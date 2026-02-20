A automação de atualizações é uma ferramenta poderosa para melhorar a cibersegurança e a eficiência de TI, permitindo que as equipas de TI mantenham os dispositivos atualizados e seguros sem ter que atualizar manualmente cada dispositivo. No entanto, esses benefícios são difíceis de mostrar numa folha de orçamento.
Então, como podem os líderes de TI avaliar o ROI da automação de correções que reflete as operações reais de TI? Mais do que considerar o ROI apenas em termos financeiros, precisamos avaliar o tempo poupado, as interrupções evitadas e a melhoria na redução de riscos que a automação pode oferecer.
Com isso em mente, vejamos o ROI da automação de patches, de onde vêm seus benefícios e os custos ocultos do gerenciamento manual de patches.
O que ROI realmente significa para automação de patches nas operações de TI
O retorno sobre o investimento não se trata apenas de lucros aumentados ou redução de pessoal, mas de melhorar a eficiência operacional e reduzir interrupções onerosas.
A automação de patches é um grande poupador de tempo, libertando os agentes de TI de horas de aplicação manual de patches em endpoints. Esta vez pode ser usada para se concentrar em trabalhos de maior valor, como apoiar os colaboradores com questões críticas ou outros projetos prioritários. Além disso, a automação de patches reduz interrupções que, de outra forma, atrasariam a produtividade e o suporte ao utilizador.
Além disso, a automação de patches permite uma cobertura de patches mais rápida e eficaz, reduzindo janelas de exposição e melhorando a cibersegurança geral. Como resultado, os funcionários de toda a empresa poderão trabalhar de forma mais eficiente e segura, enquanto as equipas de TI terão menos trabalho de emergência para lidar.
Isso também ajuda a reduzir o risco empresarial e apoia os esforços de conformidade, já que muitas regulamentações da indústria e do governo esperam que as organizações mantenham os dispositivos razoavelmente seguros e atualizados.
Os 3 principais grupos de ROI em automação de patches
Podemos medir o ROI da gestão automatizada de patches ao examinar três "baldes" distintos. Cada um proporciona ganhos importantes de eficiência e segurança que oferecem valor tangível para o negócio.
ROI bucket 1: Tempo recuperado de patching repetitivo
Primeiro, há o tempo poupado. Fazer patches manuais em pontos de acesso e aplicações é um processo repetitivo e demorado, que exige que os agentes de TI criem listas de patches, localizem dispositivos, programem atualizações, coordenem reinícios e mais. Se uma atualização falhar ao instalar, os agentes devem então gastar tempo adicional corrigindo as falhas e relançando as implantações de patches.
A automação de patches reduz etapas manuais ao programar e implementar patches em todos os pontos de acesso de acordo com as suas políticas internas. Se um patch falhar, uma ferramenta de automação deve rapidamente identificar a falha e apoiar a correção e redistribuição, para que a TI não precise resolver problemas dispositivo por dispositivo. Isso leva a uma implantação de patches mais eficiente e a menos esforços urgentes de patching quando novas atualizações são lançadas.
O que medir:
Horas por semana gastas em tarefas de atualização em todo o departamento de TI, medidas no departamento (não por pessoa).
Pontos de contato manuais por ciclo de atualização, como e-mails, bilhetes, listas de verificação e reuniões de coordenação.
Tempo desde "patch lançado" até "implantação concluída" para os seus grupos de dispositivos padrão.
Balde de ROI 2: Menos tickets de suporte e menos interrupções para o usuário final
Uma métrica que pode ser medida é o número de pedidos de suporte recebidos durante uma implementação de patch. Os lançamentos controlados podem melhorar os testes, detectar problemas antes que se tornem generalizados, e proporcionar melhor visibilidade das falhas. Isto reduz tanto o número de falhas como o tempo para corrigi-las, resultando em menos interrupções e menos pedidos de suporte.
O que medir:
Tickets relacionados a patches, rastreados por mês ou por ciclo de patch.
Incidentes causados por patches falhados, rastreados como contagens para que você possa comparar antes e depois.
Tempo médio para resolver problemas relacionados a patches, para que você possa ver se as falhas estão ficando mais fáceis de corrigir.
Segmento de ROI 3: Menos tempo provando o status de atualização e conformidade
A automação de patches pode acelerar mais do que apenas o processo de patch; uma boa automação também pode facilitar a comprovação do status de patches e a conformidade de TI durante auditorias. Sem patching automatizado, o relatório pode ser uma grande perda de tempo, pois os dados podem estar dispersos e devem ser reunidos manualmente. A automação de patches permite que a equipe de TI reúna as informações de que precisam sem precisar juntar manualmente dados de vários lugares.
