A gestão de patches é mais do que apenas clicar no botão 'atualizar agora' quando uma atualização está disponível. É um processo de segurança vital que requer a gestão e verificação de atualizações em ambientes de endpoints de grande escala, garantindo que as vulnerabilidades sejam resolvidas o mais rapidamente possível.
No entanto, a gestão de patches também traz os seus próprios desafios. Embora a correção seja um processo contínuo, o tempo e a disponibilidade da equipa de TI para atualizações são algo mais limitados. À medida que as equipas de TI gerem volumes crescentes de patches em endpoints remotos (incluindo dispositivos BYOD) e aplicações, devem trabalhar ainda mais para cumprir os requisitos de conformidade e auditoria de TI.
Com isso em mente, vamos olhar para os principais desafios que as equipas de TI enfrentam na gestão de patches, o que é necessário para superá-los e como uma solução de gestão de patches como o Splashtop AEM pode ajudá-lo a operacionalizar um programa de correções repetível.
Porque é que a gestão de patches falha em ambientes reais
Primeiro, precisamos entender o que causa os desafios na gestão de patches. A gestão de patches requer um programa repetível que possa implantar atualizações de forma confiável em uma ampla gama de sistemas operacionais e aplicações, o que significa que há muitos pontos onde problemas podem surgir.
O software de gestão de patches deve suportar uma variedade de atualizações, incluindo diferentes sistemas operativos e versões, aplicações de terceiros e tipos de dispositivos. Todas essas atualizações têm de ser equilibradas com os horários dos utilizadores para evitar criar interrupções quando os patches são instalados.
Ao mesmo tempo, vários fatores podem impactar o processo de implementação, incluindo a largura de banda da rede, o tempo de funcionamento do dispositivo, restrições relacionadas ao VPN e outras limitações de aplicações comerciais.
Além disso, a gestão de patches não está concluída quando a implementação começa. Para muitas equipas, a parte mais difícil é verificar a conclusão em cada endpoint e produzir prova para pedidos de segurança e auditoria, não iniciar o lançamento.
Os principais desafios de gestão de patches que as equipas de TI enfrentam
Com isso estabelecido, vamos olhar para os desafios mais comuns (e impactantes) que as equipas de TI enfrentam ao tentar gerir patches nos seus endpoints. Embora cada um destes problemas possa criar obstáculos na gestão de patches, todos podem ser resolvidos com as ferramentas de gestão de patches adequadas e uma boa preparação.
1. Demasiados patches, sem sinal suficiente de priorização
Um dos primeiros desafios para a gestão de correções é o volume enorme de correções que as equipas de TI devem gerir. Durante uma queda de Patch Tuesday, as equipas podem ficar sobrecarregadas com novas correções, especialmente quando combinadas com correções de terceiros e outras atualizações.
Os desafios incluem:
Volume de correções, incluindo grandes lançamentos de correções, correções fora do ciclo e atualizações de terceiros.
Dificuldades de priorização, agravadas por falta de clareza quanto à explorabilidade, contexto limitado e urgências concorrentes.
Incerteza sobre o que é "bom", incluindo níveis baseados em risco e SLAs claros por gravidade e exposição.
2. Visibilidade Incompleta do Que Precisa de Correcção
As equipas de TI podem nem sempre saber o que precisa ser corrigido. Embora os dados de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) possam ajudar a identificar ameaças que requerem correção, manter-se atualizado com todas as atualizações pode ser um trabalho a tempo inteiro por si só, especialmente em grandes ambientes de endpoints onde rastrear cada dispositivo é mais fácil de dizer do que fazer.
Os desafios incluem:
Lacunas de visibilidade comuns criadas por endpoints desconhecidos, inventário obsoleto e aplicações de TI sombra.
Dificuldade na gestão de atualizações, pois não se pode corrigir ou provar cobertura para dispositivos que não se conseguem ver.
Instantâneos pontuais que apenas fornecem vislumbres dos endpoints, em vez de um inventário contínuo de hardware e software.
3. Endpoints remotos e dispositivos fora da rede atrasam tudo
O trabalho remoto tornou-se normal, mas também pode criar desafios para a gestão de patches. As equipas de TI precisam de poder gerir dispositivos remotos, mesmo quando se desconectam da rede de vez em quando, mas sem conectividade e tempo de funcionamento fiáveis, isso pode atrasar significativamente o processo.
Os desafios incluem:
Dispositivos offline que falham em ciclos de atualização.
