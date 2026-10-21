Windows Installer（MSI）套件很容易安裝在單一裝置上，但若要在數百台裝置上執行 Windows Installer 靜默安裝，就需要使用正確的命令。幸好，由於 Windows Installer 套件共用一組標準的 msiexec 選項，因此每個 MSI 的核心命令都相同。
考量到這一點，您可以在多台裝置上執行 msiexec 靜默安裝命令。不過，俗話說，魔鬼藏在細節裡。顯示層級、重新啟動行為、記錄，以及其他因素都可能影響 MSI 靜默安裝，並決定其成功或失敗。如果失敗，畫面上不會顯示任何內容，因此 exit code 和 log 就成了判斷問題出在哪裡的唯一記錄。
那麼，該如何正確執行 MSI 靜默安裝？接著來看看需要知道的參數、如何靜默安裝與解除安裝、如何修正常見錯誤等內容，讓您能輕鬆有效地執行 MSI 靜默安裝。
用於無訊息 MSI 安裝的 msiexec 安裝命令
首先，我們先來看看 msiexec 安裝命令，以及其中每個部分的意思。若要透過 cmd 安裝 MSI 套件，請開啟提升權限的命令提示字元，然後執行這個 msi 安裝 cmd：
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"
當然，如果看不懂命令列語法，這些內容對您來說就毫無意義。所以讓我們把它拆解成幾個更容易理解的部分：
/i 會安裝該套件。這是啟動流程的初始命令；請務必在後面以引號加上完整路徑，這樣資料夾名稱中的空格才不會導致命令中斷。
/qn 表示該命令應在沒有使用者介面的情況下執行。也可以使用 /quiet 作為對應的選項。
/norestart 會阻止 Windows Installer 在安裝完成後重新啟動裝置，即使套件要求重新啟動也一樣。這有助於避免安裝程序突然重新開機終端使用者的裝置，進而打斷工作。
/l*v 會將詳細記錄寫入指定的路徑。請記住，它所指向的資料夾必須已經存在。
請務必從提升權限的命令提示字元執行命令，這樣就不需要再要求權限。靜默安裝無法顯示 UAC 提示來要求系統管理員權限；否則就不算是靜默安裝。
如果是執行 PowerShell 呢？也有對應的類似指令碼，但有幾個關鍵差異：
$p = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList '/i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"' -Wait -PassThru $p.ExitCode
在這種情況下，-Wait 參數會讓指令碼等待安裝完成，而 -PassThru 會傳回結束代碼。
用於無訊息安裝和主動安裝的 MSI 參數
接下來，我們來拆解無訊息安裝和主動安裝時需要了解的 MSI 參數。Microsoft 在其標準安裝程式命令列選項中記載了完整清單。請記住，msiexec 選項不區分大小寫，因此無論輸入 /QN 或 /qn，最終結果都相同。/quiet 參數就是大多數人所說的 msiexec quiet install，而 Microsoft 也將它視為與 /qn 相同。
我們可以將這些參數分成三組：顯示、重新啟動和記錄。每一項都是安裝流程中的重要部分，並決定該命令如何執行。
參數
群組
作用說明
/quiet 或 /qn
顯示
完全沒有使用者介面
/qn+
顯示
沒有介面，安裝完成後會顯示對話方塊
/passive
顯示
僅顯示進度列，不需要使用者輸入
/qb
顯示
含進度列的基本介面
/qb!
顯示
基本介面，並隱藏取消按鈕
/norestart
重新啟動
安裝後絕不重新啟動
/promptrestart
重新啟動
詢問使用者是否需要重新啟動
/forcerestart
重新啟動
安裝後一律重新啟動
/l*v "path"
記錄檔
所有內容的詳細記錄，並寫入該路徑
/log "path"
記錄檔
與 /l* 相同（除 verbose 和額外偵錯資訊外的所有資訊）
如果要跨大規模裝置群進行部署，常見的搭配方式是使用 /qn（或 /quiet）搭配 /norestart，而重新啟動則由部署工具處理。如果是需要讓使用者看見進度的安裝作業，也會想要使用 /passive。
請記住，msiexec 沒有 /s 或 /silent 參數，雖然 EXE 安裝程式有。EXE 安裝程式也缺乏共通的標準，因此處理起來會稍微複雜一些。
如何在靜默安裝中設定 MSI 屬性與轉換
當您想要自訂應用程式套件時，就需要了解如何設定 MSI 屬性和轉換。除非命令列已設定��這些自訂項目，否則靜默安裝會使用套件預設值，因此了解該設定哪些項目相當重要。
設定屬性時，這些內容要接在參數後方，格式為 PROPERTY=VALUE。請記住，Windows Installer 會將屬性名稱視為大寫，但值會保留原本的大小寫；而且若值包含空格，則應以引號括起來。由於屬性名稱會因套件而異，建議查看製造商的部署文件來確認。
例如，設定 MSI 屬性時可能會像這樣：
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn INSTALLDIR="D:\Apps\App" /l*v "C:\Logs\App-install.log"
接著是轉換。轉換（.mst 檔案）會保存一組對套件所做的變更，因此可直接套用，而不必另外加到命令列。您可以使用 TRANSFORMS 屬性來加入它們，如下所示：
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" TRANSFORMS="C:\Installers\App.mst" /qn /l*v "C:\Logs\App-install.log"
如何靜默解除安裝 MSI
當要以靜默方式解除安裝 MSI 時，這應該和安裝一樣簡單。IT 團隊經常需要移除套件，無論是為了替版本更新騰出空間、清理裝置，還是移除安裝失敗的套件。
/x 命令會移除套件，並接受與安裝命令相同的顯示、重新啟動和記錄切換參數。這可搭配原始 MSI 檔案或產品代碼使用，不過當裝置上已沒有原始 MSI 時，後者會更有幫助。
靜默解除安裝命令應如下所示：
msiexec /x "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
要么：
msiexec /x {PRODUCT-CODE-GUID} /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
如何讀取 msiexec 結束代碼
使用 msiexec 時，會需要了解退出代碼。當 msiexec 完成一項工作時，會傳回退出代碼，讓指令碼和部署工具讀取，以判斷安裝程式是否正常運作、是否發生問題，或是否需要重新開機。Microsoft 在其MsiExec 錯誤訊息參考中列出了每個代碼。
msiexec 退出代碼如下：
結束代碼
意義
該怎麼做
0
成功
沒有
3010
成功，需重新啟動才能完成
排程重新啟動。視為成功
1641
成功，安裝程式已開始重新啟動
視為成功。預期裝置會重新啟動
1603
安裝期間發生嚴重錯誤
開啟詳細記錄檔以找出原因
1618
另一個安裝程序已在進行中
請稍候後重試
在某些情況下，指令碼會將任何非零代碼視為失敗。在這些情況下，即使應用程式已正確安裝完成，它仍會將 3010 和 1641 代碼標記為失敗。因此，在�將安裝標記為失敗之前，請先檢查成功代碼；有時只需要重新啟動即可完成安裝。
無訊息 MSI 安裝失敗的原因與修正方式
有時候靜默安裝會失敗。發生這種情況時，會需要知道原因以及如何修正。雖然靜默安裝失敗時不會向使用者顯示任何內容，但可以調查以下項目以取得更多資訊：
1.安裝程式未以管理員權限執行
靜默安裝仍需要管理員權限才能執行，但如果缺少權限，它無法提示使用者。請務必從已提升權限的 Command Prompt，或使用具有管理員權限的部署工具執行安裝，這樣就不必擔心權限不足的問題。
