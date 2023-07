Splashtop para efeitos visuais remotos

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Muitas vezes trabalhamos com funcionários temporários, então a capacidade de gerenciar usuários nos vendeu no Splashtop. Temos de gerir com segurança todas as nossas contas da nossa equipa para evitar fugas de informação.

Também era apelativo poder criar conteúdo de alta qualidade a partir de qualquer lugar, sem ser limitado pela localização física.

Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.