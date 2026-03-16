As equipas de TI das universidades gerem grandes frotas de dispositivos pertencentes ou inscritos nas universidades. Mesmo com ferramentas de gestão em implementação, o trabalho de vulnerabilidade ainda falha nos mesmos locais: visibilidade incompleta de software, patching inconsistente de terceiros, e fraca verificação quando os dispositivos estão remotos ou as janelas de manutenção são apertadas.
Este guia descreve um fluxo de trabalho operacional de gestão de vulnerabilidades para endpoints geridos no campus, e depois mostra como o Splashtop AEM pode ajudar as equipas a padronizar a correção, verificação e relatórios entre departamentos.
O que Torna Difícil a Gestão de Vulnerabilidades para Endpoints Pertencentes à Universidade?
A gestão de vulnerabilidades nas universidades pode ser desafiadora por várias razões, e o número absoluto de dispositivos é apenas o começo. As universidades costumam ter equipas de TI descentralizadas que devem gerir dispositivos em estações de trabalho partilhadas, salas de aula e laboratórios, enquanto os departamentos individuais mantêm os seus próprios conjuntos de software. Isto inclui:
Portáteis de docentes e funcionários.
Pontos finais geridos pelos departamentos com normas partilhadas.
Laboratórios de computadores e estações de trabalho partilhadas.
Endpoints remotos ou híbridos que não se conectam regularmente no campus.
Além disso, as equipas de IT muitas vezes têm janelas de manutenção limitadas antes que os terminais sejam necessários novamente. Eles devem constantemente identificar, priorizar, corrigir e verificar vulnerabilidades em dispositivos endpoint, sistemas operativos e aplicações, tudo isso sem interromper os alunos ou o corpo docente.
O que deve a TI universitária monitorizar para construir uma linha de base de vulnerabilidades?
Por mais difícil que seja gerir vulnerabilidades numa universidade, é um desafio que as equipas de TI podem superar com um pouco de preparação e as ferramentas certas. Isto envolve algumas etapas, mas tudo começa por saber o que monitorizar.
Construa um inventário que suporte a ação
Primeiro, é necessário construir um inventário, não apenas dos seus dispositivos, mas de tudo o que neles existe, dos seus estados de atualização e mais. Este inventário torna-se a fonte de verdade para triagem de vulnerabilidades, direcionamento de atualizações e verificação. Se o seu inventário estiver desatualizado, os seus relatórios de atualizações também estarão.
O seu inventário deve monitorizar:
Grupo proprietário do dispositivo (por exemplo, pessoal, faculdade, laboratório ou quiosque) e o departamento a que pertence.
Versão atual do sistema operativo e canal de atualização.
Inventário de software instalado, incluindo dados de versão.
Último check-in e sinal de conectividade.
Estado de administrador local ou indicadores de privilégio (se disponíveis).
O anel de patch ou grupo de implantação ao qual o dispositivo é atribuído durante as atualizações.
Identifique primeiro as categorias de software de maior risco
A priorização de riscos também é essencial, por isso o seu inventário deve incluir informações sobre o software de maior risco. Estes devem ser prioritizados pelo potencial de dano, vulnerabilidades existentes e criticidade para as operações diárias, com os riscos mais graves a receberem mais atenção durante a gestão de vulnerabilidades.
As categorias de software incluem navegadores, leitores de documentos, suites de produtividade, ferramentas de colaboração e conferência remota, drivers de dispositivos e mais. Cada universidade terá necessidades e prioridades distintas, por isso cabe a cada equipa decidir quais as categorias a priorizar.
Como Deve a TI Universitária Priorizar Vulnerabilidades em Vários Pontos e Aplicações?
Claro, priorizar ameaças é mais fácil de dizer do que de fazer. Também é essencial se quiser uma redução de risco mensurável sem afundar no volume. Uma forma prática de manter a consistência é agrupar vulnerabilidades pela rapidez com que precisam de ação:
Corrigir Imediatamente: Vulnerabilidades que são exploradas ativamente, ou problemas de severidade crítica em software amplamente disseminado.
