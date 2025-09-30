進行 Splashtop Connector Beta 版測試的 5 個原因 (安全性是首要原因)

Splashtop Connector 是一項新功能，支持對通常只能在 LAN 內訪問的計算機進行端點訪問。新功能允許用戶直接從 Splashtop Business 應用程序內連接到支持 RDP 協議的計算機，而無需使用 VPN 或安裝任何端點訪問代理。
什麼是 RDP？
RDP 是 Microsoft 創建的專有協議，允許人們連接到計算機、服務器、虛擬 Windows 桌面或應用程序等，而無需主機上需要任何額外的端點訪問軟件。但是，RDP 僅在通過同一本地網絡進行連接時才起作用，這就是為什麼許多用戶在遠程時必須首先建立 VPN 連接的原因。其他用戶可以使用菊花鏈方法來訪問和管理單獨安全區域中的設備，方法是首先使用第三方外部訪問工具連接到網絡上的計算機，然後從該計算機啟動 RDP 會話。
RDP 支持一些非常方便的功能，例如遠程工作和獲得遠方 IT 專家的支持。但是，儘管這項技術現已被全球數百萬人使用，但 網絡安全問題日益增 加-即被用作勒索軟件的攻擊媒介。
像 RDP 這樣的開放式通訊協定並不是為了處理現今的遠端工作需求或日益增加的安全問題和需求而建置的。此外，連接到企業 VPN 的員工自攜裝置會帶來額外的安全風險，以及惡意軟體傳播的可能性。
嘗試 Splashtop Connector 的原因
終端訪問和支持軟件旨在處理高流量，並提供對遠程計算機文件和應用程序的完整訪問，無論網絡環境如何。其細粒度的權限控制和標準 Web 通信端口的使用使其比 VPN 和 RDP 更安全，更適合遠程或混合工作環境。
以下是使用 Splashtop Connector 的 5 個理由：
安全
通過 Splashtop Connector 的 RDP 連接在 Internet 上使用端到端加密和 TLS/AES-256。
無需使用 VPN
用戶不需要 VPN 連接或連接到同一網絡即可通過 RDP 訪問計算機。
改善遠端支援
IT 管理員可以遠程支持內部網絡上可能無法訪問 Internet 或可能不允許安裝第三方端點訪問軟件的計算機。
並行使用者
多個並髮用戶可以連接到同一個服務器並擁有自己的單獨虛擬桌面會話（通過 RDS/終端服務器）。這對於絕大多數終端訪問軟體或標準 Splashtop 來說是不可能的。
支持遠程應用
用戶可以遠程執行特定程序，而不是連接到完整的虛擬桌面，從而使應用程序使用體驗更加無縫。
如何使用 Splashtop 連接器
Splashtop Connector 在 Splashtop Enterprise 包中提供，這是一種具有靈活許可選項的一體化終端訪問和終端支持解決方案。立即開始免費試用 Splashtop Enterprise，親自體驗 Splashtop Connector 的優勢。