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Splashtop免費遠端存取應用程式試用版

通過 Trevor Jackins
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免費試用 Splashtop 的遠端桌面和遠端支持產品，無需信用卡或承諾。 了解為什麼已有 3000 萬人使用 Splashtop。

我們幾乎可以通過筆記本電腦，平板電腦和智能手機執行任何操作。但是有時候，我們有一台裝置，而我們需要存取另一台裝置。

無論是存取我們的工作電腦，學校電腦，還是提供按需遠端支援，Splashtop都為您提供了遠端存取應用程式。

利用Splashtop的免費遠端訪問應用程式試用版，瞭解使用Splashtop進行遠端訪問是多麼容易。

Splashtop免費試用三種強大的遠端存取產品：

您可以免費試用其中任何一個，無需信用卡或承諾。

Splashtop的遠端存取應用程式可以做什麼

設置完成後，您可以在任何設備上打開Splashtop遠端存取應用程式，以查看您無人看管的電腦列表。然後，您只需單擊一下即可啟動與所選電腦的遠端連接。

一旦進入遠端桌面連線，您就可以像坐在電腦前一樣遠端控制電腦！

立即開始免費試用Splashtop Business Access，以免費試用Splashtop的遠端存取應用程式。單擊下面的按鈕，嘗試立即從任何其他設備遠端存取您的電腦。

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Trevor Jackins
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
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