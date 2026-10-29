連接到工作電腦後，拿起 Wacom pen，開始素描。游標移動、點擊到位，線條也隨之出現。接著就會發現，較淡的筆畫時有時無，而且每一筆線條看起來粗細都一樣。
問題很可能不在平板本身。大多數情況下，只是 Wacom Bridge 沒有開啟。由 Splashtop 與 Wacom 開發的 Wacom Bridge，可為遠端連線帶來完整的感壓與傾斜支援，讓線條粗細與筆刷控制的反應，如同在本機上一樣自然。
現在也更容易持續開啟。Splashtop 會記住上次的 Wacom Bridge 設定，因此一旦開啟，下次連接時就能直接使用。
以下將說明 Wacom Bridge 帶來的變更、開始前需要準備的事項，以及如何透過幾個步驟啟用。以下是 60 秒快速版：
使用遠端繪圖時，Wacom Bridge 會帶來哪些改變
Wacom Bridge 會將本機電腦上的 Wacom 驅動程式連接到遠端電腦上的 Wacom 驅動程式。接著，平板在遠端電腦上的運作方式就會和在桌前使用時一樣。
完整壓力感應：輕筆觸也能精準識別，壓力曲線流暢自然，讓線條粗細隨手而動。
精準的傾斜與細微移動： 傾斜角度與細膩的筆觸動作都能更精準地呈現，讓陰影和筆刷效果更到位。
一台平板，同時適用於兩台電腦： 您可以在本機和遠端電腦上使用平板，且 Wacom 設定會同時套用於兩�端。
可沿用的應用程式專屬設定：在兩台電腦上都安裝了 Photoshop 等應用程式時，為這些應用程式設定的手寫筆設定也會帶入遠端連線。
使用 Wacom Inkline 即時預覽筆劃：Inkline 會立即在畫面上繪出每一筆筆劃，同時讓遠端電腦在背景跟上。根據 Wacom 內部測試，搭配 Inkline 的 Wacom Bridge 平均可將延遲降低 65%。
如果正在評估 Wacom Bridge、USB Device Redirection 或 遠端觸控筆，請查看這三種選項的比較。
開啟 Wacom Bridge 前需要準備的項目
開始前請先確認以下事項，讓設定一開始就能顯示並正常運作：
包含 Wacom Bridge 的 Splashtop 方案： Splashtop Remote Access Performance 或 Splashtop Enterprise。Splashtop Remote Support SOS 客戶在搭配 Remote Access Performance 時即可使用。
兩台電腦都必須使用 Windows： 本機電腦和遠端電腦都需要 Windows 10 或更新版本。
兩台電腦上都需安裝最新版的 Wacom 驅動程式： 在每台裝置上安裝後，重新啟動。關機不算在內。
最新的 Splashtop 應用程式：本機電腦上的 Splashtop Business app，以及遠端電腦上的 Splashtop Streamer。
Wacom 手寫板或顯示器： 已測試的機型包括 Cintiq Pro、Intuos Pro、Cintiq 16 和 22、MobileStudio Pro，以及 Movink 13。其他型號可能也適用。
遠端電腦需配備足夠效能的顯示卡：配備目前驅動程式的 Nvidia 顯示卡。
如需完整需求與已知限制，請參閱Wacom Bridge 支援文章。
如何在 Splashtop 中開啟 Wacom Bridge
先備條件就緒後，只要點擊幾下即可完成設定：
安裝 Wacom 驅動程式：在本機和遠端電腦上安裝最新的 Wacom 驅動程式，然後重新啟動兩台電腦。
開啟 Splashtop Business 應用程式：在本機電腦上，找到想要在其上繪圖的遠端電腦。
開啟 Wacom Bridge：前往「設定」，選取「進階設定」，然後開啟 Wacom Bridge。
連接： 雙擊電腦即可開始遠端連線。如果已經連接，也可以改從連線工具列選單啟用 Wacom Bridge。
檢查連接：在本機電腦上開啟 Wacom Center，然後前往 Wacom Bridge 分頁。狀態會從「未連接」變更為「已連接」。
開啟 Inkline：啟用 Show Wacom Inkline，即可在遠端電腦同步跟上時立即看到每一道筆劃。
微調您的筆：調整本機螢幕游標、Inkline 淡出時間、壓力敏感度、筆刷大小和線條顏色，配合您的工作方式。
就是這樣。Splashtop 會記住您上次的 Wacom Bridge 設定，因此下次連接時，就能從上次中斷的地方繼續。
想自己點進去看看嗎？試試 Wacom Bridge 設定互動式示範。
在下一次遠端連線中享受完整筆壓感應
如果較輕的筆觸沒有顯示出來，或每一筆線條看起來粗細都相同，那就該檢查 Wacom Bridge 這項設定。只要開啟一次，Splashtop 就會記住這項設定，讓壓力感應、傾斜和手寫筆設定在下次使用時都能直接就緒。
已在使用 Splashtop Remote Access Performance 或 Splashtop Enterprise 嗎？立即開啟 Splashtop Business 應用程式並啟用。第一次使用 Splashtop 嗎？立即開始 Splashtop Remote Access Performance 的免費試用，並使用自己的平板試試 Wacom Bridge。工作室團隊也可以深入了解適用於媒體與娛樂產業的 Splashtop。