O que medir:
Tempo gasto a compilar relatórios de estado de patches todos os meses, antes e depois da automação.
Tempo para responder "estamos protegidos contra X?" para um CVE específico ou atualização urgente.
Tempo necessário para preparar evidências para auditorias ou revisões de segurança.
A aplicação manual de patches cria custos ocultos
O verdadeiro custo das correções nem sempre aparece nos seus relatórios de despesas. A correção manual acarreta custos ocultos que podem resultar em despesas inesperadas, particularmente devido ao desperdício de tempo e recursos.
Qualquer tempo que os agentes de TI passam instalando patches manualmente é tempo que não podem dedicar a outras tarefas, como resolver tickets, integrar novos funcionários e gerir pedidos de endpoints. Se um patch falhar ao instalar corretamente, isso cria uma segunda onda de trabalho enquanto os agentes tentam resolver o problema e reinstalar o patch.
Além disso, o patching de aplicações de terceiros pode adicionar trabalho extra. Muitas empresas usam ferramentas de patching que funcionam em sistemas operativos, mas não em aplicações. Isso significa que os agentes precisam se concentrar em mais produtos e mais implementações de patch, o que pode levar ainda mais tempo.
Mesmo a elaboração de relatórios pode consumir tempo e recursos valiosos. Criar relatórios consome tempo dos funcionários seniores, pois são eles que têm o conhecimento e as informações necessárias para responder às perguntas de forma confiante e fornecer as informações precisas e detalhadas que os relatórios necessitam. Com a gestão automatizada de patches, podem gerar relatórios mais rapidamente, permitindo que os agentes utilizem melhor a sua experiência.
A forma mais simples de validar o ROI: realizar um piloto de automação de patch de 30 dias
Se você está incerto sobre o gerenciamento de patches, a maneira mais fácil de entender seus benefícios e melhorias de ROI é experimentá-lo por conta própria. Executar um teste gratuito de software de gerenciamento de patches pode ajudar sua equipe de TI a entender como funciona, implementá-lo e ver os benefícios em ação, para que você possa decidir se é um investimento que vale a pena para sua organização.
Ao executar um piloto de automação, tenha em mente as seguintes sugestões:
1. Escolha um âmbito piloto que reflete a realidade (mas que seja seguro)
Ao realizar um teste, você não quer implementá-lo em toda a sua organização, mas ainda quer um tamanho de teste saudável. Comece com 200 a 500 endpoints, ou uma unidade de negócios, dependendo do tamanho da sua organização, e inclua uma mistura de dispositivos fáceis e difíceis de gerir.
A partir daí, você pode ver quão fácil é implementar patches nesses dispositivos, em comparação com outros terminais na sua rede. Se precisar de gerenciamento de patches para aplicações de terceiros também, certifique-se de que essas estejam incluídas nos dispositivos que está testando.
2. Defina o “sucesso” usando uma folha de pontuação de ROI de uma página
O ROI da gestão de patches não se mede em dólares; é definido por melhorias, por isso é importante acompanhar as métricas para identificá-las. Isto inclui as horas gastas na aplicação de patches (antes e depois) e a velocidade global com que se pode atingir a cobertura desejada.
Certifique-se de rastrear as suas falhas, bem como os sucessos. Se um patch não instalar corretamente, quantas tentativas são necessárias para resolver o problema, e quanto tempo leva? Da mesma forma, acompanhe os seus tickets relacionados com patches, tanto em termos de quantos recebe como quão rapidamente podem ser resolvidos.
Além disso, considere o tempo necessário para criar relatórios para auditorias de TI e para responder a perguntas urgentes sobre atualizações. Os relatórios podem ser tão demorados como a própria correção, por isso relatórios mais rápidos podem poupar tempo valioso.
3. Acompanhar apenas o que pode capturar sem ferramentas adicionais
Rastrear estas métricas não deve requerer ferramentas de análise adicionais. Registos de tempo aproximados para tarefas de patching são suficientes para rastrear melhorias de tempo, e os sistemas de tickets podem identificar o número de tickets recebidos com questões relacionadas a patches.
