新一代遠端支援解決方案是否為當今生活常態的解方？

“從長遠來看，有興趣讓員工在家成功工作的公司不應該依靠傳統VPN是預設方法的假設，而是應該尋求和評估下一代可擴展的遠端訪問平臺，”Splashtop的首席執行官Mark Lee在最近為 Cutter Consortium成員提供的專家建議專欄中說。
在文章中，Mark進一步解釋了 為什麼VPN存在問題，如何以及應該用 cloud 遠端訪問解決方案取代它們，以使企業能夠長期取得成功：「這些基於 cloud的遠端存取解決方案可以提供更高的生產力，安全性，合規性，靈活性和按需成本效率，可以幫助組織取得長期成功。
有這麼多的遠端存取解決方案，您如何選擇合適的解決方案？我們在下面總結了您需要了解的內容。
以下是可靠的下一代遠端訪問解決方案應該是什麼樣子的：以下是下一代遠端存取解決方案應包括的主要功能：
能夠快速輕鬆地擴展到數千個使用者/設備，而不會回傳流量並阻礙使用者工作效率。
支持BYOD，因此遠端工作人員無需依靠公司發布的設備即可在家中或任何地方安全地工作。
支援多重身份驗證和設備身份驗證，以實現強大的安全性。
加密所有網路流量，記錄和監視遠端連線。
自動化基礎結構��和端點軟體更新的能力。
監視安全性和合規性。
支援 SSO 通過目錄服務強制實施公司的密碼策略。
IT能夠輕鬆存取審計跟踪，連線記錄，文件傳輸管理（即，禁用和啟用文件傳輸的能力）以及其他可管理性控件的能力。
高性能和易用性。
跨流行的操作系統和裝置的一致的遠端存取體驗。
按需訂閱模式和即用即付服務。
值得慶幸的是，Splashtop 滿足了所有這些需求。 我們的遠端訪問解決方案專為使企業能夠解決其長期在家工作需求而設計。在此處瞭解更多資訊。
現在就開始吧！
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