進行 Splashtop Connector Beta 版測試的 5 個原因 (安全性是首要原因)

Splashtop 目前正在為其新的 Splashtop 連接器尋找 Beta 測試人員，該連接器可以遠端存取通常只能在 LAN 內存取的電腦。新功能允許使用者直接從 Splashtop Business 應用程序內連接到支持 RDP 協議的電腦，而無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理。

什麼是 RDP？

RDP 是 Microsoft 建立的專有協議，允許人們連接到電腦、服務器、虛擬 Windows 桌面或應用程序等，而無需在主機上安裝任何額外的遠端存取軟體。但是，RDP 僅在透過同一本地網絡連接時才有效，這就是為什麼許多使用者在遠端時必須先建立 VPN 連接的原因。其他使用者可能會使用菊花鏈方法存取和管理單獨安全區域中的裝置，方法是首先使用第三方遠端存取工具連接到網絡上的電腦，然後從該電腦啟動 RDP 會話。

RDP 提供了一些非常方便的功能，例如遠端工作，並得到遠方 IT 專家的支援。 但是，儘管這項技術現已被全球數百萬人使用，但網絡安全問題日益增加-即被用作勒索軟件的攻擊媒介。

像 RDP 這樣的開放式通訊協定並不是為了處理現今的遠端工作需求或日益增加的安全問題和需求而建置的。此外，連接到企業 VPN 的員工自攜裝置會帶來額外的安全風險，以及惡意軟體傳播的可能性。

嘗試 Splashtop Connector 的原因

遠端存取和支持軟體旨在處理高流量，並提供對遠端電腦檔案和應用程序的完全存取，無論網絡環境如何。其細粒度的權限控制和標準 Web 通信端口的使用使其比 VPN 和 RDP 更安全，更適合遠端或混合工作環境。

以下是使用 Splashtop Connector 的 5 個理由：

安全 ：透過 Splashtop Connector 進行的 RDP 連接，在網際網路上均採用端對端加密技術和 TLS/AES-256。 無需使用 VPN ：用戶不需要 VPN 連接或連接到同一網絡即可通過 RDP 訪問計算機。 改善遠端支援 ：IT 管理員可以遠端支援內部網路上可能無法存取網際網路或可能不允許安裝協力廠商遠端存取軟體的電腦。 並行使用者 ：多個同時使用者可以連接到同一台伺服器，並擁有自己的個別虛擬桌面工作階段 (透過 RD/ 終端機伺服器)。 絕大多數遠端存取軟體或標準 Splashtop 是不可能的。 支持遠程應用 ：使用者可以遠端執行特定程式，而不必連線到完整的虛擬桌面，讓應用程式使用體驗更加順暢。

如何成為 Splashtop Connector Beta 版測試者

如要成為 Splashtop Connector Beta 版測試者，請瀏覽以下連結。