A gestão de dispositivos de endpoint é um assunto complicado, e está a tornar-se mais complexo à medida que a tecnologia avança. Hoje em dia, a gestão de dispositivos divide-se em vários tipos de soluções, incluindo Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM) e Unified Endpoint Management (UEM).
A questão, então, é: que tipo de gestão de dispositivos é a certa para ti? Está na hora de comparar MDM vs EMM vs UEM, analisar quais são as suas forças e diferenças, e ver o que é melhor para as equipas de TI e empresas que gerem diferentes dispositivos.
De MDM a EMM a UEM: Como a Gestão de Dispositivos Evoluiu
MDM, EMM e UEM estão todos sob a alçada da gestão de dispositivos, pois servem propósitos semelhantes. Como tal, são tecnologias relacionadas, já que cada uma se baseia nas funcionalidades e utilizações da anterior.
No início, a gestão de dispositivos consistia no que agora se conhece como Gestão de Dispositivos Móveis: uma solução de software que permite aos administradores de TI controlar e gerir dispositivos móveis e aplicações. Desde a sua introdução, expandiu-se para incluir smartphones, tablets, computadores e até alguns dispositivos Internet of Things (IoT).
Com o crescimento da tecnologia móvel, MDM evoluiu para Enterprise Mobility Management, que é projetado para ajudar as organizações a usarem dispositivos móveis e apps de forma segura. Isto pode cobrir tanto dispositivos da empresa como dispositivos pessoais para empresas com políticas de Bring Your Own Device (BYOD).
Finalmente, do EMM surgiu a Gestão Unificada de Endpoints, que é desenhada para abranger computadores, portáteis, smartphones e tablets. Isso proporciona uma gestão holística de dispositivos a partir de uma única consola, para que as empresas possam enviar atualizações, aplicar políticas de segurança e até apagar remotamente dispositivos perdidos ou roubados.
Como MDM, EMM e UEM impulsionam a eficiência dos negócios
Embora MDM, EMM e UEM tenham diferentes usos e funcionalidades, eles oferecem muitos benefícios semelhantes. Estes incluem:
Segurança: MDM, EMM e UEM são todos concebidos para melhorar a cibersegurança através da proteção e gestão de dispositivos remotos e endpoints, permitindo o trabalho remoto e híbrido sem comprometer a segurança.
Eficiência: Cada solução é criada com várias funcionalidades destinadas a suportar dispositivos e trabalhadores remotos, para que os funcionários e as equipas possam trabalhar eficientemente de qualquer lugar.
Suporte a BYOD: Embora o grau de suporte a BYOD varie, boas soluções de MDM, EMM, e UEM podem ajudar os funcionários a trabalhar nos seus dispositivos preferidos.
Conformidade: A segurança e a gestão adequadas dos dispositivos são essenciais para muitas regulamentações e requisitos. Proteger endpoints remotos com MDM, EMM e/ou UEM pode ajudar as empresas a cumprir suas obrigações de conformidade de TI.
Escalabilidade: As soluções de MDM, EMM e UEM são projetadas para serem altamente escaláveis, de modo a suportar novos dispositivos conforme necessário. Isto ajuda a acompanhar o crescimento da sua empresa, uma vez que novos endpoints podem ser conectados e geridos sem interrupções ou dificuldades excessivas.
No entanto, enquanto partilham estes benefícios, cada um o faz de maneira diferente e em diferentes graus, que exploraremos em breve.
Aplicações do mundo real de MDM, EMM e UEM
Com os benefícios do MDM, EMM e UEM estabelecidos, podemos observar as suas aplicações práticas. Como estão as organizações a usar estas ferramentas hoje em dia?
As organizações usam MDM, EMM e UEM para gerir dispositivos remotos em toda a sua força de trabalho, incluindo smartphones, tablets e dispositivos IoT. A facilidade de uso, as funcionalidades, a segurança e a acessibilidade os tornam ferramentas poderosas para melhorar a eficiência de TI, bem como para manter a cibersegurança e a conformidade de TI em ambientes de trabalho remoto e híbrido.
A gestão de dispositivos é essencial para o trabalho remoto, já que as equipas de TI precisam garantir que cada endpoint remoto esteja atualizado, cumpra as políticas da empresa e continue protegido contra ameaças cibernéticas. Estas ferramentas oferecem capacidades de monitorização e deteção que capacitam os agentes de TI a identificar e resolver rapidamente problemas potenciais ou alertas de segurança.
Uma boa gestão de dispositivos inclui análises para identificar padrões ou sinais de alerta que as equipas de TI devem estar cientes, bem como a capacidade de enviar comandos remotos para resolver estas preocupações.
MDM vs. EMM vs. UEM: Comparação de Funcionalidades & Capacidades
Embora existam muitas semelhanças entre MDM, EMM e UEM, eles não são iguais. Cada um tem uma abordagem diferente para a gestão de dispositivos, incluindo a variedade de dispositivos que gerem e as funcionalidades que oferecem.
