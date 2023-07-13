Splashtop para efeitos visuais remotos
Acesso remoto fácil para criativos que trabalham em efeitos visuais de alta definição, animação, motion graphics e muito mais
Capacite seu fluxo de trabalho VFX com a Splashtop
Experimente o Alto Desempenho
A Splashtop fornece acesso remoto de alta definição às suas ferramentas VFX com um nível incomparável de detalhes e capacidade de resposta. Não experimenta praticamente nenhuma latência, à medida que crias e manipulas efeitos visuais como fariam na estação de trabalho do teu escritório, independentemente de onde estás a trabalhar.
Prioriza a Segurança
Splashtop entende a importância de seus recursos criativos no trabalho VFX. Os nossos robustos recursos de segurança, incluindo a encriptação AES de 256 bits, a verificação em dois passos e a autenticação de dispositivos, garantem a máxima proteção dos teus projetos e dados.
Beneficie-se do Suporte ao Cliente Excecional
Nossa equipe dedicada de suporte ao cliente na Splashtop está pronta para ajudá-lo em cada etapa de sua jornada VFX. Estamos empenhados em fornecer ajuda imediata e eficiente para garantir que a tua experiência de acesso remoto seja suave e produtiva.
Aproveite a facilidade de utilização
A interface intuitiva da Splashtop facilita o acesso remoto às suas ferramentas VFX. Com a nossa partilha de ecrã perfeita e ferramentas de colaboração em tempo real, podes facilmente trabalhar com a tua equipa, rever o conteúdo instantaneamente e tomar decisões coletivas, não importa onde estás.
Por que escolher a Splashtop para VFX?
A Splashtop é uma solução ideal para uma indústria que prospera em detalhes, precisão e entrega visual de alta qualidade. Aceda às ferramentas VFX com segurança e colabore com a tua equipa a partir de qualquer lugar, garantindo um processo criativo ininterrupto.
Encontra a Solução Certa para Ti
Recomendado
Desempenho do Acesso Remoto
A derradeira solução de acesso remoto para profissionais de efeitos visuais, o Splashtop Remote Access Performance oferece o modo de cor 4:4:4 para uma reprodução de cor precisa, áudio de alta fidelidade para efeitos sonoros perfeitos e suporte periférico alargado para stylus e tablets de desenho remotos, perfeitos para criações detalhadas de efeitos visuais.
Enterprise
Ideal para grandes estúdios de efeitos visuais, A Splashtop Enterprise oferece logon único para acesso sem esforço, permissões granulares para criação controlada de conteúdo, acesso agendado para simplificar fluxos de trabalho de efeitos visuais, acesso autônomo Android/IoT para gerenciamento remoto de equipamentos e licenciamento consolidado que cobre trabalho remoto, TI gerenciamento e suporte.
Características que Vais Adorar
Cores em 4:4:4
O modo de cor 4:4:4 significa que todos os componentes de cor têm a mesma taxa de amostragem, o que significa que terás a melhor precisão de cor e clareza de imagem.
Tablet de Desenho e Caneta Remotos
Usa a tua caneta no teu dispositivo local para controlar o teu computador remoto em tempo real.
Suporte a vários monitores
Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com o multi-to-multi (suportado no Splashtop Remote Access Pro), podes espalhar cada monitor remoto numa janela separada para organizar a tua configuração local.
Transferência de arquivos
Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.
Transmissão 4k
Fluxo com resolução 4K para um trabalho preciso com detalhes.
Taxas de Quadros Elevadas
Experimente animações suaves durante sessões remotas com taxas de quadros altas.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Muitas vezes trabalhamos com funcionários temporários, então a capacidade de gerenciar usuários nos cativou na Splashtop. Temos de gerir com segurança todas as nossas contas da nossa equipa para evitar fugas de informação.
Também era apelativo poder criar conteúdo de alta qualidade a partir de qualquer lugar, sem ser limitado pela localização física.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Depois de tentar várias soluções para permitir a filmagem remota, escolhemos a Splashtop. A conexão rápida, qualidade HD, streaming 4K e os recursos de segurança avançada impressionaram-nos muito.
Light Chaser Animation Studios