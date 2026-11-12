許多企業仰賴 SCCM（Microsoft Configuration Manager）將應用程式部署到 Windows 裝置，無論這些裝置位於內部部署環境還是遠端。不過，SCCM 應用程式部署的可靠性，取決於其背後的套件與規則是否完善。
如果靜默安裝參數有誤、偵測規則與應用程式不符，或傳回代碼未正確對應，成功安裝也可能被回報為失敗（反之亦然）。這一點現在更重要了，因為 Microsoft 已發布 Configuration Manager version 2609，這是改為一年一次發布時程後的首個版本。持續使用 SCCM 的團隊，需要能與現有功能穩定搭配運作的應用程式交付方式。
考量到這一點，接著來看看 SCCM 應用程式封裝、如何準備及部署應用程式，以及偵測方法和傳回代碼如何決定 SCCM 會回報什麼。
SCCM 中的應用程式封裝是什麼？
應用程式封裝是在 SCCM 接手之前，為應用程式預先完成的準備工作。這包括設定安裝與解除安裝命令、啟用靜默安裝、加入設定，以及決定如何驗證安裝是否完成。若要查看更全面的概覽，請參閱什麼是應用程式封裝。
接著，SCCM 會部署準備好的應用程式。它會將其儲存為一個具有一或多個部署類型的應用程式，將內容複製到發佈點，並使用您提供的檔案和規則，告知用戶端何時以及如何安裝。
請記住，SCCM 只能執行您提供給它的內容。因此，先以所需規則和設定妥善準備應用程式相當重要，因為安裝可靠性有很大一部分在開啟 Create Application 精靈之前就已經決定。
SCCM 中的應用程式、套件與程式之比較
這麼多術語滿天飛，難免讓人有點混淆：當我們提到應用程式、套件和程式時，到底是什麼意思？我們可以這樣拆解其中的差異：
屬性
應用程式
套件與程式
可判斷應用程式是否已安裝
是，透過偵測方法
沒有偵測方法
多種安裝方式
是，依需求選取一或多個部署類型
每個程式一行命令列
相依性與取代關係
支援
先執行另一個程式
最佳用途
可安裝、更新並持續符合規範的軟體
管理員工具、一次性指令碼、週期性指令碼
基於這些差異，Microsoft 建議將套件和程式用於不安裝應用程式的工具、一次性指令碼，以及週期性指令碼。對於會安裝並持續更新的軟體，應用程式會是更合適的選擇。如果有較舊的套件，Package Conversion Manager 可以將其轉換為應用程式。
如何為 SCCM 封裝應用程式
為 SCCM 封裝應用程式時，有幾個關鍵步驟需要遵循。納入正確安裝所需的所有命令、包裝程式和規則，有助於確保順利推出；但只要漏掉一個步驟，就可能導致安裝或報告問題。
識別安裝程式類型： 可能是 MSI、setup EXE，或是封裝 MSI 的 EXE；無論是哪一種，都會影響後續的所有步驟。我們的MSI 與 EXE 安裝程式指南會說明如何分辨兩者。
找出靜默安裝與解除安裝命令：這些命令的找法會因安裝程式類型而異。每個 MSI 使用的參數都相同，而 EXE 的參數則取決於建立該安裝程式的工具。請參閱我們的msiexec 靜默安裝指南和EXE 靜默安裝指南。
決定是否要加上封裝層：當安裝程式有需要時，您可以使用 PowerShell App Deployment Toolkit（PSADT）封裝器，加入關閉應用程式提示、延後選項，以及一致的記錄功能。我們的PSADT 指南說明了這套工具組的運作方式。
建立乾淨的來源資料夾：建立以 MSI 為基礎的應用程式時，SCCM 會匯入該資料夾中的每個檔案並傳送到發佈點，因此請確保資料夾內只包含安裝所需的內容。Microsoft 測試 SCCM 時，每個應用程式最多可支援 20,000 個檔案。
記錄可證明應用程式已安裝的依據：您需要有能表明應用程式已安裝的項目，例如 MSI 產品代碼、帶版本資訊的檔案，或登錄值。這會成為用來驗證各端點安裝狀態的偵測方法。
在乾淨的機器上以 SYSTEM 身分測試命令：在將安裝部署到各個裝置之前先測試安裝與解除安裝，對於及早發現任何問題至關重要，避免問題擴大。請記住，在系統內容中使用指定命令列即可安裝的應用程式，通常也能透過 SCCM 安裝。
SCCM 應用程式部署逐步教學
為 SCCM 封裝應用程式是第一步，但接著還需要部署。部署應用程式也需要幾個步驟，但熟悉之後就會變成很直接的流程：
