Splashtop遠端存取可為您在2020年發展中小型企業提供幫助的5種方法

Splashtop隨時準備以新的一年的最佳價值，安全和可靠的遠端存取來支持不斷發展的中小型企業和業務專業人員。

了解為什麼 Splashtop Business Access 可以成為支援您今年業務增長的戰略技術選擇。

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1. 在出現意外情況時做好準備

如果您的團隊成員由於天氣惡劣而無法進入辦公室或需要照顧生病的孩子，則Splashtop可讓他們輕鬆地從家用電腦或移動設備存取其工作電腦，以便他們保重重要任務。

2. 從其他遠端存取解決方案切換時，可將工具成本降低多達 80%

與TeamViewer等其他遠端訪問工具相比，切換到Splashtop的企業可以節省 50% 或更多，與LogMeIn相比，最多可節省 80%。

3. 隨著團隊的成長，隨時輕鬆添加成員

當您選擇 Splashtop Business Access，您可以隨時通過 my.splashtop.com 在線儀錶板更新您的帳戶。在訂閱期間隨時以自動按比例分配的費率添加使用者。 當您的帳戶達到 4 位使用者時，將自動應用 20% 的折扣*。 對於新訂閱，還有一個10個使用者包，可節省45%。

4. 節省旅行時間和費用

業務專業人員和業務所有者喜歡Splashtop所具有的靈活性。如果您是需要存取辦公室電腦以查看X射線的牙醫，或是想要保存前往客戶辦公室的旅程以查看其QuickBooks信息的會計師，則Splashtop是一個不錯的解決方案。 Splashtop甚至已在日本廣泛推廣，以作為一項全國性計劃的一部分，以減少2020年東京夏季運動會期間的交通擁堵。

5. Splashtop 隨時為您提供説明

如果您需要幫助選擇適合您需求的最佳遠端訪問解決方案或有任何疑問，我們的銷售團隊隨時為您提供説明。 如果您在試用或訂閱期間需要説明，只需按兩下或致電我們的支持團隊即可。 您可以放心，您正在使用的安全解決方案和技術，該解決方案和技術已經過數億遠端訪問使用者和領先評論網站和應用商店數千個五星評級的證明。

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