O software de MDM foca nos dispositivos móveis. Permite aos administradores de TI impor políticas de segurança, controlar definições de dispositivos, enviar atualizações e até bloquear ou apagar remotamente dispositivos quando necessário. O MDM funciona através de uma app cliente em cada dispositivo, e é principalmente usado para dispositivos pertencentes à empresa, embora alguns permitam suporte BYOD.
O software EMM leva o MDM um passo adiante, estendendo-se além dos dispositivos móveis e gerindo ecossistemas móveis. Isso permite que as equipas de TI gerem aplicações, dados e conteúdos nos dispositivos geridos, ajudando a manter tudo seguro. Os agentes de TI podem instalar e atualizar apps, gerir documentos em dispositivos móveis e habilitar a autenticação do utilizador, tornando-se uma ferramenta valiosa para a segurança, mesmo em ambientes BYOD.
Finalmente, o software UEM vai além dos dispositivos móveis para englobar todos os endpoints, incluindo tablets, computadores, wearables, smartphones e dispositivos IoT. Isso também significa que tem de funcionar em diferentes plataformas e sistemas operativos, o que o torna valioso em ambientes BYOD. O UEM pode proporcionar visibilidade em todo o ecossistema de dispositivos, aplicar políticas de segurança e proteger endpoints com funcionalidades de segurança, como deteção de ameaças e remediação.
Podemos dividir as principais diferenças assim:
Âmbito
Segurança
Suporte BYOD
Compatibilidade da Plataforma
MDM
Foca-se na gestão de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. É utilizado principalmente para configuração, provisionamento e aplicação de políticas.
Segurança básica, incluindo remoção remota, encriptação de dispositivos e aplicação de senhas.
Limitado. O MDM gere principalmente dispositivos da empresa, mas o BYOD é possível com restrições.
Suporta principalmente iOS e Android.
EMM
Estende o MDM adicionando gestão de aplicativos, gestão de conteúdos e gestão de identidade.
Segurança melhorada com políticas a nível de app, containers seguros e prevenção de perda de dados.
Suporte mais forte para BYOD através de separação de dados entre ambientes pessoais e corporativos.
Normalmente suporta iOS, Android e Windows, com suporte limitado a macOS.
UEM
Fornece uma plataforma única para gerir todos os endpoints, incluindo dispositivos móveis, desktop e IoT.
Segurança avançada e abrangente, que normalmente inclui deteção de endpoints, monitorização de conformidade e análise contextual.
Integração total de BYOD com controlo de acesso sem confiança e sensível ao contexto.
Normalmente suporta iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS e dispositivos IoT.
Desafios Operacionais e Limitações do MDM, EMM e UEM
Com os usos e benefícios estabelecidos, ainda precisamos entender os desafios e limitações de cada um. Desafios comuns incluem:
Integração: Dependendo da solução que escolha, a integração pode ser um desafio. Certifica-te de que escolhes uma solução que possa integrar-se com todos os tipos de dispositivos e sistemas operativos que a tua organização utiliza e que possa ser facilmente instalada e implementada em todos os endpoints.
Complexidade: Se usares uma solução complexa, pode tornar-se difícil gerir adequadamente cada endpoint. Procure uma plataforma fácil de utilizar que facilite a gestão de múltiplos endpoints remotos; caso contrário, a complexidade pode causar mais problemas do que resolve.
Escalabilidade: É importante encontrar uma solução escalável que consiga acompanhar o seu crescimento. As soluções de gestão de dispositivos devem ser capazes de adicionar novos endpoints conforme necessário, portanto, quanto mais fácil for escalar, melhor.
Limitações: MDM, EMM e UEM têm cada um as suas próprias limitações, como o foco do MDM em dispositivos móveis. Certifica-te de que compreendes quais endpoints a tua equipe de TI precisa gerir e encontra uma solução que possa suportar cada um deles.
Fortaleça Sua Estratégia de Endpoint com Splashtop AEM
Quando precisas de gerir e suportar múltiplos endpoints remotos, Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) é a solução perfeita para a tua estratégia de gestão de endpoints.
Splashtop AEM oferece gestão robusta de endpoints em dispositivos e sistemas operativos. Seus controles centralizados dão às equipas de TI visibilidade em cada um dos seus endpoints, completos com alertas em tempo real, análises e correções automáticas via Ações Inteligentes.
Com Splashtop AEM, é fácil manter cada endpoint seguro e atualizado. Pode personalizar e impor políticas em todos os endpoints, manter a conformidade de segurança e automatizar tarefas repetitivas como atualizações e backups. Isto torna a gestão de endpoints rápida, eficiente, segura e escalável, enquanto Splashtop AEM é acessível para empresas de todos os tamanhos.
Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia necessárias para monitorizar endpoints, resolver problemas de forma proativa e reduzir a sua carga de trabalho. Isto inclui:
Patching automatizado para SO, aplicações de terceiros e personalizadas.
Informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE potenciado por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gestão de inventário em todos os endpoints
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para experimentar o Splashtop AEM por si mesmo? Comece hoje com uma versão de teste gratuita: