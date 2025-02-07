從 Mac 遠端存取 Chromebook 的逐步指南

想想我們今天使用了多少設備，包括家裡的電腦、辦公室的電腦、平板電腦，以及外出時口袋裡的手機。
由於我們可以使用所有這些裝置，因此對於希望管理遠端和混合型工作團隊的組織和 IT 團隊而言，擁有能夠存取和管理各種裝置及作業系統的遠端支援解決方案是非常重要的。
員工還可以使用幾種不同的硬體和作業系統選項，但並非所有選項都相容。 因此，跨平台相容性至關重要。
假設您的 IT 團隊使用 Mac，但代理商需要協助員工使用 Chromebook。 他們是否能適當地連接和協助員工？
幸運的是，有了像 Splashtop 這樣的軟體，Mac 到 Chromebook 的遠端存取只需輕點一下即可完成。
您可以從 Mac 遠端存取 Chromebook 嗎？
是的，您可以從 Mac 遠端存取 Chromebook，只需正確的工具即可。
Splashtop 等遠端存取與支援解決方案可讓 IT 代理商從任何地方連接到終端使用者的裝置，無論裝置或作業系統為何。 有了 Splashtop，只需要幾個快速步驟就可以連線。
Splashtop 可跨裝置和作業系統相容，因此無論您使用的是 Chromebook 和 Mac、PC 和 ，或是 和虛擬桌面，您都可以隨時隨地連線工作。iPhone Android
從 Mac 遠端存取 Chromebook 的步驟
那麼，如何從 Mac遠��端存取 Chromebook呢？這是一個簡單的過程，您可以使用 Splashtop 來完成。
為臨機存取提供遠端支援的時刻需要幫助：
在 IT 團隊的 Mac 電腦上安裝Splashtop Business 應用程式
請求支援時，讓員工在 Chromebook 上安裝Splashtop SOS
員工打開 Splashtop SOS 應用程式並產生 9 位數字的代碼
IT 代理在他們的 Mac 上輸入代碼以啟動遠端連接。
用於主動存取以監控及支援受管理的 Chromebook 裝置：
在 IT 團隊的 Mac 電腦上安裝Splashtop Business 應用程式
將Splashtop Streamer部署至所有受管理的 Chromebook 裝置
確保 Streamer 已安裝並與您的 Splashtop 帳戶綁定
IT 代理開啟 Mac 上的Splashtop Business 應用程式，選擇要存取的 Chromebook，然後按一下啟動遠端連線。
為什麼選擇 Splashtop 進行 Mac 到 Chromebook 的遠端存取？
如果您正��在尋找能讓您從 Mac遠端存取 Chromebook 的解決方案，Splashtop 就是您的最佳選擇。 Splashtop 不僅可輕鬆方便地遠端存取遠端裝置，還包含多種專為提高生產力和簡化遠端支援而設計的功能。
高效能
Splashtop 提供高解析度的音訊與視訊、快速的連線速度，而且沒有延遲。 您將能夠以您習慣的速度和效能跨裝置存取所有程式和應用程式。
安全
Splashtop 是以安全性為考量而建立的，其設計符合廣泛的產業和政府標準與規範。 帳戶和裝置受到多重安全功能的保護，包括雙因素驗證、多層密碼安全、連線閒置逾時等等。
使用方便
Splashtop 的設計以使用者為本。 這是一個易於使用的解決方案，只需很少的努力即可設定、啟動和管理。
跨平台訪問
Splashtop 可跨平台和作業系統運作，因此無論您喜歡 Mac 或 PC、 或 、Chromebook 或 ，您都可以隨時隨地連線。Android iPhone iPad
開始免費試用 Splashtop，從 Mac 到 Chromebook 進行無縫遠端存取
如果您想要一個能讓您快速、無縫地存取 Chromebook 以進行遠端支援的解決方案，Splashtop 能滿足您的需求。 有了 Splashtop，員工和 IT 團隊無論身在何處，都可以使用自己喜歡的裝置工作。
透過免費試用，親身體驗 Splashtop 的便利性、安全性和效率：