Patch Esta Semana: Vulnerabilidades de gravidade crítica que são altamente prevalentes, ou problemas em categorias de aplicações de alto impacto, como navegadores e clientes de VPN.
Patch Este Ciclo: Vulnerabilidades de severidade moderada com presença ampla e risco de implantação baixo.
Programar: Vulnerabilidades de baixa severidade, baixa prevalência, ou problemas com dependências que requerem manutenção planeada.
Haverá momentos em que múltiplas vulnerabilidades terão alta prioridade. Nestes casos, quando tudo parece urgente, considere estes fatores para desempate:
Exposição: Considere os ativos em risco e o quanto eles podem expor um atacante, como caminhos de privilégios elevados. Quanto mais estiver em risco, maior deve ser a prioridade.
Criticidade dos ativos: Nem todos os ativos são igualmente críticos. Considere os ativos em risco, como sistemas administrativos, equipas de laboratórios de investigação e pontos finais relacionados com o registo, e quais quer proteger primeiro.
Prevalência: Quantos endpoints são afetados? Concentre as suas prioridades nas vulnerabilidades que afetarão o maior número de sistemas.
Risco de fiabilidade do patch: Alguns patches têm problemas, incluindo falhas conhecidas de instalação ou problemas de compatibilidade com apps. Nestes casos, é aceitável colocá-las no extremo inferior das suas altas prioridades, para que possa concentrar-se nas atualizações de segurança mais fiáveis primeiro.
À escala universitária, este fluxo de trabalho muitas vezes falha quando as equipas não conseguem ver versões do software, automatizar a aplicação de patches de terceiros ou verificar a remediação por departamento e anel.
Qual Fluxo de Trabalho de Implementação de Patches Funciona Melhor Para as Equipas de TI Universitárias?
Depois de identificar as suas prioridades, como pode implantar atualizações de patches de forma fiável nas universidades? Há alguns passos que as equipas de TI podem seguir para garantir uma implementação de patches segura e fiável, que mantém os endpoints atualizados sem interrupções e dentro de um período de tempo definido.
Use um modelo de implementação baseado em anéis para reduzir a interrupção
Ao implementar patches, tentar atualizar todos os dispositivos de uma vez pode ser disruptivo e arriscado. Em vez disso, use um modelo de implementação em anel, começando com alguns dispositivos e depois expandindo para grupos maiores com cada implementação bem-sucedida. Isso permite a implementação de atualizações sem interromper laboratórios, pesquisa ou horários de aulas, garantindo que cada patch seja instalado com sucesso.
A implementação em anel nas universidades geralmente parece algo assim:
Anel Piloto: Comece com um conjunto de dispositivos de teste geridos pela equipa de TI e um pequeno grupo de professores ou funcionários para garantir que a implementação inicial funciona corretamente.
Anel de Departamento: De seguida, expanda a implementação para um ou dois departamentos representativos e um subconjunto de laboratórios.
Anel de Campus: Após os anéis dos departamentos, pode iniciar uma implementação geral em todos os pontos finais geridos, exceto em certos dispositivos.
Anel de Exceção: Alguns dispositivos podem necessitar de tratamento especial, como aqueles com aplicações legadas ou restrições de pesquisa. Estes devem ser deixados para o final, e apenas se puderem ser atualizados. Caso contrário, poderão ser necessários outros passos de cibersegurança e mitigação de riscos.
Padronize a Atualização de SO e de Terceiros como Um Programa Único
A atualização de sistema operativo é necessária, mas raramente fecha a exposição completa nos terminais da universidade. Se aplicações de terceiros não forem atualizadas com a mesma disciplina, categorias de software de alto risco podem permanecer vulneráveis, mesmo quando os sistemas operativos estão atualizados.
Certifique-se de encontrar uma solução de correção que tenha:
Controles automatizados de implementação e agendamento, para garantir uma implementação oportuna alinhada com suas políticas.