在 Windows 10 上，錯誤 1925 可能表示缺少系統管理員權限。
2. 記錄檔資料夾不存在
Windows Installer 不會為記錄檔建立資料夾。如果 /l*v 中的路徑指向不存在的資料夾，記錄檔就會建立失敗。請確認記錄會寫入一定存在的資料夾，或在必要時先建立資料夾。
3. 另一個安裝程序已在執行中
Windows Installer 一次只能執行一個安裝程序。如果出現退出代碼 1618，表示安裝程式正在忙於處理另一個應用程式。幸好，這只表示您需要等待另一個安裝完成，然後再重試安裝。
4. 安裝發生嚴重錯誤
如果安裝過程發生錯誤，單看結束代碼並無法說明問題是什麼。在這種情況下，建議查看詳細記錄以取得更多詳細資料。這就是為什麼每個靜默安裝命令都應包含 /l*v，這樣一旦發生問題，就能查看記錄檔。
在多台裝置上執行 msiexec 靜默安裝
如果要在公司環境中管理多台遠端裝置，就需要�有方法可在背景安裝應用程式和更新，而不打擾使用者。同一個應用程式可能需要部署到數百台裝置，因此在一台測試機器上可執行的命令，只是起點而已。
您可以透過多種方式在多台裝置上執行 msiexec 靜默安裝，包括：
透過 Microsoft Intune 部署 MSI
如果使用 Microsoft Intune，可透過兩種不同方式部署 MSI。
Intune 可以將 MSI 部署為企業營運單位 (LOB) 應用程式，而該應用程式只接受一個命令列引數。如果需要更多功能，則會需要使用 Win32 應用程式管理，將 MSI 封裝成 .intunewin檔案，而您的 msiexec 命令會成為應用程式的安裝命令。
請注意，在 Windows Autopilot 註冊期間混合安裝 Win32 與 LOB 應用程式，可能會導致安裝失敗，因為兩者會同時使用 Trusted Installer 服務。
使用指令碼或端點管理遠端執行安裝
如果未使用 Intune，可以透過 PowerShell、遠端存取連線或端點管理工具執行命令。例如，Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可在受管理端點上執行指令碼，並自動化修補程式管理，包括靜默安裝，以及安排在方便時段進行更新。如需完整操作說明，請參閱我們的指南：如何在遠端電腦上靜默安裝軟體。
工作堆積如山之處
執行命令是最簡單的部分。應用程式數量以及每個應用程式所需的工作，都可能讓這件事變得困難。
每個應�用程式都需要各自的屬性和轉換，必須在乾淨的裝置上測試，還需要有方法確認安裝可正常運作，等等。每個新版本都必須重複這些步驟。如果沒有自動化，這就會持續產生大量手動工作，而未經測試的套件可能導致各裝置發生故障。
Splashtop Agentic Packr 可為每個應用程式與版本自動完成封裝與測試工作。
使用 Agentic Packr 建立經過測試的靜默安裝套件
建立、測試及無訊息安裝套件，不一定得是耗時的手動流程。透過 Splashtop Agentic Packr，可利用智慧自動化封裝與安裝，減輕 IT 團隊的負擔。
Splashtop Agentic Packr 是一款由 AI 驅動的應用程式封裝工具，可分析安裝程式、建立包含安裝邏輯的套件，並在乾淨的虛擬機器上進行測試。它也會撰寫用來確認每次安裝是否成功的偵測規則。每個套件都會經過檢查與安全掃描，以確保能正常運作，並附有 QA 評分卡和記錄檔，讓 IT 團隊可在發佈前審查所有內容。
每當有新更新推出時，Splashtop Agentic Packr 都能自動建立更新後的套件，讓 IT 團隊不必手動處理每一次發行版本。Splashtop Agentic Packr 可以建立 Intune 套件並發佈到 Intune，也能將安裝程式打包，以便透過 SCCM 執行，或在任何 Windows 裝置上手動執行，因此是用於無訊息安裝與更新的靈活工具。還能控制終端使用者會看到的內容，包括重新啟動提示、延後安裝，以及寬限期。
Splashtop Agentic Packr 會建置並測試套件，而 Splashtop AEM 則可在各端點上執行部署和指令碼。
了解 Splashtop Agentic Packr 如何為每個應用程式建立、測試並發佈無訊息安裝套件。