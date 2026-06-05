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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop

使用 Splashtop 遠端支援高級版管理視窗更新

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
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IT專業人員和MSP知道，出於安全性和兼容性方面的考慮，使使用者的電腦保持Windows更新是很重要的。公司經常使用Windows更新策略來確保已安裝更新。

如何確定所有Windows版本不同的受管電腦都具有重要的Windows更新？

使用 Splashtop 終端支持 Splashtop Enterprise 中的警報和更新管理功能，確保您的 Windows 計算機（從 Windows XP 到 Windows 11）都是最新且安全的。

監控視窗更新狀態

使用 Splashtop，您可以確保託管計算機的 Windows 版本是最新的。您可以：

  • 監視每台計算機的 Windows 更新策略的狀態，並收到可能的問題的警報

    例如，當未選擇「Microsoft Update」選項或「重要更新」設置切換到任何特定選項（自動安裝更新，下載更新但讓我選擇何時安裝更新，或檢查更新，但讓我選擇是否下載並安裝它們）。

  • 監控可用更新的狀態並收到警示

    偵測到擱置中的更新時

    。您可以選擇只接收擱置中的重要更新、選用更新或兩者都收到警示。

可以將這些警報設置為警報配置文件的一部分，並將其應用於單個電腦或電腦組。

Screenshot of a settings page showing configurations for Windows Update and Available Updates, including options for alerts, update types, notification methods, and modification timestamps.

檢查並為託管電腦應用Windows更新

借助 Splashtop 遠程支持Splashtop Enterprise， 您可以遠程檢查託管計算機上的 Windows 更新狀態，並通過在管理設置畫面中的清單上的任何計算機上選擇“檢查更新”上下文菜單項來管理更新（無需遠程以用戶身份進入計算機）。

A screenshot of the Splashtop web interface shows a list of computers. Next to Tim Ultrabook the Connect button is expanded, displaying options like Reboot, Delete, Assign group, Check for updates, and View event logs.

「更新」頁面上顯示的 Windows 更新資訊包括：

  • 上次更新

  • 目前狀態

  • 更新政策

  • 能夠檢查更新

  • 可用更新清單

  • 安裝更新後重新啟動的選項（如果適用）

  • 如果更新安裝無法完成，請設定通知

這是查看單個電腦上更新狀態，選擇安裝的更新以及管理更新周圍的一些其他選項的絕佳方法，以確保最佳的使用者體驗並確保確實安裝了更新。

下面的螢幕快照顯示了示例電腦的外觀。

Screenshot of a computer update settings page showing Windows 10 OS version, last update timestamp, status as Ready, and a detailed list of available updates with options to restart and schedule updates.

此視頻演示了如何訪問 Splashtop Remote Support 高級版中的 Windows 更新功能

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
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