A capacidade de direcionar atualizações por aplicação e versão, em vez de um genérico “atualizar tudo.”
Instalações silenciosas (sempre que possível) para minimizar interrupções.
Relatórios claros de falhas e comportamento de tentativa novamente para garantir que as atualizações são devidamente instaladas.
A capacidade de adiar ou atrasar correções quando necessário, com razões documentadas e datas de revisão.
Gerencie Estações de Trabalho de Laboratório e Compartilhadas de Forma Diferente
Laboratórios e estações de trabalho não são iguais, por isso não devem ser tratados da mesma forma. Os laboratórios universitários normalmente têm ferramentas de alto desempenho e requerem gestão cuidadosa, enquanto as estações de trabalho muitas vezes usam logins compartilhados e podem ser usadas para trabalho não acadêmico.
Considere estas táticas ao corrigir endpoints de laboratório:
Alinhe as janelas de correção com os horários das aulas para minimizar interrupções.
Mantenha "imagens gold" (o que é um endpoint completamente atualizado e configurado) e atualize-as regularmente.
Use anéis menores por cluster de laboratórios (em vez de em todo o campus e de uma só vez) para garantir que alguns laboratórios permanecem disponíveis em todos os momentos.
Verifique o estado após a aplicação do patch antes de reabrir o acesso ao laboratório.
Como Verifica Patches e Fecha o Ciclo de Vulnerabilidades?
Muitas vezes, as pessoas assumem que as atualizações são implementadas sem problemas e falham em verificá-las. No entanto, a verificação de patches é essencial para auditorias e conformidade de TI. Tenha em mente que a verificação de atualizações é tanto uma questão técnica como operacional, pois as equipas de IT devem garantir que a atualização é instalada com sucesso e a vulnerabilidade é devidamente tratada.
Ao verificar patches, certifique-se de verificar:
Sucesso e falhas na instalação de correções, classificados por anel de implantação.
Re-escanear as vulnerabilidades de maior prioridade para confirmar que estão totalmente remedidas.
Dispositivos que não fizeram check-in nos últimos dias (com base no uso e políticas típicas do seu ambiente).
Endpoints que saíram de conformidade após serem corrigidos.
Dispositivos na sua lista de exceções, incluindo proprietários e datas de expiração.
Que relatórios devem as universidades utilizar para provar o progresso e promover a responsabilidade?
Embora manter a cibersegurança seja vital, as equipas de TI universitárias também precisam prová-lo para manter a conformidade de TI e cumprir as suas obrigações regulamentares. Felizmente, com as ferramentas de relatório e estratégias certas, é fácil demonstrar como está a manter a conformidade das correções e a manter os endpoints seguros.
Existem algumas etapas-chave que as equipas de TI da universidade devem seguir para comprovar o progresso do patching:
Construa um Painel Operacional Semanal
Um painel semanal ajuda a acompanhar as implantações de correções e as tendências de status semana a semana. Isto deve incluir a conformidade das correções por anel de implantação e departamento, bem como o software mais crítico que requer correções. Certifique-se de acompanhar vulnerabilidades em atraso, incluindo contagens de dispositivos e proprietários, problemas recorrentes e lacunas de visibilidade, para que possa focar nas áreas que precisam de atenção.
Construa um Resumo Mensal de Liderança
Não te esqueças de manter a liderança informada a cada passo; resumos mensais são importantes para demonstrar a conformidade e manter todos atualizados. Estes resumos devem incluir linhas de tendência mostrando mudanças nas exposições críticas ao longo do tempo (de preferência tendendo a diminuir), a percentagem de endpoints geridos cobertos e o tempo médio de remediação para patches de alta prioridade.
Se houver exceções, devem ser documentadas, juntamente com um resumo dos riscos aceites. Mantenha esses resumos curtos e factuais; o objetivo aqui é manter todos informados.
