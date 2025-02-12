從 iPhone 遠端存取 iPad 的分步指南

今天的遠端和混合工作環境讓行動裝置變得比以往更重要。員工可以在外出時直接從他們的平板電腦上工作，提高整個公司的效率和生產力。
遠端存取 讓遠端工作變得更簡單，因為它賦予 IT 支援團隊從任何裝置、任何地方協助員工的能力。但當員工和 IT 人員都在遠端工作時會發生什麼呢？
例如，如果一名員工或用戶端使用 iPad 需要來自遠端支援代理的支援，他們能否從 iPhone 遠端存取 iPad？使用像 Splashtop 這樣的技術，遠端存取和支援可以在任何裝置上運作，無論你身在何處或使用什麼裝置工作。
iPhone 可以遠端存取 iPad 嗎？
是的，你可以從 iPhone 遠端存取 iPad，只需要合適的技術。
遠端存取解決方案 像 Splashtop 是從 iPhone 遠端存取 iPad 以進行 IT 支援的最佳和最簡單的方法之一。Splashtop SOS 允許 IT 支援代理輕鬆連接到遠端 iPad，無論身在何處，使用任何裝置，包括 iPhone，這樣他們就可以即時查看螢幕並指導使用者進行故障排除和修復。
4 步驟從 iPhone 遠端存取 iPad
如果你想從 iPhone 遠端存取 iPad 以進行故障排除和臨機支援，你可以通過四個快速步驟來實現：
在 IT 代理的 iPhone 上安裝 Splashtop Business 應用程式
請求協助的使用者在他們的 iPhone 上安裝 Splashtop SOS app
使用者打開 SOS app，生成一個 9 位數的連線代碼，並將其提供給代理
IT 代理在他們的 iPhone 上的 Splashtop 應用程式中輸入連線代碼以啟動遠端連接
就這麼簡單！一旦輸入代碼，裝置將連接，IT 支援代理可以從他們的 iPhone 查看 iPad 上的所有內容，讓他們能夠指導使用者完成故障排除過程的每一步。
請注意，由於特定的 iOS 指南，iPhone 和 iPad 的遠端存取僅限於檢視。雖然遠端控制未啟用，但你仍然可以使用螢幕註解等互動功能來簡化遠端支援。
從 iPhone 遠端存取 iPad 的安全考量
決策者在啟用遠端存取時通常會謹慎，因為他們必須確保公司數據和檔案在安全的裝置上保持安全。雖然這是一個合理的擔憂，但公司可以採取多種不同的步驟來確保他們可以在不妥協安全性的情況下遠端存取 iPad 和其他裝置。
包括：
使用具有先進安全功能的可信賴且安全的應用程式。例如，Splashtop 是以安全性為設計重點，符合多種安全標準，並包含多項功能，包括雙重驗證、連線閒置逾時、遠端連接通知等。
啟用加密 有助於在數據傳輸時保持安全。強加密協議對於安全的遠端工作至關重要。
使用強密碼 提供了防止未經授權用戶的良好第一道防線。員工應創建獨特且難以猜測的密碼，並使用字母、�數字和符號的組合來保護他們的帳戶安全。
多重驗證 (MFA) 提供了另一層帳戶安全。當任何人嘗試登入帳戶時，他們需要通過次要來源確認身份，通常是通過電子郵件或 SMS 接收的代碼。這樣可以在任何人的密碼被盜時保護帳戶安全。
確保安全合規 也是必須的，特別是對於在具有特定安全標準的行業中的組織，如醫療或金融。幸運的是，Splashtop 符合多項安全標準，包括 HIPAA、GDPR、FERPA 和 ISO/IEC 27001。
今天免費試用 Splashtop：從任何地方輕鬆實現 iPhone 到 iPad 的存取
如果您需要遠端存取 iPads以進行支援和故障排除，您會需要一個強大且可擴展的解決方案，讓您可以隨時隨地工作。Splashtop 就是這樣的解決方案。
無論你是需要從 iPhone 幫助用戶的流動 IT 支援代理，還是喜歡從 iPad 工作的遠端員工，Splashtop 讓遠端連接變得簡單。IT 團隊可以無縫支援任何裝置上的使用者，無論身在何處，從而實現高效的移動工作力。
想看看 Splashtop 的實際運作嗎？現在就開始免費試用：