Uma nota semanal curta deve ser suficiente para ilustrar que trabalho a automação eliminou cada semana. Apenas acompanhando esses dados e vendo as mudanças ao longo do tempo, você poderá identificar como a automação pode melhorar seu gerenciamento de patches.
O que procurar numa solução de correção automatizada
Então, o que deve procurar numa solução de gestão de atualizações automatizada? Existem várias funcionalidades essenciais para garantir uma gestão e implementação de atualizações eficaz, e sem elas, não conseguirá obter os maiores benefícios de ROI.
Ao avaliar software de gestão de patches, procure o seguinte:
Controlo de automação e agendamento: estes permitem gerir quando as atualizações de patches são implementadas, garantindo assim que se recupera o máximo de tempo para as suas equipas de TI.
Implementações em etapas: a implantação de atualizações em anéis ou outras etapas reduz interrupções e falhas, facilitando a identificação e resolução de problemas enquanto as atualizações ainda são lançadas de forma constante.
Visibilidade clara de falhas de patch e remediação: ter informações sobre as suas falhas de patch e um fluxo de trabalho de remediação reduz o trabalho repetido e os tickets, permitindo que os problemas sejam identificados e resolvidos rapidamente.
Cobertura de patches de terceiros: Cobertura de patches de terceiros: uma boa solução de gerenciamento de patches deve cobrir patches de SO e as principais aplicações de terceiros que a sua organização utiliza, para que o patching de aplicações não se torne um fluxo de trabalho manual separado.
Relatórios abrangentes: as ferramentas de automação de atualizações devem incluir relatórios que expliquem o que está faltando, onde está faltando e por quê. Isso reduz o tempo gasto em relatórios e facilita a recolha de relatórios durante uma auditoria.
Como Splashtop AEM apoia o ROI para automação de patches
Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) é uma solução de gestão de endpoints assistida por IA, designada para ajudar equipas de TI a otimizar atualizações e reduzir cargas de trabalho manuais. O Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a automatizar atualizações do sistema operativo e de terceiros, utilizar insights de CVE para priorizar remediação, e manter visibilidade sobre o status de atualizações e vulnerabilidades nos endpoints.
Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a melhorar o seu ROI de várias formas, incluindo:
1. Recupere tempo automatizando fluxos de trabalho de patches
A automação de atualizações com o Splashtop AEM facilita a implantação de atualizações em ambientes grandes e remotos sem exigir investimentos de tempo significativos. Reduz os passos manuais que os agentes de TI precisam tomar e ajuda a minimizar o trabalho repetido de instalações de atualizações falhadas, permitindo-lhes concentrar-se em tarefas de maior prioridade.
2. Reduza as interrupções com uma implementação controlada e uma melhor gestão de falhas
O Splashtop AEM é desenhado para uma gestão de atualizações eficiente e fiável. Suporta implementações controladas para atualizar dispositivos gradualmente em fases e reduzir interrupções, enquanto oferece uma visibilidade mais clara dos resultados para que os problemas possam ser identificados e resolvidos mais rapidamente. Além disso, o Splashtop AEM dá visibilidade sobre os endpoints e seus estados de atualização, permitindo a identificação e resolução rápidas de problemas.
3. Torne o status do patch mais fácil de provar
O Splashtop AEM inclui relatórios detalhados de atualizações, facilitando a demonstração do status das atualizações para auditorias e revisões de segurança e responder a perguntas de conformidade de atualizações. Os relatórios são baseados em inventário atual e dados de status de atualizações, incluindo quais endpoints foram atualizados, o que está pendente e quais problemas ocorreram durante a implantação.
Recapitulação do ROI para líderes de TI
A gestão de atualizações pode oferecer um ROI significativo, mas não deve ser medida apenas pelo custo. O ROI da gestão automatizada de atualizações vem do tempo recuperado, das interrupções reduzidas e da facilidade de prova em auditorias. Para muitas equipas de TI, estes benefícios podem somar-se rapidamente, especialmente quando validados num curto piloto e, em seguida, ampliados para mais dispositivos e aplicações.
Quando você mede suas métricas antes e depois de implantar o software de automação de patches, poderá ver claramente as melhorias ao longo de um teste. Com uma solução como Splashtop AEM, você poder�á economizar tempo gasto gerindo patches manualmente, garantir implantações eficientes e poderá comprovar a conformidade de segurança conforme necessário.
Pronto para tornar o gerenciamento de patches rápido e simples? Comece hoje com um teste gratuito do Splashtop AEM e veja seu impacto nos seus terminais.