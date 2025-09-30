使用 Splashtop 遠端存取軟體進行遠端螢幕共享

什麼是遠端螢幕分享？
遠程屏幕共享是一種軟件或基於瀏覽器的應用程序，它允許在不同位置的兩個計算機用戶共同訪問或查看另一個人的計算機屏幕。 屏幕共享也可以稱為桌面共享或遠程計算機共享。
不同類型的屏幕共享
隨著視頻通訊軟體（如 Zoom）的普及，螢幕分享有了兩種特別重要的區別意義：
視訊會議畫面共用：只有在 Zoom 或 Microsoft Teams 等平台上的視訊會議期間，才能啟用此螢幕共用功能。 它主要用於演示或網絡研討會。
遠端螢幕共用：此螢幕共用是以軟體或瀏覽器為基礎，不需要視訊會議。 IT 團隊利用它來支持客戶或員工，或進行實時演示。
遠端螢幕共用的 IT 使用案例
有幾種情況下，IT 可能需要遠端螢幕共用才能解決問題：
執行常見修正程式的逐步解說
找出一般使用者無法詳細描述的問題
法律或法規不允許未經授權的用戶直接訪問計算機
當您需要遠程訪問與屏幕共享
並非所有問題都可以通過簡單地共享屏幕來解決。 如果使用者無法自行解決問題，IT 人員可能需要從遠端存取他們的電腦，才能手動疑難排解問題。
使用 Splashtop，您可以輕鬆地從共享屏幕升級到必要時提供直接訪問。 由於轉移到更遠程和更靈活的工作環境，IT 團隊必須具備這兩種功能，這已成為至關重要的。
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