A gestão de endpoints tornou-se mais difícil de controlar à medida que os ambientes de TI se tornam mais distribuídos, complexos e críticos para a segurança. As equipas são responsáveis por mais dispositivos, aplicações, vulnerabilidades e necessidades de suporte, muitas vezes sem mais tempo ou recursos.
Muitas organizações investiram em ferramentas de automação e gestão de endpoints, mas o trabalho do dia a dia continua a parecer reativo. As equipas de TI e os MSPs continuam a correr atrás de atrasos na aplicação de patches, a alternar entre consolas, a verificar se as atualizações funcionaram e a responder a problemas nos endpoints depois de estes já terem causado perturbações.
Nova pesquisa da Splashtop, com base num inquérito a 250 profissionais de TI e MSP, concluiu que muitas equipas estão presas num estado intermédio. Começaram a modernizar a gestão de endpoints, mas fluxos de trabalho fragmentados, automação inconsistente e visibilidade limitada estão a tornar a manutenção de rotina, a aplicação de patches, a resolução de problemas e a remediação mais reativas do que deveriam ser.
Como é hoje a gestão reativa de endpoints
A gestão reativa de endpoints não significa necessariamente que uma equipa não tenha ferramentas ou automação. Na maioria das vezes, significa que a equipa ainda depende de acompanhamento manual, visibilidade atrasada e fluxos de trabalho desconectados para manter os endpoints seguros e estáveis.
1. Tempo excessivo gasto em manutenção de rotina
O trabalho rotineiro com endpoints pode rapidamente tomar conta da semana. As equipas de TI precisam de verificar o estado dos patches, validar atualizações, analisar a saúde dos dispositivos, resolver falhas e acompanhar problemas recorrentes.
A investigação da Splashtop concluiu que as equipas de TI e de MSP passam, em média, 53% do seu tempo em manutenção de rotina de endpoints. Quando mais de metade da capacidade da equipa é dedicada à manutenção, sobra menos tempo para melhorias de segurança, otimização de processos e trabalho de TI de maior valor.
2. Demasiadas ferramentas envolvidas em problemas simples
O trabalho com endpoints também se torna reativo quando um único problema exige demasiados sistemas para ser resolvido. Um técnico pode precisar de uma ferramenta para inventário, outra para o estado dos patches, outra para resolução de problemas e outra para acesso remoto.
Cada transferência acrescenta atrito. Perde-se contexto, o trabalho repete-se e torna-se mais difícil verificar uma remediação bem-sucedida.
3. Demasiado trabalho a acontecer fora do horário
O trabalho reativo estende-se frequentemente pelas noites e fins de semana porque os problemas são descobertos tarde ou exigem intervenção manual urgente.
A pesquisa da Splashtop concluiu que as equipas passam, em média, 12,6 horas por semana a reagir a problemas não planeados nos endpoints. Algum trabalho fora do horário é inevitável, especialmente para atualizações críticas. Mas quando isso se torna rotina, aponta para uma necessidade mais profunda de melhor visibilidade, controlos de automação mais robustos e fluxos de remediação mais conectados.
O estado intermédio: porque é que os esforços de modernização estagnam
A maioria das equipas de TI já começou a modernizar a gestão de endpoints. Têm ferramentas implementadas, automatizaram algumas tarefas e dispõem de processos para patching, monitorização e suporte.
O problema é que estas melhorias acontecem frequentemente por partes. A automatização pode funcionar para determinadas tarefas, mas continua a exigir verificação manual. O estado dos patches pode estar disponível, mas com atraso ou repartido por várias ferramentas. Os problemas de endpoints podem continuar a exigir várias passagens de responsabilidade antes de ficarem totalmente resolvidos.
A investigação da Splashtop concluiu que a maioria das organizações está presa neste estado intermédio de automação parcial. Investiram na modernização, mas ferramentas fragmentadas e fluxos de trabalho inconsistentes impedem-nas de obter todos os ganhos operacionais.
Este estado intermédio apresenta-se frequentemente assim:
A automação existe, mas apenas para certas tarefas
O estado dos patches é visível, mas os relatórios são atrasados ou fragmentados
Os problemas de endpoints exigem transferências entre várias ferramentas
A remediação depende de acompanhamento manual
Os líderes de TI têm dificuldade em verificar se a automatização funcionou
Estas lacunas tornam a gestão de endpoints mais difícil de escalar. A equipa pode estar mais avançada do que antes, mas o trabalho diário continua a parecer reativo porque o fluxo de trabalho não está totalmente integrado.
Porque é que a automatização parcial nem sempre reduz a carga de trabalho de TI
A automatização pode reduzir o esforço manual, mas apenas quando as equipas a conseguem aplicar de forma consistente e verificar os resultados. Quando a automatização se limita a tarefas isoladas, pode ainda deixar as equipas de TI com o mesmo trabalho de acompanhamento que tentavam evitar.
1. A automatização sem visibilidade cria incerteza
Se a TI não conseguir ver o que aconteceu depois de uma ação automatizada ser executada, o fluxo de trabalho continua incompleto. As equipas precisam de saber quais os endpoints visados, quais as ações bem-sucedidas, quais falharam e o que precisa de atenção a seguir.
Sem essa visibilidade, a automação cria mais um item a verificar. As equipas de TI ainda têm de confirmar o estado dos patches, investigar falhas e verificar manualmente os resultados antes de poderem confiar no processo.
2. A automação sem política cria inconsistência
Scripts pontuais e automação baseada em tarefas podem resolver problemas imediatos, mas são mais difíceis de escalar num ambiente de endpoints em crescimento.
