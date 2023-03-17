使用 Splashtop 遠端支援高級版管理視窗更新

IT專業人員和MSP知道，出於安全性和兼容性方面的考慮，使用戶的電腦保持Windows更新是很重要的。公司經常使用Windows更新策略來確保已安裝更新。

如何確定所有Windows版本不同的受管電腦都具有重要的Windows更新？

使用 Splashtop Remote Support Premium 中的警報和更新管理功能，確保您的 Windows 電腦 (從 Windows XP 到 Windows 11) 是最新且安全的。

如果您想試試以下功能和步驟，歡迎立即免費試用 Remote Support Premium。

監控視窗更新狀態

使用Splashtop Remote Support Premium，您可以確保託管電腦的Windows版本是最新的。您可以：

監視每台計算機的 Windows 更新策略的狀態，並收到可能的問題的警報 例如，當未選擇「Microsoft Update」選項或「重要更新」設置切換到任何特定選項（自動安裝更新，下載更新但讓我選擇何時安裝更新，或檢查更新，但讓我選擇是否下載並安裝它們）。

監控可用更新的狀態並收到警示 偵測到擱置中的更新時 。您可以選擇只接收擱置中的重要更新、選用更新或兩者都收到警示。

可以將這些警報設置為警報配置文件的一部分，並將其應用於單個電腦或電腦組。

檢查並為託管電腦應用Windows更新

使用Splashtop Remote Support Premium，您可以在管理儀表板列表中的任何電腦上選擇“檢查更新”上下文菜單項，從而遠端檢查受管電腦上的Windows Update狀態並管理更新（而無需遠端存取該電腦）。用戶）。

「更新」頁面上顯示的 Windows 更新資訊包括：

上次更新

目前狀態

更新政策

能夠檢查更新

可用更新清單

安裝更新後重新啟動的選項（如果適用）

如果更新安裝無法完成，請設定通知

這是查看單個電腦上更新狀態，選擇安裝的更新以及管理更新周圍的一些其他選項的絕佳方法，以確保最佳的用戶體驗並確保確實安裝了更新。

下面的螢幕快照顯示了示例電腦的外觀。

此視頻演示了如何訪問 Splashtop Remote Support 高級版中的 Windows 更新功能

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

就像你所看到的一樣？

如果您已經擁有Remote Support Premium，請立即嘗試。在https://my.splashtop.com/computers上的my.splashtop控制台中，轉到“電腦”分頁以開始使用。

如果您還沒有遠程支持高級版，則可以免費試用，而無需信用卡，也可以以優惠的價格購買。

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