建立應用程式：可前往 Software Library，接著依序前往 Application Management → Applications，然後選取 Create Application。如果是 MSI，可以讓 SCCM 讀取該檔案。另一方面，如果是安裝程式 EXE 或 PSADT 包裝程式，則需要選擇 Script Installer，並手動輸入詳細資料。
設定部署類型內容：在這個步驟中，輸入安裝與解除安裝命令；如果該應用程式支援修復，也請輸入修復命令。請務必將內容位置指向乾淨的來源資料夾。
新增偵測方法：偵測方法可包含規則式偵測或指令碼偵測，用來尋找可證明應用程式已成功安裝的特定指標。應使用的具體偵測方法會因應用程式而異。
設定使用者體驗：這包括各種設定，例如安裝於系統或使用者、登入需求、程式可見性（若要進行靜默安裝，建議使用 Hidden），以及最長執行時間。
新增需求與相依性：需求會決定哪些裝置取得哪種部署類型，而相依性鏈結最多支援五個層級。
分發內容：將所有內容傳送至發佈點或發佈點群組，以便傳送到目標裝置。
部署到集合：選擇 Install，然後選擇 Available（讓使用者可從 Software Center 安裝）或 Required（在截止期限到達時自動安裝）。別忘了設定可用時間和截止期限，確保在預定時間範圍內完成部署。
全面推行前先測試：部署應用程式前，先在試點群組中執行模擬部署，測試偵測、需求條件和相依性，而不實際安裝。如果一切檢查無誤，就可以根據成功條件使用分階段部署逐步推行。
密切留意部署狀況： 前往 Monitoring → Deployments 監控部署進度，並檢查結果，確保一切如預期運作後，再部署到更大範圍的裝置群組。
請記住，SCCM 會自動將解除安裝部署設為必要，而且無法變更。對於在截止時間當下處於關機狀態的裝置，可選擇將強制執行延後 1 到 120 小時的寬限期；這項設定需先在用戶端設定中指定，然後再針對各個部署啟用。
SCCM 偵測方法的運作方式
偵測是 SCCM 確認應用程式是否已安裝的方式。SCCM 用戶端會先檢查應用程式是否存在的跡象，然後才會安裝任何內容，因此不會重新安裝已經存在的應用程式，並且會在安裝後再次檢查，以確認安裝已成功完成。偵測方法有兩種形式：
以規則為基礎的偵測
使用規則式偵測時，SCCM 用戶端會檢查檔案系統（檔案或資料夾）、登錄（機碼或值），或 Windows Installer 產品代碼。如果符合規則，SCCM 就會將該應用程式視為已安裝。
可以使用「And」或「Or」結合多個子句，並將其分組，以建立更複雜的邏輯。無論使用哪一種，都請讓規則尋找每個版本都會變動的項目，例如產品代碼或檔案版本，這樣較舊的安裝版本才不會被判定為目前版本。
指令碼偵測
指令碼偵測可讓您用 PowerShell、VBScript 或 JScript 撰寫檢查程式（最多 32 KB）。SCCM 會讀取指令碼的結束代碼及其輸出：只有當指令碼以 0 結束，並將某些內容寫入 STDOUT 時，該應用程式才會被視為已安裝。結束代碼為 0 且沒有輸出表示未安裝，而任何非零的結束代碼都會使狀態維持未知。實際上，只有在找到該應用程式時才寫入輸出，並且一律以 0 結束。
結束代碼
標準輸出
STDERR
偵測狀態
0
有輸出
任何
已安裝
0
空白
空白
未安裝
0
空白
有輸出
未知
非零
任何
任何
未知
偵測執行時
SCCM 會在安裝應用程式前先檢查偵測狀態，接著在安裝完成後再次檢查。如果安裝後找不到應用程式，SCCM 會回報錯誤 0x87D00324，即使該軟體其實已經在裝置上。下方的疑難排解章節會說明如何修正這個問題。
SCCM 傳回碼與重新啟動行為
安裝程式完成後會傳回一個結束代碼，而 SCCM 會使用部署類型的傳回碼清單來判斷安裝是否成功、是否需要重新啟動，或是否應該重試。了解這些代碼，也有助於 IT 團隊解讀結果並進行疑難排解。
代碼可能表示：
成功（無須重新開機）：應用程式已成功安裝，且不需要重新開機。
失敗（無需重新啟動）：應用程式安裝失敗。
硬重新啟動：應用程式已安裝，但裝置需要重新啟動才能完成。重新啟動完成前，其他項目都不會安裝。
軟重新啟動：應用程式已安裝，且裝置需要重新啟動。在此期間，其他安裝可繼續進行。
快速重試：目前有另一個安裝正在進行中，因此必須等它完成後才能繼續安裝。用戶端將每兩小時重試一次，最多重試 10 次
建立部署類型時，SCCM 會加入以下預設傳回代碼：
代碼
Windows Installer (MSI)
指令碼安裝程式
0
成功
成功
1707
成功
未新增
3010
軟重新啟動
軟重新啟動
1641
硬重新啟動
硬重新啟動
1618
快速重試
快速重試
除非您有另外加入，否則任何其他非零代碼都會視為失敗。例如，如果安裝程式在成功時回傳的是 1 而不是 0，請將 1 新增為 Success (no reboot)，讓 SCCM 能正確判讀。
