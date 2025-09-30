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Splashtop免費遠端存取應用程式試用版

Trevor Jackins
閱讀時間：1 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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免費試用 Splashtop 的遠端桌面和遠端支持產品，無需信用卡或承諾。 了解為什麼已有 3000 萬人使用 Splashtop。

我們幾乎可以通過筆記本電腦，平板電腦和智能手機執行任何操作。但是有時候，我們有一台裝置，而我們需要存取另一台裝置。

無論是存取我們的工作電腦，學校電腦，還是提供按需遠端支援，Splashtop都為您提供了遠端存取應用程式。

利用Splashtop的免費遠端訪問應用程式試用版，瞭解使用Splashtop進行遠端訪問是多麼容易。

Splashtop免費試用三種強大的遠端存取產品：

您可以免費試用其中任何一個，無需信用卡或承諾。

Splashtop的遠端存取應用程式可以做什麼

設置完成後，您可以在任何設備上打開Splashtop遠端存取應用程式，以查看您無人看管的電腦列表。然後，您只需單擊一下即可啟動與所選電腦的遠端連接。

一旦進入遠端桌面連線，您就可以像坐在電腦前一樣遠端控制電腦！

立即開始免費試用 Splashtop，免費試用 Splashtop 的遠端存取應用程式。點擊下面的按鈕即可嘗試從任何其他裝置遠端存取您的電腦。

現在就開始吧！
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