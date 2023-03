Como os desenvolvedores de videogame podem trabalhar remotamente com a Splashtop

Você não precisa ficar colado ao seu computador para realizar o seu trabalho. Acesse remotamente seu computador e seu software de desenvolvimento de jogos usando qualquer dispositivo com a Splashtop.

O desenvolvimento de videogames é uma mistura fascinante de criatividade e habilidades técnicas. Todos os dias, desenvolvedores superam seus limites para criar jogos que surpreendam um grande público de ansiosos jogadores.

Esses desenvolvedores confiam em suas ferramentas de software para dar vida à sua visão. Quando a COVID-19 chegou e forçou empresas e organizações a implementar o trabalho em casa, os desenvolvedores de videogames precisaram encontrar uma maneira de continuar em atividade mesmo trabalhando remotamente.

A função de um desenvolvedor de jogos pode ficar bem complicada caso ele não consiga acessar os desktops do seu trabalho. Dado os requisitos técnicos para executar os programas comumente usados por desenvolvedores de jogos, muitos desenvolvedores não conseguem continuar trabalhando usando seus dispositivos pessoais.

Felizmente, há uma maneira de os desenvolvedores trabalharem em casa e ainda possuírem acesso total ao desktop do seu escritório e a todos os seus softwares e recursos.

Trabalhando de maneira remota com o Splashtop Business Access

Com o Splashtop Business Access, os desenvolvedores de videogames podem controlar seu computador de escritório remotamente de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo. Isso significa que você pode acessar seu computador do escritório remotamente usando seu computador pessoal Windows ou Mac, um iPad, iPhone, dispositivo Android ou até mesmo um Chromebook e ainda se sentir como se você estivesse sentado na frente desse computador.

Você poderá acessar e controlar remotamente seus desktops Windows, Mac e Linux e ver a tela do seu computador remoto em tempo real durante a sua conexão. Você pode acessar todos os seus arquivos e usar softwares como o Unity, Unreal, Photoshop, Maya e outras ferramentas de desenvolvimento de software.

A Splashtop oferece muitos recursos de aprimoramento de produtividade, incluindo o suporte a vários monitores, transferência de arquivos de arrasta e solta, impressão remota, gravação de sessão e muito mais.

O software de desktop remoto da Splashtop é multiplataforma. Isso significa que você pode trabalhar em sistemas operacionais usando qualquer um de seus dispositivos pessoais ao trabalhar remotamente.

Desenvolvedores que trabalham com conceitos inovadores precisam garantir que suas conexões sejam seguras. Com a Splashtop, todas as sessões remotas são criptografadas com TLS e AES de 256 bits e emparelhadas com autenticação de dispositivo. É por isso nossas soluções são usadas por mais de 30 milhões de usuários e dezenas de milhares de empresas.

Uma ligação rápida e fiável também é fundamental para os programadores. Com o premiado motor Splashtop, de alta performance e infra-estrutura global, os utilizadores podem contar com ligações remotas de alta definição. Durante as ligações remotas irás desfrutar de 4K streaming a 40 frames por segundo (fps) com baixa latência. A sincronização labial é possível com as ligações de acesso remoto rápido do Splashtop.

Experimente a Splashtop gratuitamente

Inicie uma avaliação gratuita hoje mesmo, não é preciso inserir seu cartão de crédito. Com apenas alguns cliques, você já vai poder começar a desenvolver seus jogos imediatamente, independente de onde você esteja.

Teste gratuito