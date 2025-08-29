Quando a cibersegurança é uma prioridade máxima, os líderes de TI devem encontrar um equilíbrio entre segurança e acessibilidade. O aumento do trabalho remoto e híbrido torna isso mais complexo: como proteger sistemas críticos enquanto se dá aos funcionários a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar?
Duas das abordagens mais comuns são Zero-Trust Network Access (ZTNA) e Virtual Private Networks (VPNs). Ambas protegem as conexões de rede, mas fazem-no de maneiras muito diferentes. Os VPNs criam um túnel encriptado para a rede privada e concedem acesso amplo assim que um utilizador é autenticado. ZTNA, por outro lado, segue o princípio de “nunca confie, sempre verifique”, validando continuamente a identidade do utilizador, a saúde do dispositivo e o contexto antes de conceder acesso limitado, baseado em funções.
É hora de explorar ZTNA vs VPN, os benefícios de ambos, e como a Splashtop fortalece a segurança Zero-Trust para o trabalho remoto.
VPN & Acesso à Rede de Confiança Zero: Uma Visão Geral
O que é Acesso à Rede de Confiança Zero?
Zero-Trust Network Access (ZTNA) é uma estrutura de segurança baseada na ideia de que nenhum utilizador ou dispositivo deve ser confiado por padrão. Cada pedido de acesso deve ser autenticado e autorizado, independentemente de onde se origina. Esta filosofia de “nunca confiar, sempre verificar” reduz o risco de acesso não autorizado, mesmo que as credenciais de login sejam roubadas.
ZTNA vai além do controle de acesso baseado em funções (RBAC) tradicional. Enquanto o RBAC atribui permissões com base em funções, muitas vezes assume acesso confiável uma vez que um utilizador está dentro da rede. O ZTNA aplica políticas mais rigorosas: a verificação é contínua, consciente do contexto (utilizador, dispositivo, localização e rede), e o acesso é limitado aos recursos mínimos necessários.
Como funciona o ZTNA:
Verificação contínua: A autenticação é necessária no login e durante a atividade da sessão, muitas vezes com MFA ou verificações biométricas.
Acesso de menor privilégio: Os utilizadores só têm acesso às aplicações ou dados específicos necessários para a sua função, não a toda a rede.
Assumir violação: Os controlos de segurança são projetados para limitar os danos se ocorrer um comprometimento, com a micro-segmentação impedindo que os atacantes se movam lateralmente.
Esta abordagem em camadas torna o ZTNA especialmente eficaz para organizações com forças de trabalho remotas, requisitos de dados sensíveis ou necessidades de acesso de terceiros.
O que é uma Rede Privada Virtual?
Uma VPN estende uma rede privada através de uma pública, criando um túnel para a transmissão de dados. Uma vez conectados, os utilizadores geralmente obtêm amplo acesso à rede corporativa como se estivessem no local.
Como Um VPN Funciona?
Uma VPN autentica um utilizador a um gateway VPN, depois cria um túnel entre o dispositivo e a rede privada. As pilhas comuns de tunelamento e encriptação incluem OpenVPN, IPSec com IKEv2, SSTP e L2TP sobre IPSec. Uma vez conectados, o tráfego destinado a sub-redes privadas é encaminhado através do túnel para recursos on-prem ou cloud.
Como a autenticação normalmente ocorre apenas no momento da conexão, o acesso é muitas vezes amplo ao nível da rede, a menos que haja segmentação adicional e regras de firewall em vigor. Gateways centralizados também podem introduzir gargalos de throughput durante o uso remoto de pico.
Casos de uso empresarial mais comuns para VPN
Acesso remoto de utilizadores a recursos internos: Proporcionar aos funcionários conectividade a apps privadas, partilhas de ficheiros, serviços de impressão e ferramentas de intranet que não estão expostas à internet.
Conectividade site-a-site: Ligue escritórios filiais, centros de dados e VPCs na cloud numa única rede roteada usando túneis IPSec.
Acesso administrativo a redes de gestão: Permitir que a equipe de TI acesse interfaces administrativas internas e hosts de salto de fora do perímetro.
Conectividade temporária para projetos: Permitir acesso seguro a curto prazo durante migrações, envolvimentos de parceiros ou resposta a incidentes.
Nota sobre limitações: VPNs protegem dados em trânsito, mas geralmente não impõem verificação a nível de aplicação, por solicitação. Sem uma segmentação cuidadosa da rede e política, os utilizadores podem ter mais acesso do que o necessário, e os concentradores podem se tornar pontos únicos de falha. É por isso que muitas organizações avaliam ZTNA para um acesso mais granular, de menor privilégio e verificação contínua.
ZTNA vs VPN: Como Diferem em Segurança e Desempenho
Embora tanto os VPNs como o ZTNA proporcionem conectividade remota segura, os seus modelos de segurança e impactos de desempenho diferem substancialmente.
