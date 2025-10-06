Splashtop遠端存取可為您在2020年發展中小型企業提供幫助的5種方法

Splashtop隨時準備以新的一年的最佳價值，安全和可靠的遠端存取來支持不斷發展的中小型企業和業務專業人員。
了解為什麼Splashtop Remote Access可以成為支援您今年業務成長的策略技術選擇。
1. 在出現意外情況時做好準備
如果您的團隊成員由於天氣惡劣而無法進入辦公室或需要照顧生病的孩子，則Splashtop可讓他們輕鬆地從家用電腦或移動設備存取其工作電腦，以便他們保重重要任務。
2. 從其他遠端存取解決方案切換時，可將工具成本降低多達 80%
切換到 Splashtop 的業務可以節省 50% 或更多，與其他遠端存取工具如 TeamViewer 相比，並且與 LogMeIn 相比可節省 高達 80%。
3. 隨著團隊的成長，隨時輕鬆添加成員
當您選擇Splashtop Remote Access時，您可以隨時透過 my.splashtop.com 線上儀表板更新您的帳戶。 在訂閱期間隨時以自動按比例的費率新增使用者。當您的帳戶上達到 4 個用戶時，將自動應用 20％ 的折扣 *。對於新訂閱，還有一個 10 個用戶包，可節省 45%。
4. 節省旅行時間和費用
業務專業人員和業務所有者喜歡Splashtop所具有的靈活性。如果您是需要存取辦公室電腦以查看X射線的牙醫，或是想要保存前往客戶辦公室的旅程以查看其QuickBooks信息的會計師，則Splashtop是一個不錯的解決方案。 Splashtop甚至已在日本廣泛推廣，以作為一項全國性計劃的一部分，以減少2020年東京夏季運動會期間的交通擁堵。
5. Splashtop 隨時為您提供説明
如果您需要幫助選擇適合您需求的最佳遠端訪問解�決方案或有任何疑問，我們的銷售團隊隨時為您提供説明。 如果您在試用或訂閱期間需要説明，只需按兩下或致電我們的支持團隊即可。 您可以放心，您正在使用的安全解決方案和技術，該解決方案和技術已經過數億遠端訪問使用者和領先評論網站和應用商店數千個五星評級的證明。