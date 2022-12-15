防止黑客入侵的遠端存取最佳實踐-問答

據路透社報導，在2021年2月，“黑客闖入了一家工廠的電腦系統，該工廠為佛羅里達州坦帕附近的大約15,000人供水，並試圖在供水中添加危險水平的添加劑……”。黑客可以遠端存取位於Oldsmar鎮的員工電腦上的名為TeamViewer的軟體程序，以控制其他系統。”後來的更新（包括PCMag的更新）報告說，促成因素可能包括共享密碼和Windows版本過舊。

問答

Splashtop做什麼以幫助確保安全的遠端存取？

Splashtop是一種遠端存取解決方案，旨在使員工在家中或在旅途中工作時可以遠端存取其辦公室電腦。這是Splashtop阻止未經授權的方訪問公司電腦和敏感信息的方式：

入侵防禦 – Splashtop 在其 24×7 全天候運行的生產環境中利用入侵檢測和防禦機制。 Splashtop 在構建其雲應用程式堆疊時遵循行業最佳實踐，以確保實施安全性並加強實例。

遠端存取應用安全性 – 為了確保您的端點設備安全，Splashtop 利用了多個級別的安全保護，包括設備身份驗證、雙因素身份驗證和安全代碼。

安全的遠端連接 – 所有遠端會話均受 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密保護。

Splashtop 使用者可以遵循哪些最佳實踐來防止此類問題發生在他們身上？

Splashtop用戶和帳戶管理員可以通過以下方式確保其電腦資產，網路和數據的安全：

將電腦更新到其操作系統的最新版本（例如Windows 10）。

整合您的

如果您的組織沒有 SSO，請使用強密碼以及 以保護您的 Splashtop 帳戶。

確保防病毒、垃圾郵件篩檢程式和防火牆是最新的、正確配置的且安全的。

審核網路配置並隔離無法更新的電腦系統。

維護和監控審計 適用於所有遠端連接協定。

培訓使用者識別和報告社會工程嘗試。

識別並暫停表現出異常活動的用戶的訪問。

了解有關Splashtop的更多資訊