使用 Splashtop 遠端支援高級版管理視窗更新

IT專業人員和MSP知道，出於安全性和兼容性方面的考慮，使使用者的電腦保持Windows更新是很重要的。公司經常使用Windows更新策略來確保已安裝更新。
如何確定所有Windows版本不同的受管電腦都具有重要的Windows更新？
使用 Splashtop 終端支持 和 Splashtop Enterprise 中的警報和更新管理功能，確保您的 Windows 計算機（從 Windows XP 到 Windows 11）都是最新且安全的。
監控視窗更新狀態
使用 Splashtop，您可以確保託管計算機的 Windows 版本是最新的。您可以：
監視每台計算機的 Windows 更新策略的狀態，並收到可能的問題的警報
例如，當未選擇「Microsoft Update」選項或「重要更新」設置切換到任何特定選項（自動安裝更新，下載更新但讓我選擇何時安裝更新，或檢查更新，但讓我選擇是否下載並安裝它們）。
監控可用更新的狀態並收到警示
偵測到擱置中的更新時
。您可以選擇只接收擱置中的重要更新、選用更新或兩者都收到警示。
可以將這些警報設置為警報配置文件的一部分，並將其應用於單個電腦或電腦組。
檢查並為託管電腦應用Windows更新
借助 Splashtop 遠程支持 和 Splashtop Enterprise， 您可以遠程檢查託管計算機上的 Windows 更新狀態，並通過在管理設置畫面中的清單上的任何計算機上選擇“檢查更新”上下文菜單項來管理更新（無需遠程以用戶身份進入計算機）。
「更新」頁面上顯示的 Windows 更新資訊包括：
上次更新
目前狀態
更新政策
能夠檢查更新
可用更新清單
安裝更新後重新啟動的選項（如果適用）
如果更新安裝無法完成，請設定通知
這是查看單個電腦上更新狀態，選擇安裝的更新以及管理更新周圍的一些其他選項的絕佳方法，以確保最佳的使用者體驗並確保確實安裝了更新。
下面的螢幕快照顯示了示例電腦的外觀。
此視頻演示了如何訪問 Splashtop Remote Support 高級版中的 Windows 更新功能
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