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Professional working late using Splashtop on laptop

防止黑客入侵的遠端存取最佳實踐-問答

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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路透社報導，在2021年2月，“黑客闖入了一家工廠的電腦系統，該工廠為佛羅里達州坦帕附近的大約15,000人供水，並試圖在供水中添加危險水平的添加劑……”。黑客可以遠端存取位於Oldsmar鎮的員工電腦上的名為TeamViewer的軟體程序，以控制其他系統。”後來的更新（包括PCMag的更新）報告說，促成因素可能包括共享密碼和Windows版本過舊。

問答

Splashtop做什麼以幫助確保安全的遠端存取？

Splashtop是一種遠端存取解決方案，旨在使員工在家中或在旅途中工作時可以遠端存取其辦公室電腦。這是Splashtop阻止未經授權的方訪問公司電腦和敏感信息的方式：

  • 入侵防禦 ——Splashtop 在其 24×7 運行的生產環境中使用入侵檢測和防禦機制。Splashtop 在構建其 cloud 應用程序堆棧時遵循行業最佳實踐，以確保實施安全性並強化實例。

  • 遠端存取應用程式的安全性– Splashtop為了保護您的端點設備的安全，充分利用了多層安全保護功能，包括設備身份驗證，兩因素身份驗證和安全代碼。

  • 安全的遠端連接–所有遠端連線都受到TLS（包括TLS 1.2）和256位AES加密的保護。

Splashtop 使用者可以遵循哪些最佳實踐來防止此類問題發生在他們身上？

Splashtop用戶和帳戶管理員可以通過以下方式確保其電腦資產，網路和數據的安全：

  • 將電腦更新到其操作系統的最新版本（例如Windows 10）。

  • 如果您的組織沒有 SSO，請使用強密碼以及

    以保護您的 Splashtop 帳戶。

  • 確保防病毒、垃圾郵件篩檢程式和防火牆是最新的、正確配置的且安全的。

  • 審核網路配置並隔離無法更新的電腦系統。

  • 培訓使用者識別和報告社會工程嘗試。

  • 識別並暫停表現出異常活動的用戶的訪問。

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