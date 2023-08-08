Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop para estúdios de design remoto
Acesso remoto sem esforço para equipas de design distribuído
Eleve seu fluxo de trabalho de design com Splashtop
Experimente o Alto Desempenho
A Splashtop oferece acesso remoto de alta resolução ao seu software de design, oferecendo um nível sem precedentes de detalhes e capacidade de resposta. Encontra latência mínima à medida que projetas e reveres gráficos como se estivesses na estação de trabalho do teu escritório, não importa onde estás.
Prioriza a Segurança
A Splashtop reconhece o valor de seus recursos criativos no trabalho de design. Os nossos recursos de segurança robustos, incluindo a encriptação AES de 256 bits, verificação em duas etapas e autenticação de dispositivos, salvaguarde os teus projetos e dados.
Suporte Excepcional ao Cliente
Nossa equipe dedicada de suporte ao cliente na Splashtop está disponível para ajudá-lo em todas as etapas do processo de design. Estamos empenhados em fornecer ajuda imediata e eficiente para garantir que a tua experiência de acesso remoto seja suave e produtiva.
Aproveite a facilidade de utilização
A interface intuitiva da Splashtop facilita o acesso remoto às suas ferramentas de design. Com as nossas ferramentas de colaboração em tempo real e a partilha de ecrã perfeita, podes trabalhar sem esforço com a tua equipa, rever o conteúdo instantaneamente e tomar decisões coletivas, independentemente da localização.
Por que escolher Splashtop para estúdios de design?
A Splashtop permite que você acesse ferramentas de design com segurança e colabore com sua equipe de qualquer local, garantindo um processo criativo contínuo. É ideal para um trabalho criativo que exige atenção ao detalhe, precisão e entrega visual de alta qualidade.
Encontra a Solução Certa para Ti
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Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
A derradeira solução de acesso remoto para profissionais de efeitos visuais, o Splashtop Remote Access Performance oferece o modo de cor 4:4:4 para uma reprodução de cor precisa, áudio de alta fidelidade para efeitos sonoros perfeitos e suporte periférico alargado para stylus e tablets de desenho remotos, perfeitos para criações detalhadas.
Enterprise
Ideal para grandes estúdios de efeitos visuais, A Splashtop Enterprise oferece logon único para acesso sem esforço, permissões granulares para criação controlada de conteúdo, acesso agendado para simplificar fluxos de trabalho de efeitos visuais, acesso autônomo Android/IoT para gerenciamento remoto de equipamentos e licenciamento consolidado que cobre trabalho remoto, TI gerenciamento e suporte.
Características que Vais Adorar
Cores em 4:4:4
O modo de cor 4:4:4 significa que todos os componentes de cor têm a mesma taxa de amostragem, o que significa que terás a melhor precisão de cor e clareza de imagem.
Tablet de Desenho e Caneta Remotos
Usa a tua caneta no teu dispositivo local para controlar o teu computador remoto em tempo real.
Suporte a vários monitores
Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com o multi-to-multi (suportado no Splashtop Remote Access Pro), podes espalhar cada monitor remoto numa janela separada para organizar a tua configuração local.
Transferência de arquivos
Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.
Transmissão 4k
Fluxo com resolução 4K para um trabalho preciso com detalhes.
Taxas de Quadros Elevadas
Experimente animações suaves durante sessões remotas com taxas de quadros altas.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Muitas vezes trabalhamos com funcionários temporários, então a capacidade de gerenciar usuários nos cativou na Splashtop. Temos de gerir com segurança todas as nossas contas da nossa equipa para evitar fugas de informação.
Khara, Inc.