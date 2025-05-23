使用遠端存取在您的Android或iPhone上共享螢幕

行動裝置如 iPhone 和 Android 手機比以往更強大，能夠運行複雜的應用程式、管理遠端工作，並隨時隨地處理商務溝通。但當需要展示某些內容、排除問題或指導他人使用應用程式時，你可能會問：我該如何分享我的 iPhone 或 Android 裝置的螢幕？
無論是參加會議、進行演示還是提供 IT 支援，從手機進行螢幕共享都非常有用。雖然像 AirPlay 這樣的原生選項提供了一些基本功能，但在效能、安全性和跨平台相容性至關重要的專業環境中，它們往往不夠完善。
這份指南將探討如何使用 Splashtop 的安全遠端存取和螢幕鏡像工具在 iPhone 和 Android 裝置上進行螢幕分享。你將學習如何設置螢幕分享、在不同情境下使用的方法，以及 Splashtop 如何讓你輕鬆可靠地分享手機螢幕，無論你是在同一個房間還是相隔千里。
分享手機螢幕的好處
即使你不把手機當作主要的工作裝置，還是有很多情況下手機螢幕分享是很重要的。以下是一些能夠在 iPhone 或 Android 上進行螢幕共享至關重要的情況：
Meetings: 螢幕分享是重要的會議工具，無論你是在虛擬還是面對面的會議中。如果你需要從手機分享檔案、影片或其他內容，了解如何在 iPhone 和 Android 裝置上進行螢幕分享可以讓你的會議更有效率。
簡報：同樣地，如果你有存放在手機上的簡報，螢幕分享可以輕鬆地將它們廣播到其他裝置或大型投影機上�。這對於會議、講座、研討會等非常有用。
IT support：螢幕共享是 IT 支援的強大工具。當用戶的手機出現技術問題時，能夠螢幕分享 iPhone 和 Android 裝置讓代理可以精確地看到問題所在，並指導用戶進行故障排除和修復。
Remote work: 螢幕分享對於遠端工作和協作非常有用，因為它允許員工在同一個螢幕上溝通並共同處理共享專案。
選擇合適的手機螢幕分享工具
雖然許多聊天和訊息應用程式都包含某種形式的螢幕分享，但這並不意味著任何一個都足夠。在商業環境中，iPhone 和 Android 的螢幕共享需要專門設計的工具，以提供清晰和無縫的螢幕共享體驗。
在尋找螢幕共享解決方案時，請考慮您的業務需求以及什麼能幫助您的團隊提高效率和生產力。這包括：
功能性：你需要一個只能分享靜態螢幕的應用程式，還是需要更強大的功能？對於許多企業來說，僅僅是螢幕分享是不夠的，他們需要像註釋、音訊分享或 遠端存取 iPhone 和 Android 裝置等功能。
Device compatibility: 並非所有螢幕分享應用程式都能與相同的裝置兼容。如果你想要手機螢幕分享，你需要找到一個可以讓你在 iPhone、Android 和其他行動裝置上進行螢幕分享的平台。
易用性：過於複雜的解決方案可能會耗費比節省更多的生產力。你需要一個使用者友好且高效的解決方案，同時提供你的團隊所需的工具和功能。
安全性：並非所有具有手機螢幕分享功能的應用程式都是安全的，選擇錯誤的應用程式可能導致資��料洩漏、帳戶被入侵及其他網路威脅。確保你找到一個具有強大網路安全功能的解決方案，這樣你就可以放心地分享螢幕，而不必擔心其他人可能在偷看。
Cost: 螢幕分享解決方案的價格可能會有很大差異，但在大多數情況下，你得到的就是你所付出的。你需要確保獲得一個提供所有功能、工具、速度和影片品質的解決方案，同時價格合理。
如何設置你的 Android 和 iPhone 以進行螢幕分享
如果你想要高效且有效的螢幕分享，做好準備是有幫助的。以下是一些可以採取的步驟，以設置你的手機以獲得最佳的螢幕分享體驗：
檢查您的網路：穩定的網路連接對於高畫質和無縫的螢幕分享非常重要。否則，畫面可能會因為影像品質差和延遲而受到影響。
使用最新的軟體：過時的作業系統或應用程式可能會導致連接問題或安全漏洞。如果距離上次更新已經有一段時間，請確保你正在使用手機和應用程式的最新版本。
在必要時登入：某些螢幕分享工具要求你登入相同的帳戶。例如，如果你想從 iPhone 上使用 AirPlay 或類似軟體進行螢幕分享，你需要確保兩個裝置都登入相同的 Apple 帳戶。
Enable permissions: 應用程式預設通常不允許從你的手機分享任何內容。檢查你的設定以確保你已授予必要的權限來啟用螢幕分享。