Como pode o Splashtop AEM ajudar a equipa de TI da Universidade a gerir vulnerabilidades e atualizações em dispositivos geridos?
Quando precisar de segurança de endpoint segura, confiável e poderosa e gestão de patches, Splashtop AEM (Gestão Autônoma de Endpoints) está à disposição. O Splashtop AEM permite que as equipas de TI gerenciem endpoints dispersos e remotos a partir de um único e intuitivo painel de controlo, incluindo gestão automática de patches com políticas personalizáveis em todos os departamentos.
Utilize Splashtop AEM para executar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.
O Splashtop AEM foi projetado para capacitar as equipas de TI a apoiar facilmente e eficientemente vários endpoints em diferentes aplicações e sistemas operacionais. Fornece visibilidade em cada dispositivo, juntamente com patching automatizado, priorização de ameaças, verificação de patches e relatórios. Isto inclui:
Visibilidade de software e hardware em todos os endpoints geridos, tudo a partir de uma única tela.
Insights de vulnerabilidade mapeados para CVEs, para que as equipes de TI possam rapidamente ver a exposição e focar o trabalho de remediação.
Patching automatizado para sistemas operativos suportados e aplicações de terceiros, com controlos de políticas, agendamento e verificação para reduzir o trabalho manual e os atrasos de patch.
Implementações de patches baseadas em anéis para reduzir a interrupção e garantir que os patches funcionem corretamente quando implantados.
Verificação de patches e relatórios automatizados para compilar evidências prontas para auditoria conforme necessário.
Três pontos de partida comuns para universidades
O que a sua universidade usa atualmente para gestão de patches? Tipicamente, as universidades dependem de patching manual, usam uma ferramenta como Microsoft Intune, ou usam diferentes ferramentas para cada departamento.
Patching Manual: A gestão manual de patches é um processo lento que acarreta um alto risco de erro humano. O Splashtop AEM pode melhorar a aplicação de patches automatizando a deteção, teste e implementação de patches, reduzindo assim os atrasos e demonstrando conformidade de segurança através de relatórios robustos.
Intune: Microsoft Intune é uma ferramenta poderosa para manter os dispositivos Microsoft atualizados e seguros, mas não cobre patches de terceiros. Splashtop AEM pode reforçar a cobertura de patches no Intune e melhorar a remediação operacional com controlos de implementação, verificação e relatórios em todas as endpoints geridas.
Ferramentas de Vários Departamentos: Se a sua universidade usa diferentes ferramentas para cada departamento, Splashtop AEM pode padronizar a visibilidade e relatórios sem forçá-los a substituir imediatamente as ferramentas existentes. Splashtop AEM fornece visibilidade em todos os endpoints, permitindo que as equipes de TI garantam que cada departamento esteja atualizado e em conformidade com as políticas de patches em todos os momentos.
Mantenha o Controle de Vulnerabilidades e Reparações nos Endpoints do Campus com Splashtop AEM
As equipas de TI das universidades devem manter a visibilidade do software, priorizar a exposição a CVE, implementar patches de forma confiável e provar a remediação em terminais distribuídos. O Splashtop AEM apoia esse fluxo de trabalho centralizando a visibilidade de endpoints e software, automatizando a implementação de patches, e fornecendo verificação e relatórios que apoiam a prontidão para auditorias.
Com o Splashtop AEM, as equipas podem agrupar dispositivos em ciclos de implementação, lançar atualizações de sistema operativo e de terceiros com agendamento baseado em políticas, acompanhar falhas e confirmar o encerramento com verificação e relatórios. As exceções podem ser documentadas com responsáveis e datas de revisão para que o risco permaneça visível em vez de se perder.
Pronto para operacionalizar este fluxo de trabalho no seu campus? Inicie um teste gratuito do Splashtop AEM e pilote-o com um departamento ou um cluster de laboratório: faça o inventário do seu software, aponte uma categoria de aplicação de alto risco, implemente em ciclos, depois verifique e relate os resultados antes de expandir por todo o campus.