網路安全需要裝置和應用程式保持完全更新，這意味著修補是必不可少的。每當有新的修補程式或安全更新推出時，IT 人員需要確保每個終端設備都接收到並正確更新。然而，由於應用程式和裝置不斷推出新修補程式，這很快就會變得非常累人。
修補疲勞（修補工作所造成的積壓、倦怠和拖累）是真正困擾 IT 團隊的問題。在遠端和混合工作環境中，與採用 BYOD 政策的企業相比，修補工作負擔可能會更重。
那麼，公司如何在不妥協網絡安全的情況下減少修補疲勞？讓我們來探討如何通過即時原則自動化和修補管理來取代重複的手動修補，從而提高效率並減少疲勞。
什麼原因導致 IT 團隊的補丁疲勞
修補疲勞可能真的是一個問題，有多種原因。以下任何一個因素或其組合皆可能造成補丁疲勞：
高修補量： 當技術人員需要操作多個作業系統版本、應用程式更新和持續的安全建議時，他們可能很快感到疲憊。
工具緩慢或不穩定：延遲的循環迫使重複檢查和返工，這對IT資源和能量來說是個消耗。
手動腳本和批准步驟： 一次一個設備地手動更新，浪費時間並可能導致人為錯誤。
端點的可見性差： 如果沒有適當的可見性，IT 團隊可能需要花費數小時來搜尋過時的設備或失去現有端點的蹤跡。
當這些因素導致修補疲勞時，IT 人員可能會感到疲憊和士氣低落。這會有連鎖效應，影響組織的安全立場、IT 合規性 和運營效率。
為何傳統的補丁方法會使疲勞加劇
雖然較舊的補丁方法和工具旨在提高補丁管理的效率，但使用不當工具實際上會使補丁疲勞更嚴重。許多工具附帶額外挑戰或障礙，這些障礙會為補丁過程增加額外的工作。
例如，許多修補工具設置為在排程的修補週期中執行，這需要手動跟進，所以IT人員必須仔細檢查修補是否已正確安裝。如果在週期之間的時間過長，在週期之間出現重要補丁時，會增加額外工作，而等待確認的較慢平台也可能增加重複的工作負擔。
在擁有不同操作系統的環境中，某些修補工具可能在保持每個裝置更新方面顯得困難，導致人員需使用多個修補解決方案以涵蓋所有裝置。如果這些解決方案不支援第三方應用程式的自動修補，IT 人員仍需手動確保每個端點在新修補程式釋出時更新他們使用的應用程式。
總之，這些因素在使用旨在使修補更簡便的解決方案時，仍可能進一步增加修補疲勞。
Splashtop AEM 如何消除修補疲勞
現在我們了解了導致補丁疲勞的因素，下一個問題是：我們該如何應對？
例如，Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 這樣的解決方案透過自動化修補過程來幫助減少修補疲勞。這樣可以消除修補過程中重複、耗時、耗能的部分，因為它會根據您定義的修補和自動化政策持續和實時處理。
Splashtop AEM 包括：
即時補丁 自動檢測可用更新並將其部署到�端點，而無需等待同步延遲週期。
可客製化、基於政策的自動化 根據嚴重性、軟體類型、裝置群組和合規性要求制定修補部署規則。
第三方應用程式修補來保護常見的攻擊目標，如瀏覽器和協作應用程式，同時減少手動在端點上修補應用程式的需求。
跨平台支援，從單一控制台支援 Windows 和 macOS。
基於CVE的見解 幫助團隊識別、優先考慮並修復高風險威脅。
統一的可見性 從單一控制台，減少了猜測和手動驗證的需求。
詳細步驟：如何使用即時補丁自動化減少疲勞
那麼，你如何利用 Splashtop AEM 自動化補丁並減少疲勞呢？Splashtop AEM 的設計友善使用者，易於設置、創建原則，並保持您的端點受到保護。只需遵循以下簡單步驟：
在您想要管理的所有端點上部署 Splashtop AEM agent。
使用 Splashtop AEM 控制台創建修補政策，包括自動應用關鍵和高度嚴重性更新的規則，並為裝置群組指派政策。
通過 Splashtop AEM 儀錶板監控修補進度，並根據需要調整您的政策。
生成報告以消除手動追蹤，並在審計期間驗證 IT 合規性。
減少 IT 工作負擔的常見自動化政策
Splashtop AEM 讓管理員擁有靈活性來定義自動化政策，以強制在 Windows 和 MacOS 上進行一致、即時的修補，同時符合法規和內部要求。常見的原則類型包括：
零日響應策略： 自動為新發現的漏洞套用補丁，以盡��量縮短暴露窗口。
高嚴重性 CVE 優先排序：利用基於 CVE 的漏洞洞察來自動排序對關鍵和高風險漏洞的修補。
Department- or 群組-based policies: 指派 different patching rules based on department, 裝置群組, sensitivity level, or compliance profile.
