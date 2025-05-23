透過遠端存取在 PC 上進行螢幕共享：逐步指南

螢幕共享是商務溝通中不可或缺的功能，透過允許使用者與觀眾分享視窗、標籤頁或螢幕，來增強虛擬會議和協作。因此，能夠在 PC 上進行螢幕共享對任何商務環境來說都是至關重要的。
考慮到這一點，讓我們來看看 PC 螢幕共享的好處，以及如何通過遠端存取和支援技術來共享電腦螢幕。
什麼是螢幕共享？
螢幕共享是將電腦螢幕鏡像並廣播到另一個裝置或多個裝置。這是大多數訊息平台中的常見功能，因為共享 PC 螢幕有多種好處和用途。
螢幕共享的運作方式是透過捕捉裝置螢幕上顯示的內容，包括個別的標籤或頁面（如果選擇的話），將其編碼成封包，然後透過網際網路傳輸到連接的裝置。這一切都是瞬間發生的，因此觀眾可以即時看到發送者的螢幕。
PC 螢幕共享的主要好處
那麼，PC螢幕共享的好處是什麼呢？在商業環境中，螢幕共享有多種用途，可以改善溝通和團隊合作，包括：
遠端支援/故障排除： 螢幕共享是一個有用的 遠端支援工具。它允許 IT 人員直接查看使用者的螢幕，因此他們可以遠端排除故障並指導使用者完成修復過程，而不必依賴模糊的描述。
會議：螢幕分享對於虛擬和面對面的會議都很有幫助。它允許每��位參與者查看相同的內容，例如數據圖表或影片，讓每個人都在同一頁面上，無論是字面上還是比喻上。
簡報： 螢幕共享也是一個強大的簡報工具，無論是在商業環境、教育、研討會或其他場合。簡報者可以將他們的PC螢幕分享給更大的顯示器或參加者的裝置，將簡報幻燈片直接呈現在每位參加者面前。
培訓： 螢幕共享對於培訓和新員工入職也很有幫助。培訓師可以共享他們的螢幕，逐步引導受訓者，展示出示範比口述更有價值。
產品演示： 有什麼比展示產品實際運作更好的方法呢？螢幕共享是一種有效的方式，可以在不需要在多個裝置上安裝的情況下展示虛擬產品的運作，因為只有演示者需要載入它。這可以讓多個人同時觀看演示，即使他們距離很遠。
然而，為了從螢幕共享中獲得最大價值，你需要的不僅僅是免費聊天應用程式中的基本螢幕共享功能。擁有一個具有高畫質螢幕共享功能的強大解決方案會有所幫助。
使用 Splashtop 進行螢幕共享：兩種核心方法
Splashtop 提供強大且安全的方式來分享您的PC螢幕，無論您是想以僅供檢視的格式向他人展示內容，還是需要完整的遠端存取以進行IT支援。以下是兩種關鍵方法，每種方法都針對不同的使用情境設計。
選項 1：“分享桌面”（Windows 上的僅供檢視螢幕共享）
Splashtop 的“分享桌面”功能讓您可以使用簡單的網路連結立即與他人分享您的 Windows PC 螢幕。這是一個僅供檢視的選項——非常適合簡報、演示或向同事展示內容而不讓他們控制您的電腦。
如何使用“分享桌面”：
在您的 Windows PC 上打開 Splashtop Business 應用程式。
點擊檔案 → 分享桌面。
點擊視頻圖標開始廣播你的螢幕。
點擊連結圖示以複製可分享的網頁連結。
將連結發送給任何你想讓他們查看你螢幕的人——他們可以直接在瀏覽器中訪問，而無需安裝軟體。
或者，如果你已經連接到遠端裝置：
點擊 Splashtop 連線中的動作選單。
選取 分享桌面 開始分享你的螢幕。
這種方法非常適合只需展示螢幕內容而不允許觀眾互動的使用情境。
選項 2: 遠端支援 with Splashtop 遠端支援
對於 IT 團隊和服務台，Splashtop 遠端支援 提供了一種快速、安全的方式來即時遠端查看或控制使用者的 PC 螢幕。它專為按需支援而設計，使用者的裝置上無需預先安裝。
如何使用 Splashtop 遠端支援：
要求使用者下載並打開他們PC上的 Splashtop SOS 應用程式。
他們將生成一個9位數的連線代碼。
打開 Splashtop Business 應用程式並輸入代碼以啟動連線。
一旦連接，您可以檢視或控制使用者的螢幕（取決於裝置權限）。
Splashtop SOS 也適用於 macOS、iOS、Android 和其他作業系統。請記住，macOS 和 iOS 裝置需要額外的權限才能進行螢幕共享，而 iOS 因 Apple 的限制僅限於檢視。
這種方法非常適合 IT 支援場景，技術人員需要引導使用者完成任務或遠端控制以排除故障並修復問題。
使用 Splashtop 的 Mirroring360 共享您的電腦螢幕
如果您想與本地網路上的裝置共享螢幕，Mirroring360 by Splashtop 讓這變得簡單。
Mirroring360 讓您只需幾次點擊即可立即與任何裝置共享螢幕，而使用 Mirroring360 Pro，您可以同時與多達 40 個裝置共享。這使其在會議、講座、研討會、演示等場合中特別有用。
如何在 Windows 或 Chromebook 上進行螢幕分享
要使用 Mirroring360 進行 Chromebook 或 Windows PC 螢幕共享，只需按照以下步驟：
安裝 Mirroring360 Sender 應用程式。
點擊 Mirroring360 Sender 擴充功能，然後選取你想要鏡像的電腦
沒有第三步；這就是全部。一旦你選取了電腦，你將與選定的裝置分享你的螢幕，直到你選擇結束連線。
開始使用 Splashtop 進行安全的 PC 螢幕共享，讓一切變得簡單
如果您正在尋找一個具有螢幕共享功能的強大平台，Splashtop 就是您所需的。使用 Splashtop，您可以獲得具有“分享桌面”功能的遠端存取和具有螢幕共享的遠端支援以進行 IT 支援，或者使用 Mirroring360 在本地網路中共享您的螢幕。
無論您需要 PC 螢幕共享用於 安全遠端工作 和 遠端協作、IT 支援，還是會議和簡報，Splashtop 提供了一種快速、可靠且安全的方式來分享您的電腦螢幕。只需點幾下，您就可以與任何人、任何地方、任何裝置分享您的螢幕。
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