如何使用 Splashtop 遠端支援遠端螢幕分享 iPhone 或 Android
當談到遠端支援時，Splashtop 遠端支援 提供了一種快�速、安全且可靠的方式來即時查看行動裝置的螢幕。無論您是在協助客戶、幫助同事，還是診斷技術問題，Splashtop SOS 讓您能夠準確看到他們的 iPhone 或 Android 裝置上發生的情況，無需猜測。
使用 Splashtop SOS 分享螢幕的步驟
對於移動用戶（在 iPhone 或 Android 上）：
從 App Store (iOS) 或 Google Play Store (Android) 下載並安裝 Splashtop SOS 應用程式。
開啟 SOS 應用程式並允許任何必要的權限（如螢幕錄製或擷取）。
生成顯示在裝置螢幕上的 9 位數連線代碼。
對於技術人員或觀眾：
在您的 Mac 或 Windows 電腦上打開 Splashtop Business 應用程式。
輸入由手機使用者提供的 9 位數代碼。
一旦連線開始，您將能夠查看來自 iPhone 或 Android 裝置的即時螢幕畫面。
重要注意事項：
iPhone 螢幕分享僅供檢視。由於 iOS 的限制，不允許遠端控制。
在 iOS 裝置上，使用者必須從控制中心手動點擊「開始廣播」以開始螢幕分享。
在 Android 上，某些裝置型號允許在授予適當的無障礙權限後進行遠端控制。
Splashtop SOS 手機螢幕分享的使用案例
遠端 IT 支援用於排除行動應用程式、設定或連接問題的故障
員工或客戶的應用程式導覽和入門
在行動應用程式的測試或開發過程中進行視覺驗證
為基於行動的工作流程或複雜設置提供即時指導
Splashtop 遠端支援確保安全、加密的連接，並受到全球 IT 專業人員的信賴，以簡化所有裝置類型的支援。
如何使用 Mirroring360 在本地鏡像你的手機螢幕
如果你想在同一個本地網路上分享你的 iPhone 或 Android 螢幕給其他裝置，例如教室顯示器、會議室螢幕或一群筆記型電腦，Mirroring360 是理想的解決方案。它允許你無線地將手機螢幕廣播到相容的電腦上，無需額外的電纜或 Apple TV。
如何鏡像你的 iPhone 螢幕（透過 AirPlay）
Mirroring360 與 Apple 的原生 AirPlay 協議無縫協作，使你可以輕鬆地將 iPhone 螢幕投射到任何運行 Mirroring360 Receiver 的電腦上。
步驟：
確保你的 iPhone 和接收電腦連接到相同的 Wi-Fi 網路。
在接收電腦上啟動 Mirroring360 應用程式。
在您的 iPhone 上，打開控制中心並點擊螢幕鏡像（或 AirPlay）。
選取運行 Mirroring360 的電腦從清單中。
您的 iPhone 螢幕現在將無線鏡像到電腦上。
非常適合演示、教育和不需要遠端存取但需要清晰螢幕顯示的現場演示。
如何鏡像您的 Android 螢幕
Mirroring360 支援透過 Mirroring360 Sender 應用程式進行 Android 螢幕分享，可在 Google Play Store 上獲得。這讓 Android 使用者可以使用 QR 代碼或 Mirroring ID 與 Mirroring360 啟用的接收器分享螢幕。
步驟：
在您的 Android 手機上安裝 Mirroring360 Sender 應用程式。
啟動應用程式並掃描 QR 代碼或輸入顯示在接收電腦上的 Mirroring ID。
你的 Android 螢幕將開始鏡像到同一網路上的選定裝置。
使用 Mirroring360 Pro 擴大規模
如果你需要與更大的群組分享你的手機螢幕，Mirroring360 Pro 允許你透過可分享的網路連結同時廣播到最多 40 個裝置。這非常適合：
教室和培訓室
會議連線和��講座
無需專用硬體的群組演示
開始免費試用 Splashtop：滿足你行動螢幕分享需求的最佳解決方案
如果你想要一個強大、可靠且高品質的螢幕分享解決方案，Splashtop 擁有你所需的一切。Splashtop 的遠端存取和支援讓你可以輕鬆地將 iPhone 或 Android 螢幕分享給任何其他裝置進行遠端支援和工作，而 Mirroring360 提供快速且無縫的本地裝置螢幕分享。
無論你需要為會議、講座、IT 支援或其他無數方式分享螢幕，你都可以立即試用 Splashtop，享受免費試用：