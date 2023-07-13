Splashtop para transmissão remota
Acesso sem falhas de alta definição a emissões, produção ao vivo e ferramentas de transmissão a partir de qualquer lugar
Transforma o teu Fluxo de Trabalho de Transmissão
Aceda às tuas ferramentas de transmissão a partir de qualquer lugar
Com a Splashtop, você pode operar remotamente sua transmissão, produção ao vivo e ferramentas de transmissão com desempenho de vídeo e áudio de alta qualidade, como se estivesse no estúdio.
Colaboração em tempo real para a tua equipa
A Splashtop permite que sua equipe colabore de maneira eficaz em tempo real, compartilhe telas, faça anotações e comunique-se com clareza, independentemente de suas localizações.
Mantém um Ambiente de Transmissão Seguro
A Splashtop prioriza a privacidade de seus dados e conteúdo, oferecendo recursos de segurança robustos para garantir operações seguras e confiáveis.
Recebe Suporte ao Cliente 24/7
A Splashtop se dedica a atender às suas necessidades de transmissão 24 horas por dia. A nossa equipa de apoio ao cliente está empenhada em fornecer soluções rápidas e eficientes, garantindo que as tuas operações de transmissão decorram sem problemas e sem interrupções.
Por que escolher a Splashtop para transmissão?
Em um setor onde a entrega em tempo real e de alta qualidade é essencial, a Splashtop se destaca como a escolha preferida dos profissionais de transmissão. Com a Splashtop, você pode acessar com segurança suas ferramentas de transmissão e colaborar com sua equipe de qualquer local, a qualquer momento, garantindo que você esteja sempre no ar quando precisar.
Encontra a Solução Certa para Ti
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Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
A derradeira solução de acesso remoto para profissionais de transmissão, o Splashtop Remote Access Performance oferece o modo de cor 4:4:4 para uma transmissão a cores reais, áudio de alta fidelidade para uma entrega de som perfeita e suporte periférico para dispositivos de controlo remoto, garantindo uma transmissão de alta qualidade a partir de qualquer lugar.
Enterprise
Ideal para grandes redes de transmissão, o Splashtop Enterprise fornece Single Sign-On para acesso sem esforço, permissões granulares para acesso controlado, acesso agendado para fluxos de trabalho de transmissão simplificados, acesso autônomo Android/IoT para gerenciamento remoto de equipamentos e plataforma consolidada que cobre trabalho remoto, gerenciamento de TI , e suporte.
Características que Vais Adorar
Transferência Robusta de Ficheiros
Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.
Cores em 4:4:4
Garanta a verdadeira precisão da cor para as tuas transmissões com o modo de cor 4:4:4.
Configurações de Áudio Ultra-Alta
Forneça som perfeito com as nossas Configurações de Áudio Ultra-Alta Fidelidade durante sessões de difusão remota.
Suporte a vários monitores
Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com multi-para-multi (suportado no Remote Access Pro), você pode espalhar cada monitor remoto em uma janela separada para organizar sua configuração local.
Suporte ao dispositivo de controlo remoto
Gerencie suas transmissões ao vivo com seus dispositivos de controle remoto, totalmente suportados pela Splashtop.
Passagem do microfone
Garanta uma comunicação clara e uma captação de som de alta qualidade durante sessões remotas com o nosso recurso de Passagem de Microfone.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop fornece a solução perfeita e econômica para os serviços de suporte remoto que prestamos aos nossos clientes profissionais de música e áudio.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Quero enfatizar - a Splashtop é muito segura! Estamos a trabalhar com um conteúdo intangível, digital, valioso que eventualmente será distribuído pelos cinemas, transmissão tradicional, a cabo ou serviços de mídia OTT (over-the-top) como a Netflix. Se esse conteúdo sair antes do seu lançamento comercial real, temos um problema enorme.
Chief Technology Officer, Boxel Studio