Dificuldade em gerir e atualizar endpoints remotos.
Fluxos de trabalho para patches que requerem tentativas, janelas flexíveis e verificação, mas carecem das ferramentas necessárias.
4. As Aplicações de Terceiros Constituem uma Lacuna Constante de Cobertura
Mesmo quando a correção de OS está sob controlo, é no patching de aplicações de terceiros que muitas equipas ficam para trás. A proliferação de aplicações, as diferenças de embalagem e os mecanismos de atualização inconsistentes criam lacunas de cobertura que deixam o software comum exposto se as atualizações não forem implementadas e verificadas de forma consistente.
Os desafios incluem:
A correção de terceiros é tipicamente mais difícil de gerir, em partes iguais devido às embalagens, à proliferação de aplicativos e a atualizadores inconsistentes.
Aplicações comuns, como navegadores, ferramentas PDF e ferramentas de colaboração remota, são frequentemente negligenciadas.
Falta de ferramentas para padronizar o catálogo de terceiros e automatizar a implementação.
5. O risco de falha em testes e patches cria um comportamento de “esperar para ver”
Testar patches é importante para garantir que funcionem corretamente, mas as equipas muitas vezes hesitam em executar testes completos, seja por medo de quebrar apps de negócios ou devido a problemas com clientes VPN. Além disso, os testes podem levar tempo, e as equipas de TI muitas vezes precisam implementar patches o mais rápido possível para evitar interrupções.
A solução está na implementação de patches baseada em anéis, começando com um pequeno grupo de teste antes de expandir para anéis maiores. Onde o instalador suporta, use opções de rollback. Quando o rollback não está disponível, conte com anéis escalonados, rápida deteção de falhas e ações de remediação (incluindo scripts) para conter o impacto.
6. As janelas de manutenção e a interrupção dos usuários limitam as opções de implantação
Quando implementas atualizações de correção, não queres que elas interrompam o dia útil. Isso pode levar a janelas de manutenção limitadas e opções de implantação, pois têm que ser cuidadosamente agendadas para evitar interrupções.
Os bloqueadores comuns podem incluir reinicializações, restrições de largura de banda e agendamentos ao redor dos fusos horários. No entanto, as equipas de TI podem reduzir as interrupções com agendamento inteligente, prompts de reinicialização e adiamentos (com limites) para garantir que as atualizações sejam implementadas de forma oportuna, mas conveniente.
7. Provar o estado dos patches e relatórios de conformidade é mais difícil do que aplicar patches
Uma vez que um patch é implementado, como se prova isso? É essencial manter provas de que os patches são aplicados dentro das cronologias definidas e que estão a funcionar corretamente, e não apenas 'instalados'. Se houver alguma exceção ou problema, estes também devem ser documentados, com uma justificação adequada.
Manter registos e logs ajudará a provar a conformidade de TI durante as auditorias, por isso é importante usar uma solução que mantenha registos e possa demonstrar a conformidade adequada com uma cadência de relatórios repetível.
8. Proliferação de ferramentas e transferências manuais criam resultados inconsistentes
Se tiver demasiadas ferramentas de patching, isso pode levar a conflitos, confusão e pontos cegos. O patching é muitas vezes dividido entre ferramentas de Gestão de Dispositivos Móveis, vários scripts, ferramentas de patching para diferentes sistemas operativos e aplicações, e tickets, o que é simplesmente demasiado para gerir numa única tarefa.
Como resultado, isso pode levar a:
Visões de status conflitantes, pois diferentes ferramentas podem mostrar resultados variados.
Cobertura de terceiros faltante devido à falta de uma gestão unificada de patch.
Resposta lenta quando surgem patches urgentes, devido a ferramentas conflitantes que tentam ter prioridade.
Uma Forma Prática de Reduzir Estes Desafios
Felizmente, nenhum destes desafios é insuperável. Com uma boa solução de gestão de endpoints com patching automatizado, como Splashtop AEM, pode enfrentar e superar estas dificuldades em alguns passos rápidos.
Siga estes passos para manter a gestão de patches simples:
Mantenha um inventário contínuo de ativos, incluindo tanto dispositivos como software.
Defina tiers de patch e SLAs com base na gravidade, explotabilidade e exposição.
Padronize os anéis de patches, começando com um pequeno grupo piloto, depois expandindo para grupos mais amplos, e mantenha uma faixa crítica de emergência para as vulnerabilidades mais graves.
