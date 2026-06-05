遠端存取如何幫助會計師度過 2022 年納稅季

對於會計師來說，2022 稅季預計將是一個令人沮喪的稅季。 了解 Splashtop 如何啟用遠端工作並使會計更輕鬆。
專家們預測今年又一個令人沮喪的稅收季節。 根據 CBS 新聞，當國稅局試圖在 2022 年納稅季節僱用 5,000 多人時，申請的人數少於 200 人。 除了招聘短缺之外，美國國稅局正在處理由於大流行而導致的延遲退款的積壓。
在接受 NPR 採訪時, 財政部副部長沃利·阿德耶莫說," 這將是, 不幸的是, 一個令人沮喪的稅收季節. 這對納稅人來說意味著他們需要確保自己在線申報，採取措施確保他們的稅表準備好，因為不幸的是，由於國稅局的大流行和長期資金不足，國稅局的人數較少接聽電話並處理納稅人問題。"
這不僅僅是國稅局, 會計師事務所也在努力保留. 大流行前的會計師營業額高達 20％。 這種趨勢在整個大流行期間一直持續。 為什麼？與其他經歷「偉大辭職」的行業一樣，員工將職業發展，工作生活平衡和薪酬作為離職的主要理由。
如何留住人才？
在報稅季節, 會計師工作 50 至 70+ 每週平均小時. 從 1 月到 4 月 15 日的期間對他們來說很艱苦。 增加旅行時間，你有一個倦怠的食譜。 該行業承受不起失去更多人才的能力，這就是為什麼許多公司已經適應了虛擬環境的原因。 使用正確的軟件，會計專業人員可以節省時間並減少他們需要的工作時間。
會計專業人員安全遠端存取的好處
共享文件是稅季不可或缺的一部分。 當您在全國各地擁有客戶時，開車前往某人的家中或辦公室訪問他們的文件是非常耗時且不切實際的。 雖然來回傳送電子郵件檔案似乎是一個簡單的修復程式，但這對您和您的客戶來說是一個主要的安全風險。
我們已經看到過去兩年中，我們從未想過的行業能夠進行靈活的勞動力轉型。 為什麼不是會計師？
遠端存取可讓會計師在遠端工作時安全地共用和列印檔案。Splashtop Remote Access可讓您輕鬆、可靠且安全地存取客戶的電腦。 Splashtop Remote Access提供：
遠程打印和文件共享：從客戶端的計算機遠程打印文件到打印機，或將重要文件從他們的計算機安全地傳輸到您的計算機。 我們甚至有逐步指南，可幫助您逐步執行遠端列印重要的稅務文件。
從任何裝置隨時隨地存取： 除了遠端分享和列印檔案外，Splashtop 遠端存取讓會計師們能無縫地從任何裝置、任何地點存取他們的公司電腦。這意味著你可以在 在自己家裡這個壓力全無的環境中工作 ，減少往返客戶的旅行時間浪費，在正常工作時間以外完成工作，並且即使在路上仍能保持高效。
安全性：Splashtop 遠��端存取為您提供安全性。 在加密連接，設備身份驗證，兩步驗證，多個第二級密碼選項和其他安全功能之間，所有共享數據都是安全的。 這使您和您的客戶安心。
節省時間，方便的解決方案
通過從任何地方遠程訪問客戶端文件，QuickBooks 和會計軟件，減少旅行時間。 沒有你的筆記本電腦嗎？ 不是問題 您可以使用手機或平板電腦；您所需要做的就是下載 Splashtop 應用程式。 這個報稅季節可能令人沮喪，但您使用的工具不一定是。