Zero-Trust Network Access é projetado em torno do princípio do menor privilégio. O acesso é segmentado ao nível da aplicação e requer verificação contínua da identidade do utilizador, postura do dispositivo e contexto. Isto reduz a superfície de ataque, limita o movimento lateral e proporciona visibilidade nas ações do utilizador. Como o ZTNA é tipicamente nativo da cloud, ele escala de forma mais eficaz do que os concentradores VPN e integra-se com estruturas modernas de segurança de identidade e dispositivos.
Redes Privadas Virtuais, por outro lado, autenticam os utilizadores uma vez e depois estendem o acesso amplo à rede. Esta abordagem “tudo ou nada” cria riscos: se um atacante comprometer as credenciais de VPN, pode alcançar múltiplos sistemas. Os gateways VPN também podem tornar-se gargalos à medida que o tráfego aumenta, e as VPNs geralmente carecem de deteção de ameaças nativa ou controlos de política granulares.
Na prática:
O ZTNA aplica controlos granulares, baseados em identidade e dispositivo, tornando-o mais adequado para organizações que priorizam a segurança e a conformidade.
VPNs fornecem túneis criptografados para acesso remoto, mas dependem de confiança baseada no perímetro, o que é menos eficaz contra as ameaças distribuídas de hoje.
Para organizações que equilibram crescimento, conformidade e trabalho híbrido, ZTNA oferece uma resiliência a longo prazo mais forte, enquanto VPNs continuam a servir como uma opção legada para ambientes mais simples ou menores.
Escolhendo Entre ZTNA e VPN: Qual é o Melhor para o Seu Negócio?
Decidir entre implementar VPN ou Zero-Trust Network Access depende do tamanho da sua organização, postura de segurança e requisitos de escalabilidade.
Escalabilidade: O ZTNA é nativo da cloud e construído para escalar sem depender de um único gateway. Os VPNs, por outro lado, podem rapidamente tornar-se gargalos à medida que mais funcionários se conectam remotamente.
Modelo de Segurança: Os VPNs autenticam uma vez e depois concedem acesso amplo à rede, enquanto o ZTNA aplica verificação contínua e concede acesso apenas a aplicações ou recursos específicos. Para organizações que lidam com dados sensíveis ou requisitos de conformidade rigorosos, o ZTNA oferece controlos mais fortes.
Gestão de Risco: ZTNA minimiza superfícies de ataque segmentando o acesso e assumindo a violação como postura padrão. VPNs expandem o potencial de dano se as credenciais forem comprometidas.
Facilidade de Uso & Gestão: As VPNs são familiares e muitas vezes simples de implementar inicialmente, mas requerem segmentação e manutenção contínuas para se manterem seguras. O ZTNA pode exigir um design de políticas mais cuidadoso no início, mas oferece às equipas de TI maior automação, visibilidade e adaptabilidade ao longo do tempo.
Ao adotar ZTNA, as empresas ganham controlos de acesso mais precisos, melhor visibilidade e uma estrutura projetada para atender às realidades do trabalho distribuído moderno.
Como a Splashtop Reforça a Segurança de Confiança Zero para Trabalho Remoto
Tanto as VPNs quanto o ZTNA podem suportar conectividade segura, mas se quiser uma solução moderna que combine segurança forte com flexibilidade, precisa de uma plataforma projetada com princípios de Zero-Trust em mente.
Splashtop Secure Workspace (SSW) fornece gestão de acesso privilegiado com uma abordagem de Confiança Zero. Garante que apenas utilizadores verificados e dispositivos em conformidade possam aceder a aplicações, desktops ou dados específicos. As políticas são aplicadas através de controles baseados em funções, verificações de postura de dispositivos e autenticação sensível ao contexto, reduzindo o risco de roubo de credenciais ou movimento lateral.
Com SSW, as organizações podem:
Aplicar controlos de acesso Just-in-Time para que os utilizadores só tenham os privilégios de que precisam, quando precisam.
Use micro-segmentação para limitar o acesso a recursos específicos, reduzindo a exposição se uma conta for comprometida.
Aproveitar a autenticação forte, incluindo SSO/SAML, MFA e integração com fornecedores de identidade.
Monitorizar e auditar sessões com registos e visibilidade que ajudam as equipas de TI a detectar e responder a comportamentos suspeitos.
A plataforma da Splashtop também é construída para alinhar-se com estruturas de conformidade como SOC 2, ISO 27001 e prontidão HIPAA, tornando-a uma escolha segura para indústrias regulamentadas.
Para empresas que gerem forças de trabalho distribuídas ou híbridas, o SSW permite acesso remoto seguro e de alto desempenho sem os desafios de escalabilidade e gestão dos VPNs legados. Capacita as equipas de TI a oferecer tanto produtividade como proteção numa única solução.
Pronto para ver como a Splashtop pode fortalecer a sua postura de segurança e simplificar o acesso remoto? Comece o seu teste gratuito hoje e experimente a diferença.