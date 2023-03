Trabalho em casa e escritório híbrido

Análise do ano, escritório híbrido e o futuro do trabalho

370 dias.

880 horas.

532.800 minutos.

1 968 000 segundos.

Esse é o tempo que já passou desde que funcionários de colarinho branco, na Califórnia e em muitas outras partes do mundo, começaram a trabalhar em casa devido às exigências de governos locais, visando o distanciamento social e o combate à COVID19.

Isso resultou em um extenso debate sobre o futuro do trabalho, executivos andam fazendo as seguintes perguntas:

Qual é o futuro do escritório? O trabalho remoto é o futuro do trabalho?

Quais problemas de privacidade e segurança as empresas vão enfrentar após a COVID?

Como podem as empresas preparar-se para tudo isso?

No ano passado, nós exploramos estas questões com diversos CEOs e líderes de RH. Todos eles concordaram que, embora o trabalho remoto tivesse suas vantagens, ele não poderia substituir completamente o escritório tradicional pelas seguintes razões:

O escritório físico é um sinal de prestígio, branding e confiança Muitas interações sociais não podem ser replicadas em um ambiente de trabalho totalmente remoto Inovação e desenvolvimento são áreas que podem ser melhor trabalhadas no escritório Uma visão mista sobre o trabalho remoto, escritório e os riscos para a saúde mental dos empregadores e seus funcionários Implicações para a segurança e infraestrutura de TI

O CEO da Splashtop acrescentou: “Embora não haja como negar os benefícios de um escritório físico, também não há como negar os benefícios surpreendentes de se trabalhar em casa: custo operacional reduzido, acesso a um pool global de talentos, a possibilidade de atrair nômades digitais como a Geração Z, uma redução da perda de tempo no trânsito, aumento da produtividade devido a interrupções reduzidas, menor pegada de carbono e a continuidade dos negócios.”

Depois deste debate, concluímos que o escritório do futuro era híbrido, também falamos sobre alguns passos que as empresas poderiam dar para se preparar para o escritório híbrido. Agora em 2021, após o nosso aniversário de 1 ano de lockdown, o que aprendemos? Será que o escritório realmente vai ser híbrido como previmos? Perguntamos a opinião de algumas empresas que se tornaram híbridas há um ano.

Líderes do setor falam sobre o futuro dos escritórios: SIM, o escritório híbrido está aqui para ficar.

Após começar a trabalhar remotamente desde março de 2019, o CEO da GetVoip, Reuben Yonatan, disse “Embora estejamos planejando voltar ao escritório, estamos abertos a uma situação híbrida caso os nossos funcionários desejem trabalhar em casa, o ano passado provou que trabalhar remotamente não afeta a produtividade”.

Todd Ramlin, gerente da Cable Compare, concorda com Reuben, trabalhar remotamente não afeta a produtividade. “No entanto, para alguns funcionários”, diz Reuben, “trabalhar remotamente dentro das suas casas tem sido meio complicado, logo, não seria justo que eles tenham que continuar trabalhando em casa mesmo após a ameaça do vírus. Tendo em conta esses fatores, nosso plano atual é manter um escritório híbrido onde as pessoas possam optar por trabalhar em casa ou no escritório.”

O CEO da PEO Compare, Nelson Sherwin, acrescenta que ele não acredita que o ambiente de trabalho híbrido seja um modismo, mas sim, o reflexo de onde nos encontramos em termos de evolução da força de trabalho. “É quase como se a COVID nos forçasse a acelerar essa evolução”, diz Nelson. “Agora que as empresas mostraram que podem configurar uma infraestrutura virtual rapidamente, caso isso seja necessário, e que isso não se tornou insustentável mesmo após um ano, a opção de voltar para uma força de trabalho totalmente física não existe mais.”

Isto é tudo um feedback positivo, mas e os empregados e os dados? O que nos estão a dizer?



Tendências do trabalho híbrido: os principais relatórios e empregados remotos

Ontem, a Microsoft anunciou suas conclusões anuais do índice de tendência de trabalho de um estudo realizado com mais de 30 mil pessoas em 31 países, além de análises agregadas de sinais de produtividade e mão-de-obra no Microsoft 365 e no LinkedIn.

Segundo a Microsoft, o trabalho híbrido é inevitável por causa de todos os inquiridos, 66% dos líderes dizem que a sua empresa está a redesenhar o espaço do escritório num escritório híbrido, 73% dos empregados querem opções flexíveis de trabalho remoto para ficar e 67% dos colaboradores querem mais trabalho presencial ou colaboração pós-pandemia.