A automação orientada por políticas dá às equipas uma forma mais consistente de gerir a aplicação de patches, a remediação e as ações nos endpoints por grupo de dispositivos, nível de risco, calendário ou necessidade do negócio. Essa consistência é importante porque a gestão de endpoints depende de fluxos de trabalho repetíveis, não de correções isoladas.
3. A automatização sem confiança abranda a adoção
Muitas equipas estão dispostas a automatizar mais, mas primeiro precisam dos controlos certos. Isso inclui definir o âmbito das ações por dispositivo ou grupo, exigir aprovação para ações sensíveis, manter registos de auditoria e reportar os resultados.
Sem essas salvaguardas, as equipas podem continuar a limitar a automação a tarefas de baixo risco. O resultado é um modelo de automação parcial em que algum trabalho é mais rápido, mas o fluxo de trabalho mais amplo dos endpoints continua a parecer reativo.
O custo operacional de permanecer reativo
A gestão reativa de endpoints faz mais do que atrasar as equipas. Consome capacidade, aumenta os custos de mão de obra e torna o trabalho relacionado com a segurança mais difícil de controlar.
A investigação da Splashtop concluiu que as organizações gastam, em média, 133 mil dólares por ano em mão de obra de manutenção de endpoints. O relatório também concluiu que o atraso na aplicação de patches está associado a incidentes de segurança, impactos no ciberseguro, tempo de inatividade e conclusões de auditoria, mostrando como os desafios da manutenção de endpoints podem rapidamente tornar-se preocupações ao nível do negócio.
Estes resultados resultam frequentemente dos mesmos padrões operacionais: ferramentas fragmentadas, visibilidade limitada, automação inconsistente e acompanhamento manual excessivo.
Quando o trabalho nos endpoints continua a ser reativo, as equipas de TI passam mais tempo a correr atrás dos problemas depois de estes surgirem.
O que é necessário para avançar para uma gestão proativa de endpoints
Avançar para uma gestão proativa de endpoints começa por identificar as lacunas nos fluxos de trabalho que mantêm o trabalho rotineiro em modo reativo. O relatório completo detalha melhor as mudanças operacionais, mas a maioria das equipas pode começar por se concentrar em algumas áreas principais.
Consolidar os fluxos de trabalho de endpoints sempre que possível: Reduzir transferências desnecessárias entre ferramentas usadas para aplicação de patches, inventário, resolução de problemas, relatórios e suporte remoto.
Melhorar a visibilidade dos endpoints em tempo real: Dar às equipas de TI uma visão mais clara do estado dos patches, das vulnerabilidades, da saúde dos endpoints e dos resultados da remediação.
Passe da automação de tarefas para a automação orientada por políticas: Normalize a forma como patches, scripts, alertas e ações de remediação são aplicados em dispositivos, grupos e níveis de risco.
Crie confiança com controlos e relatórios: Utilize definição de âmbito, aprovações, registos de auditoria e relatórios de resultados para que a automatização possa escalar com mais confiança.
Ligue a deteção à remediação: Ajude as equipas a passar da identificação de um problema à sua resolução sem mudanças de ferramenta desnecessárias, retrabalho manual ou perda de contexto.
Estas melhorias não têm de acontecer todas de uma só vez. Mesmo um progresso incremental pode reduzir o trabalho reativo quando as equipas se concentram nos fluxos de trabalho que consomem mais tempo e criam mais risco.
Como o Splashtop AEM ajuda as equipas a desbloquear o progresso
O Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a reduzir o trabalho reativo nos endpoints ao reunir visibilidade, automatização, patching e remediação num fluxo de trabalho mais ligado.
Em vez de depender de ferramentas desconectadas para verificar o estado dos endpoints, implementar atualizações, investigar problemas e agir, as equipas podem gerir operações-chave de endpoints a partir de um único local. Isto ajuda a reduzir transferências, melhorar o acompanhamento e dar à TI uma visão mais clara do que precisa de atenção.
Com Splashtop AEM, as equipas podem:
Veja o estado dos endpoints, o estado dos patches e os detalhes do sistema em painéis centralizados
Automatizar a gestão de patches do SO e de terceiros
Identifique e priorize vulnerabilidades com informações baseadas em CVE
Aplique automação e ações de remediação baseadas em políticas
Acompanhe o inventário de hardware e software em todos os dispositivos geridos
Passe da visibilidade dos endpoints para o suporte remoto quando for necessária resolução prática de problemas
Com Splashtop AEM, as equipas podem ver o que está a acontecer, agir mais rapidamente sobre problemas nos endpoints e confirmar resultados com menos acompanhamento manual. Isto ajuda a afastar as operações de endpoints da manutenção reativa e a aproximá-las de um modelo mais controlado e proativo.
Descarregar o relatório completo da investigação
Muitas equipas de TI já começaram a modernizar a gestão de endpoints, mas o trabalho continua a parecer reativo quando as ferramentas, a automatização e a visibilidade não estão totalmente ligadas. A manutenção de rotina consome demasiado tempo, o patching exige demasiado acompanhamento e os problemas nos endpoints passam por demasiadas transferências antes de serem resolvidos.
O relatório de pesquisa da Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, analisa mais a fundo o custo do trabalho reativo com endpoints, as lacunas de maturidade que impedem o progresso das equipas e as mudanças operacionais que separam as equipas reativas de operações prontas para a autonomia.
Descarregue o relatório completo para comparar as suas operações de endpoints, avaliar a maturidade da sua equipa e ver o que é preciso para sair deste impasse.