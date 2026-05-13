Preços do Splashtop AEM
Preços que fazem mesmo sentido. Obtenha tudo o que precisa e expanda-se sem esforço, sem pagar demais.
Compre exatamente quantos endpoints precisa (mínimo de 100). Pague preços escalonados com descontos por volume.
Save 16% with annual billing
|Number of Endpoints
|Price - Billed monthly
|Up to 100
|R$ 599 flat fee per month
|101–250
|R$ 5,99 per endpoint per month
|251–500
|R$ 5,39 per endpoint per month
|501–1000
|R$ 4,79 per endpoint per month
|More than 1000
|R$ 4,19 per endpoint per month