及回報結果。AI 代理不必依賴指令碼或既定流程，而是會為每個新的安裝程式判定所需步驟。
這就是我們將聚焦的 AI 應用程式封裝層級。
為什麼封裝速度會影響修補速度
應用程式封裝位於製造商發佈更新到該更新送達裝置之間的流程中。第三方應用程式更新必須先重新封裝並完成測試，才能送達裝置，因此當封裝佇列塞車時，重要的安全性更新可能會在佇列中停留過久，超出安全範圍。
此外，封裝知識往往只掌握在一兩個人手上。如果他們正忙於其他工作、暫時不在辦公室，或因其他原因無法處理，所有事情都會被拖延。
這些延遲可能導致嚴重的安全風險。根據 Verizon 2026 Data Breach Investigations Report，攻擊者在近三分之一的資料外洩事件中利用漏洞取得存取權。在組織環境中發現、列於 CISA 已知遭利用漏洞清單中的漏洞，只有約四分之一獲得完全修補，而�完全修補的中位數時間為 43 天。
顯然需要更有效率的修補程式管理，而快速、可重複的封裝能縮短從修補程式發布到部署的時間。
代理型應用程式封裝工作流程如何運作
話雖如此，問題依然存在：agentic app packaging 究竟是如何運作的？AI 應用程式封裝有一套簡單的工作流程，從選取應用程式開始，一路到部署完成：
取得應用程式：首先，AI 代理會擷取安裝程式，並從公開目錄蒐集名稱、版本、發行者等詳細資料，或是直接從自訂或內部使用的安裝程式開始。
分析安裝程式：接著，代理程式會辨識安裝程式類型（MSI、EXE 等），並找出靜默安裝與解除安裝命令。管理員通常會手動執行這個步驟，但優秀的 AI 代理程式可以快速辨識。
建立套件： 取得所需資訊後，代理程式會在標準框架中產生安裝與解除安裝邏輯，例如 PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)。這也包含偵測規則，用來告知部署工具應用程式是否已安裝，讓它可以驗證是否已正確安裝。
在乾淨的機器上測試：AI 代理程式會在乾淨的虛擬機器上安裝、偵測並解除安裝套件，並擷取記錄檔，因此在更大範圍部署前就能發現問題。
掃描並產生報告：測試應用程式或更新後，代理會對套件執行安全掃描，並彙整結果供審查。
準備部署：最後，AI 代理程式會將應用程式封裝好以供部署。這可透過部署工具完成，例如 Microsoft Intune 的 Win32 應用程式，或是作為可手動執行或透過 SCCM 部署的套件。
保��持最新狀態：應用程式部署後，仍然需要持續更新。代理會監控新版本，並在新版本發佈時重建套件，讓更新能即時部署，不必等到有人發現更新已可用。
IT 持續掌握控制權的地方
不過，儘管 AI 驅動的自動化有各種優勢，人為介入仍然不可或缺。IT 仍應維持控制權，包括審查結果並決定要釋出哪些內容。AI 代理程式可以處理重複性工作，但最終決定權始終在人手上。
相關功能包括：
發布前的測試結果：管理員應能在任何內容正式上線前查看所有測試結果。這包括安裝、偵測和解除安裝是否通過，以及測試記錄檔，方便進行檢查與驗證。
安全掃描結果：每個套件都應包含安全掃描結果，尤其是從公開來源擷取的應用程式，以協助確認其安全性。
可讀、可編輯的輸出：管理員可以開啟、檢閱並調整以開放架構建立的套件，例如 PSADT。另一方面，無法檢查的輸出就更難讓人信任。
角色型存取控制：管理員應完整控制誰可以封裝、誰可以發佈，以及誰只能檢視更新、測試結果和其他資訊。
稽核軌跡：IT 團隊與管理員應能檢閱每一項封裝作業與動作的記錄，以支援疑難排解與稽核準備。
推出流程與終端使用者控制：維持對推出流程以及使用者可調整項目的控制，同樣重要。先部署到一小群使用者，並設定如何通知使用者、是否可延後更新，以及如何處理重新啟動。
選擇 AI 應用程式封裝工具時該注意什麼
除了上述的審核控制之外，合適的 AI 應用程式封裝工具還需要符合團隊的工作方式，包括自動化與手動核准之間的適當平衡、可部署到哪些裝置等等。