封裝後的安裝程式也需要對應其代碼。當使用者延後 PSADT 安裝時，工具組會傳回其延後代碼，預設為 1602。請將其改為 1618，或將 1602 新�增為 Fast Retry 代碼，讓 SCCM 重新嘗試，而不是記錄為失敗。我們的 PSADT 指南更詳細說明了延後機制。
別忘了：部署類型中的安裝後行為設定，會決定是由 SCCM 重新啟動裝置、由安裝程式重新啟動，或是不重新啟動。
如何疑難排解失敗的 SCCM 應用程式部署
如果 SCCM 應用程式部署失敗，也不用驚慌。只要做一點疑難排解，找出並減輕問題，就能快速處理常見狀況。
"安裝完成後未偵測到應用程式" (0x87D00324)
這個錯誤表示安裝程序已執行，但偵測方法沒有找到該應用程式。在這種情況下，請檢查 AppDiscovery.log 和 CIAgent.log，然後比對偵測規則與安裝程式實際寫入的內容。
"解除安裝完成後仍偵測到應用程式" (0x87D00325)
這個錯誤表示解除安裝已完成，但偵測機制仍然找得到該應用程式。請檢查 AppEnforce.log 以確認執行了哪個解除安裝命令，再檢查 AppDiscovery.log 查看偵測機制仍找到了什麼，並將其與偵測規則比對。
安裝僅在透過 SCCM 時失敗
如果透過 SCCM 安裝失敗，請嘗試在測試機器上以 SYSTEM 身分執行完全相同的命令，看看是否能在該機器上運作。也請檢查 silent 參數，因為安裝程式可能正在等待使用者輸入，而當時並沒有人可以提供。
部署在某些裝置上始終未啟動
如果部署類型允許的最長執行時間長於裝置的維護時段，部署將不會開始。若要解決此問題，請縮短執行時間或延長維護時段。
2026 年 SCCM 應用程式部署的現況
這就帶我們看到今日 SCCM 的現況。2609 版自 2026 年 10 月 26 日起已開放給所有客戶使用，適用於執行 2503 或更新版本的站台。這也是新排程下的第一個版本：Microsoft 現在每年只發布一次 SCCM 更新，重點放在安全性與穩定性，並表示新的創新將在 Intune 上進行。
許多團隊也會透過共同管理同時執行 SCCM 和 Intune。當用戶端應用程式工作負載移轉到 Intune 時，從 Intune 部署的應用程式會顯示在 Company Portal 中，而從 SCCM 部署的應用程式則會保留在 Software Center 中。
如果之後把應用程式移轉到 Intune，先前為 SCCM 所做的封裝工作依然很有價值。乾淨的靜默安裝、可靠的偵測邏輯，以及已對應的傳回代碼，都是 Intune Win32 應用程式所需的相同基礎要素；不過仍需要在 Intune 中重新設定一次，因為它的運作方式略有不同（例如，每個手動偵測規則都必須符合）。我們的 Intune Win32 Content Prep Tool 指南 有說明這部分。
Splashtop Agentic Packr 如何加快 SCCM 應用程式封裝速度
妥善封裝應用程式至關重要，但這也可能是重複且耗時的手動工作。幸好，只要有像 Splashtop Agentic Packr 這樣的工具，就不必如此。
Agentic Packr 是一款由 AI 驅動的工具，可將應用程式封裝自動化。它會讀取安裝程式、找出靜默安裝參數、撰寫偵測與需求規則，並建立套件，無需手動撰寫指令碼或具備封裝專業知識。套件是以 PSADT 建置，因此管理員可視需要開啟、檢閱並調整。每個套件都會在乾淨的虛擬機器上完成驗證、掃描與測試，並附上 QA 評分卡和執行記錄，讓 IT 管理員可在部署應用程式前先檢閱並核准。
當 Splashtop Agentic Packr 將應用程式封裝完成後，即可將其安裝、更新與解除安裝動作整合在一起，透過 SCCM 部署，或在任何 Windows 電腦上手動執行。此外，每當應用程式推出新版本時，Agentic Packr 都能偵測到並自動建立更新後的套件，讓 IT 團隊不必手動重新封裝每個新版本。
一次封裝應用程式，並在 SCCM 中更安心地部署
SCCM 應用程式部署始於經過測試的套件、準確的偵測，以及清楚對應的傳回代碼。有了這些基礎後，應用程式與更新就能送達需要它們的裝置，而 SCCM 也會回報實際發生的情況。
Splashtop Agentic Packr 可承擔大部分前置準備工作，從找出靜默安裝參數，到撰寫偵測規則並測試每個版本建置，讓 IT 團隊能把更少時間花在封裝上，將更多心力投入管理實際部署流程。
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