雲工作場所計算如何重新定義組織

工作場所的雲計算正在改變業務的完成方式，改變一切發生的格局。 通過從 cloud運營，任何規模的企業都能夠以以前無法想像的方式與市場競爭對手競爭。 這歸結為資本支出和間接費用的減少，以及上市速度的提高，使客戶的期望得以滿足。
在過去的十年中，技術使初創企業能夠顛覆傳統行業（ Blockbuster的衰落 是一個生動的故事，當視頻分發轉移到 cloud時，市場領導者在面對創新時行動不夠快）。 因此，我們能從最近的歷史中得到的最好的建議似乎是：不要成為百視達。 我們的意思是，您的企業不能低估 cloud的步伐。
創新競爭
無論您的組織規模或您所在的行業如何，跟上最新的創新對於保持競爭力至關重要。 這就把我們帶到了工作場所的未來。 您的工作場所及其運作方式是您業務運營中幾乎所有其他事情的關鍵。
從廣義上講，組織努力實現速度、可訪問性和靈活性等目標。 您的客戶希望無縫利用您的服務並從任何地方購買您的產品，從而獲得最佳的客戶體驗。 理想情況下，您的員工希望有一個靈活的工作環境，不僅有助於他們的生產力，而且還允許他們按照自己的方式完成工作。 僱主希望他們的團隊成員能夠滿足客戶需求並享受愉快的時光（員工敬業 度推動利潤）。 組織可以採取的一種關鍵方法來滿足這兩組需求，那就是採用 cloud 計算。
讓我們來看看 cloud 通過轉變IT基礎架構和更有效地利用計算資源來重新定義工作場所的幾種方式。
更大的靈活性
當您的員工不被迫在辦公桌前工作時，他們可以按照補充其個人例行程序的時程表工作。 反過來，他們的生產力水準提高，有利於組織的底線。 在 cloud 工作可以讓您的員工隨時隨地從任何設備（無論是智慧手機、平板電腦還是筆記型電腦）訪問他們的文檔和檔，這不僅可以鼓勵您的業務協作，還可以促進協作。
更好的協作
無論在辦公室還是在遠端，雲計算都使業務協作成為更可實現的壯舉。由於雲的常綠性質，您始終在使用可用的最新技術。由於公司數據集中存儲，因此您可以授予多個員工，團隊和第三方訪問權限，以查看和編輯文件。在Office 365中，Skype for Business使協作更加個性化和高效。現在，您不僅可以訪問和發送即時消息，還可以直接從Microsoft Word進行電話會議。您的團隊可以輕鬆地一起處理文件，而云會自動將其保存，以便將來可以隨時通過行動裝置查看並繼續工作。
更智慧的流程
cloud計算的連鎖反應是組織可以用來評估其業務流程的數據和資訊的大量湧入。雲系統能夠可靠地收集、跟蹤和分析重要數據，幫助組織更新或替換流程，從而提供更好的回報。 這使工作場所能夠更有效地運作，併為員工分配正確的工作和角色。
重新定義任何現代工作場所的另一種解決方案
cloud計算重新定義工作場所的方式令人印象深刻。但是，有些工作是 cloud 無法完成的。 這就是遠端存取軟體的用武之地。 遠端桌面解決方案（如 Splashtop）為您的員工提供了擴展桌面和應用程式的最佳方式。 此外，無論您的IT基礎結構是位於 cloud 還是本地，都很重要。 無論哪種情況，遠端桌面解決方案都能帶來更具活力的工作場所。
在雲端上，您的員工可以從任何地方存取他們的檔案。借助Splashtop，他們可以存取其特定的桌面及其包含的所有桌面，並可以從任何地方對其進行控制。這在許多情況下很有用。例如，作為 IT 團隊成員，即使您相距遙遠，您可能仍需要幫助同事或客戶解決特定的電腦問題。您可以輕鬆連接到他們的電腦，而無需導航電話會議和螢幕分享，這會減慢該過程。也許您位於馬來西亞的公司數據中心需要管理其伺服器，但您在洛杉磯參加會議。
您需要做的就是登錄並開始工作。可以說執行管理任務也是如此-能夠從任何地方登錄到特定電腦是節省浪費時間或滿足緊迫期限的一種寶貴方法。
毫無疑問，雲正在重新定義工作場所。但是，仍然有一些任務和時間需要遠端桌面軟體來完成工作。
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