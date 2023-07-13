A Splashtop para pós-produção e produção remota
Acesso perfeito à edição de vídeo de alta resolução, CGI, e software de pós-produção a partir de qualquer lugar, qualquer dispositivo
Capacite sua pós-produção com a Splashtop
Experimente o Alto Desempenho
A Splashtop oferece acesso remoto contínuo e de alta definição às suas ferramentas de produção e pós-produção. Trabalhar com pacotes de edição de vídeo líderes da indústria, software CGI e ferramentas de edição de som com o mesmo nível de detalhe e capacidade de resposta como se estivesses sentados na tua estação de trabalho.
Prioriza a Segurança
No mundo da produção e da pós-produção, os teus ativos criativos são preciosos. A Splashtop fornece medidas de segurança robustas, incluindo criptografia AES de 256 bits, verificação em duas etapas e autenticação de dispositivo, garantindo a proteção de seus dados e projetos.
Apoio ao Cliente Dedicado
A Splashtop está ao seu lado em cada etapa de sua jornada de produção. A nossa empenhada equipa de apoio ao cliente está sempre pronta para te ajudar, certificando-se de que a tua experiência de acesso remoto seja suave, eficiente e produtiva.
Aproveite a facilidade de utilização
O design intuitivo da Splashtop facilita o acesso remoto às suas estações de trabalho de alto desempenho. Com funcionalidades como partilha de ecrã e ferramentas de colaboração em tempo real, direcionar as edições da tua equipa, rever o conteúdo instantaneamente e tomar decisões coletivas torna-se fácil, não importa onde estás.
Por que escolher Splashtop para pós-produção e produção?
Eficiência, colaboração e relação custo-eficácia são fundamentais para processos de pós-produção bem-sucedidos. É por isso que Splashtop é a melhor escolha para muitos profissionais nas indústrias de cinema, televisão e produção comercial. O software de acesso remoto de alto desempenho da Splashtop permite que você acesse com segurança suas estações de trabalho e utilize software de produção de ponta de qualquer lugar, a qualquer momento.
Encontra a Solução Certa para Ti
Recomendado
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
O Splashtop Remote Access Performance é a derradeira solução de acesso remoto para profissionais de produção e pós-produção, proporcionando uma sincronização AV superior, modo de cor 4:4:4 para uma gradação de cor precisa, áudio de alta fidelidade para uma edição de som detalhada e suporte periférico alargado, como stylus remotos e tablets de desenho, ideal para edições de vídeo e desenhos gráficos precisos.
Splashtop Enterprise
O Splashtop Enterprise é ideal para grandes estúdios de produção e pós-produção, oferecendo autenticação única (SSO) para fácil acesso, permissões granulares para edição controlada de conteúdo, acesso agendado para otimizar fluxos de trabalho de produção, acesso autônomo Android/IoT para gerenciamento remoto de equipamentos e licenciamento consolidado que cobre trabalho remoto, gerenciamento de endpoint de TI e suporte.
Características que Vais Adorar
Transferência Robusta de Ficheiros
Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.
Cores em 4:4:4
Experimente a verdadeira precisão da cor com o Modo de Cores 4:4:4, crucial para trabalhos de edição de vídeo de alta qualidade e pós-produção.
Configurações de Áudio Ultra-Alta
Garanta uma ótima qualidade de áudio durante as sessões de edição remota com as nossas configurações de ultra-alta fidelidade de áudio.
Suporte a vários monitores
Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com o multi-to-multi (suportado no Splashtop Remote Access Pro), podes espalhar cada monitor remoto numa janela separada para organizar a tua configuração local.
Tablet de Desenho e Caneta Remotos
Trabalhe naturalmente em seus projetos usando sua caneta e tablet de desenho, com o suporte remoto exclusivo da Splashtop.
Passagem do microfone
Garanta uma comunicação clara e uma captação de áudio durante sessões remotas com o nosso recurso de Passagem de Microphone.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Agora, os criativos podem ultrapassar os limites da criatividade e da colaboração enquanto executam tarefas como edição de vídeo e sincronização AV, além de acessar o armazenamento compartilhado e outros hardwares de que precisam, remotamente (com Splashtop).
Head of Partner Relations, Adobe Video
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Os artistas que usam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho de pós-produção podem usar a Splashtop para trabalhar de forma perfeita e produtiva enquanto estão longe do escritório — uma grande vantagem para o local de trabalho remoto de hoje.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Quero enfatizar - a Splashtop é muito segura! Estamos a trabalhar com um conteúdo intangível, digital, valioso que eventualmente será distribuído pelos cinemas, transmissão tradicional, a cabo ou serviços de mídia OTT (over-the-top) como a Netflix. Se esse conteúdo sair antes do seu lançamento comercial real, temos um problema enorme.
Chief Technology Officer, Boxel Studio