Uma sondagem recente do Splashtop que inquiriu mais de 400 funcionários também aponta para uma clara preferência por um escritório híbrido, com 59% dos participantes a dizerem que preferem ir ao escritório duas vezes por semana, 31% optam 3 ou 4 dias por semana e 10% optam pela semana de trabalho completa.

Os dados e o feedback dos funcionários estão apontando para um local de trabalho híbrido no futuro. Agora, como as empresas podem se preparar da maneira correta a esta previsão? Embora hajam muitas coisas que você precisa configurar corretamente em um escritório híbrido, a tecnologia e as ferramentas certas para suportar uma equipe híbrida com eficiência é pedra angular um escritório híbrido eficiente.

BYOD + Acesso Remoto: o segredo para o escritório híbrido ideal?

Durante muito tempo, o trabalho remoto foi possível apenas através de redes VPN das empresas, e já foi comprovado que não se trata da ferramenta ideal e escalável para habilitar uma força de trabalho remota, porque a VPN pode ser muito dispendiosa e possuir desempenho volumoso, dificultando a sua escalabilidade. Como resultado disso, muitas empresas passaram a usar um software de acesso remoto para ajustar a sua força de trabalho híbrida.

Veja como o acesso remoto funciona:

O acesso remoto permite aos utilizadores aceder aos computadores de trabalho através de quaisquer computadores pessoais Windows ou Mac ou até dispositivos móveis iOS ou Android. Isso permite que as empresas aproveitem os dispositivos pessoais já disponíveis para os funcionários



Já faz um bom tempo que esta configuração está em alta. Ela se chama BYOD. Uma política BYOD (sigla em inglês para Traga o Seu Próprio Dispositivo) permite que os funcionários acessem redes ou sistemas relacionados ao trabalho usando seus dispositivos pessoais, como laptops, smartphones e tablets.

Com o acesso remoto e BYOD, não é preciso investir em dispositivos duplicados ou licenças de software, pois quando os funcionários usam o acesso remoto, eles podem se conectar ao computador local e usá-lo como se estivessem sentados na sua frente. Isso significa que eles possuem acesso a todos o software disponíveis no escritório.

Embora existam muitas ferramentas de acesso remoto por aí, a maioria delas é volumosa, cara, ou não é segura o suficiente. É aí que a Splashtop se destaca.

Splashtop é uma das melhores soluções de acesso remoto do mercado com preços frequentemente 80% mais baixos que a concorrência, segurança a nível empresarial e recursos como streaming 4K para todas as sessões remotas. Podes saber mais sobre o Splashtop e as nossas soluções de acesso remoto aqui, bem como experimentá-las gratuitamente sem qualquer compromisso ou cartão de crédito necessário.

Dito isto, se você escolher a Splashtop ou outro software de acesso remoto para configurar o seu escritório híbrido, é preciso garantir que a solução escolhida seja segura para proteger seus negócios e funcionários em um ambiente remoto propenso a ataques cibernéticos.

O que procurar numa solução de software de acesso remoto seguro🔒

Capacidade de início de sessão único (SSO), para garantir que as palavras-passe dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança*

Autenticação de dispositivo; a maioria das VPNs não tem esse recurso

Autenticação multifator

Suporte BYOD em um ambiente seguro, caso a empresa não tenha dispositivos próprios disponíveis

A capacidade de se conectar com um clique, ao invés de uma configuração dolorosa, lenta e com um desempenho totalmente abaixo do mercado

Atualizações automatizadas de infraestrutura e software, porque depender da atualização manual, conforme necessário com VPNs, não só expõe riscos de segurança, mas também causa problemas de tempo de inatividade e compatibilidade

Solução de alto desempenho e baixa latência capaz de suportar streaming de vídeo HD, melhorando assim a produtividade do usuário

Escalabilidade rápida e fácil para milhares de usuários

Não há necessidade de configurar hardware de gateway em cada local remoto

A capacidade de TI controlar transferências de arquivos e impressão remota (ou seja, desativá-los ou ativá-los)

Registros legíveis, gravação de sessão e fácil monitoramento e emissão de relatórios

* A integração com SSO está disponível no Splashtop Enterprise

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre o futuro do trabalho e escritório híbrido. Estamos disponíveis caso você tenha perguntas ou se precisar de ajuda para configurar a sua equipe remota. Se você está curioso para conhecer o software de acesso remoto da Splashtop, experimente nossas soluções gratuitamente.