Automatize a implantação com repetições e estados de falha claros para garantir que os patches são devidamente instalados e verificados.
Controle o comportamento de reinicialização e a interrupção do utilizador definindo políticas que implantam atualizações em horários convenientes.
Verifique a instalação e capture automaticamente evidências para auditorias e verificação.
Relate os resultados semanalmente e assegure-se de que as exceções são documentadas e tratadas.
Lembre-se de que este é um modelo operacional repetível, não uma limpeza única. A gestão de patches é um processo contínuo, então deveria usar uma solução de gestão de patches que mantenha consistentemente um inventário, detete atualizações e as implemente de acordo com as suas políticas.
Como o Splashtop AEM ajuda as equipas a operacionalizar a gestão de patches
Você precisa de uma solução poderosa de gestão de terminais com funcionalidades de gestão de patches para apoiar e gerir corretamente um ambiente de terminais distribuídos. É aí que entra o Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Terminais).
Splashtop AEM fornece visibilidade e controle em toda a endpoints, incluindo inventário de dispositivos e softwares em tempo real, insights de vulnerabilidade baseados em CVE e gestão automatizada de patches com verificação e relatórios. Capacita as equipas de TI a superar os muitos desafios da gestão de patches de várias formas, incluindo:
1. Feche a lacuna de visibilidade com insights em tempo real sobre dispositivos e software
Splashtop AEM fornece rastreamento em tempo real do inventário para detetar dispositivos e aplicações. Isso fornece um inventário preciso e clareza sobre o estado dos patches, enquanto reduz o número de incertezas com que as equipas de TI têm de se preocupar. Como resultado, as equipas podem manter mais confiantemente todos os seus terminais atualizados, priorizar de forma mais fiável e evitar surpresas indesejadas, como dispositivos de TI sombra.
2. Automatize a aplicação de patches para reduzir atrasos sem criar caos
A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM foi concebida para implementar patches de forma eficiente e fiável em todos os endpoints. Suporta agendamentos baseados em políticas e implementações por etapas, com verificação e status claro de sucesso ou falha para que as equipas possam agir em endpoints que não concluem as atualizações conforme esperado. Isso ajuda a garantir resultados consistentes e processos de aplicação de patches fiáveis e repetíveis.
3. Melhorar a cobertura dos patches de terceiros sem adicionar mais ferramentas
Enquanto muitas ferramentas de correção se concentram apenas no sistema operativo, o Splashtop AEM oferece gestão de patches holística tanto para sistemas operativos quanto para aplicações de terceiros. Isso ajuda a garantir uma cobertura total nos endpoints, exigindo menos atualizações manuais e reduzindo o risco de exposição a vulnerabilidades em aplicações comumente usadas.
4. Tornar os patches à prova de futuro fáceis com verificação e relatórios
Splashtop AEM mantém registos de todas as atualizações e implantações de patches verificadas, fornecendo consistentemente provas para auditorias e revisões de segurança. Isso ajuda a garantir a conformidade regulatória e facilita a passagem em auditorias, proporcionando uma prova clara e demonstrável de que os terminais estão devidamente corrigidos e mantidos seguros.
Por que a Gestão de Correções Falha (e Como Preveni-lo)
A gestão de patches falha quando é tratada como uma tarefa mensal a ser feita de uma só vez, em vez de um processo contínuo e repetível. Fazer isso pode levar a processos de patch interrompidos, dispositivos perdidos e resultados inconsistentes, que resultam em uma segurança fraca e não documentada e um maior risco de vulnerabilidades expostas.
No entanto, com uma solução poderosa de gestão de terminais como o Splashtop AEM, é fácil monitorar consistentemente novos patches, priorizá-los e implantar patches de maneira segura em todos os terminais. Isso resulta em menos patches esquecidos, mínimas interrupções, ciclos de patch mais rápidos e provas claras de cibersegurança e conformidade.
O Splashtop AEM ajuda a resolver os problemas mais comuns de gestão de patches fechando três lacunas: visibilidade (o que precisa de correção), execução (instalação confiável de patches) e prova (verificação e relatório de resultados).
Na prática, isso significa que pode manter um inventário preciso de dispositivos e software, automatizar o patching do sistema operativo e de terceiros com fluxos de trabalho baseados em políticas, acompanhar a conclusão com um status claro e produzir relatórios prontos para auditoria sem juntar várias ferramentas.
Pronto para simplificar a correção, verificação e relatório de um só lugar? Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita do Splashtop AEM.