第三方應用程式補丁政策： 確保支持的第三方應用程式，如瀏覽器和協作工具，自動更新，無需腳本或手動干預。
排程更新窗口：定義需要控制修補時間的端點的維護窗口，同時仍能受益於自動化。
原則 rules based on risk profiles: Configure tailored patching behavior based on 裝置 risk, business impact, or operational needs rather than a single blanket 原則.
補丁自動化的安全性和合規性效益
減少修補疲勞對士氣、生產力和員工保留至關重要，同時也為網路安全和 IT 合規性帶來好處。因此，使用修補自動化來減少疲勞並釋放 IT 人員的時間，您還將獲得額外的保護和改善的安全合規性。
首先，自動化修補透過減少修補延遲和最小化修補發布與安裝之間的時間來提供更強的防止漏洞之保護。立即安裝重要更新也讓IT人員的生活更輕鬆，因為減少了他們需要處理的威脅。
自動化修補管理還幫助公司滿足其法律要求。許多安全法規要求公司在特定時間範圍內安裝安全修補和其他更新，自訂政策的自動修補確保每個裝置都能根據那些要求進行更新。
借助 Splashtop AEM 的報告，IT 團隊還可以減輕手動文檔的負擔。Splashtop AEM 提供可靠的審核行蹤線和清晰的文檔，提供明確的補丁狀態和支持 ISO 27001、PCI、SOC 2 和 HIPAA 合規 的審核行蹤��。
如何自動化釋放IT團隊進行更具策略性的工作
當然，對於 IT 團隊來說，自動化伴隨著減少疲勞的好處，我們不能忽視它們。自動化還可釋放時間，使 IT 代理能夠專注於重要問題，而不需分散精力去管理更新。
自動化修補管理意味著 IT 人員不再需要花時間在重複的手動更新上，無論是操作系統還是第三方應用程式。他們節省的時間可以用於故障排除和支援、事件響應準備，以及其他可能因管理修補而延遲的關鍵 IT 工作。
這導致生產力提高、倦怠減少和更少下班後維護時間。IT 工作已經很累人且耗時，因此消除重複手動任務對效率、士氣和員工保留的正面影響不可低估。
使用 Splashtop AEM 擺脫補丁疲勞
不要讓你的 IT 團隊被修補疲勞擊倒。及時修補不需要讓人員精疲力竭；你只需要像 Splashtop AEM 這樣的平台，透過即時自動化減少重複工作。
Splashtop AEM 提供基於 CVE 的見解和 AI 協助的智能動作，實現對漏洞的實時可見性。其補丁自動化確保設備保持最新並持續受保護，無需 IT 團隊手動參與，幫助組織保持安全並滿足合規要求，同時釋放 IT 代理的時間。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供所需的工具和技術來監控端點、主動解決問題並減輕工作負擔。這包括：
作業系統更新和支援的第三方應用程式的自動修補。
AI輔助智慧動作加快修復速度。
可自訂的原則框架，可在整個網路中強制執行。
硬體和軟體詳細目錄的追蹤與管理，適用於所有端點。
警報與修復功能可自動解決問題，防止它們演變成問題。
背景動作進行存取像是工作管理員和裝置管理員等�工具，而不會打擾使用者。
準備好減少修補疲勞並簡化您的工作流程了嗎？現在就試用 Splashtop AEM 的免費試用版，體驗修補自動化的好處。