評估 AI 應用程式封裝工具時，請考量以下幾點：
它可以封裝哪些應用程式？優秀的 agentic 應用程式封裝工具應該能管理所有使用的應用程式，包括標準目錄應用程式，以及自訂或內部使用的安裝程式。自訂應用程式通常是最難手動封裝的，因此工具能夠管理這些應用程式至關重要。
可部署到哪裡？此工具應能在您使用的裝置和部署軟體之間運作。查看支援內容，確認它可搭配哪些工具運作，例如 Intune、SCCM，或未由兩者管理的裝置。
它如何處理更新？自主式應用程式封裝應該同時管理初始部署與更新。請確認該工具是否會偵測新版本並自動重建套件，或是每次更新都需要由人員手動啟動。
代理會完成整個工作嗎？並非所有代理都設計成可從頭到尾管理整個工作流程。請確認它是否會自行分析、建置及測試，或只是先草擬腳本，再由管理員完成。
是否符合現有的身分與存取設定？自主式應用程式封裝帶來的簡單與便利，不應以犧牲安全性為代價。請確認它能透過現有的身分提供者使用登入與使用者佈建功能，確保帳戶持續安全並完成驗證。
多快可以開始試用？實際試用工具，是確認它是否符合需求的好方法。查看供應商是否提供試用，讓您能在正式承諾前先用真實應用程式進行測試。
Splashtop Agentic Packr 如何處理代理式應用程式封裝
只要背後的工具符合上述工作流程和控制需求，Agentic 應用程式封裝就能協助組織更快將應用程式和更新部署到裝置上。接著就要介紹 Splashtop Agentic Packr，這是一款專為現代 IT 團隊打造、以 AI 驅動的應用程式封裝與部署工具。
Splashtop Agentic Packr 可透過 Microsoft Intune、SCCM 等工具封裝、測試及部署應用程式，在強化治理的同時減少人工投入。它會自動化並執行六個關鍵步驟：
擷取中繼資料
分析安裝程式
建立 PSADT 套件
在乾淨的虛擬機器上測試
建立 Intune 套件
發佈到 Intune。
使用 Splashtop Agentic Packr 時，代理程式會讀取安裝程式並撰寫偵測規則，讓管理員不必為每個應用程式手動撰寫指令碼。它可以封裝來自 WinGet 目錄中已驗證的第三方應用程式，以及透過 Chocolatey 或 WinGet package ID 指定的其他應用程式，或來自自訂安裝程式的應用程式。管理員可透過一鍵 Intune 連接發佈到受管理端點，並依裝置追蹤部署進度；也可將應用程式綑綁成套件，透過 SCCM 或在任何 Windows 電腦上手動部署。
管理員全程都能維持掌控。每個套件都會在乾淨的虛擬機器上進行測試並接受安全掃描，而且在任何內容發布之前，管理員都會審查 QA 評分卡和記錄檔。由於套件是以 PSADT 建置，因此也能視需要開啟、審查並調整。
當 Splashtop Agentic Packr 偵測到新版本的應用程式時，會自動建立新的套件。管理員也可以自訂設定，包括通知、延後、重新啟動提示、寬限期等。內建的 角色型存取控制、Microsoft Entra ID 登入與使用者佈建，以及稽核事件，讓存取與活動都能受到妥善控管。
用 Splashtop Agentic Packr 減少應用程式封裝所花的時間
雖然每個應用程�式和每次更新都需要封裝，但這不該拖慢修補程式部署。自主式應用程式封裝可讓 AI 代理處理封裝作業，加快整體流程，同時管理員仍保有控制權，並對所有發佈擁有最終決定權。
因此，套件在交付給使用者之前就能經過完整測試，裝置更新速度更快，管理員也能騰出時間處理其他更緊急的工作。有了像 Splashtop Agentic Packr 這樣的 AI 應用程式封裝工具，就能以更少的人工處理完成每個應用程式和更新的封裝、測試與部署。
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