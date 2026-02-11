Se só instala patches após saber de uma nova vulnerabilidade, a sua segurança está realmente atualizada? Apenas corrigir de forma reativa não constitui uma gestão de risco adequada, especialmente nos ambientes distribuídos e de BYOD de hoje.
No entanto, esta falha não é uma crítica às capacidades da vossa equipa de TI. Pelo contrário, é um problema de fluxo de trabalho que pode ser resolvido com visibilidade contínua, priorização e automação.
Com isso em mente, vamos explorar como passar de correções reativas para uma gestão de riscos proativa, como essa mudança se manifesta na prática e como as equipas de TI podem operacionalizá-la em grande escala.
Por que a correção reativa mantém as equipas de TI em modo de combate a incêndios
Embora manter dispositivos e aplicações totalmente atualizados seja importante, a correção reativa é uma corrida constante para estar à frente das vulnerabilidades. Isto significa que, assim que uma correção é lançada, os agentes de TI devem apressar-se para obtê-la aprovada e implementada em vários dispositivos, resultando em processos longos de gestão de um grande número de dispositivos.
Embora ciclos como Patch Tuesday e lançamentos similares possam ajudar a centralizar e lançar todos os patches de uma vez, eles também podem criar grandes atrasos com contexto limitado para cada patch. Isso leva a um senso de urgência e falta de estratégia ou priorização para a implementação de patches.
Com isso dito, qual é a diferença entre correção reativa e gestão proativa de patches? Sinais comuns de correção reativa incluem:
Corrigir apenas após alertas ou incidentes, em vez de proativamente manter tudo atualizado.
Tratar todas as vulnerabilidades como iguais, em oposição a priorizar os patches e vulnerabilidades mais críticos.
Confiar em verificações manuais ou ferramentas atrasadas, em vez de monitoramento e atualizações em tempo real.
Falta de responsabilidade entre TI e segurança, em vez de ter responsabilidades claras definidas.
A Lacuna Entre a Correção e a Gestão de Riscos
Embora manter-se atualizado com os patches seja importante para segurança, conformidade de TI e gestão de risco, é apenas uma peça do quebra-cabeças e deve ser considerado dentro do contexto mais amplo da sua postura geral de segurança.
Patches não são equivalentes a redução de risco
As Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVEs) são um elemento importante para avaliar o risco, mas as contagens de CVE, por si, são um fraco indicador de exposição real. As equipas de TI e segurança também precisam considerar fatores como a explorabilidade e o impacto dos ativos afetados para avaliar corretamente o risco e priorizar quais vulnerabilidades abordar primeiro.
A Visibilidade Pontual Deteriora-se Rapidamente
A segurança exige uma visibilidade contínua e em tempo real, não apenas instantâneos de momentos específicos. Scans semanais, mensais ou (ainda pior) trimestrais falham em ambientes modernos e dinâmicos, e criam grandes lacunas na visibilidade onde vulnerabilidades podem persistir despercebidas entre os scans. Adicione a isto o risco imposto por dispositivos não geridos, juntamente com os riscos adicionais que aceita com cada aplicação de terceiros, e precisa de visibilidade contínua para proteger os seus endpoints e a rede.
A Priorização Manual Não Escala
Como avalia o risco e prioriza as ameaças? As folhas de cálculo podem ser inconsistentes, e o julgamento ad hoc baseado em dados limitados (ou pior, instintos) pode ser extremamente pouco confiável. A má priorização não só expõe os seus sistemas a riscos adicionais, mas também afeta as suas operações e desperdiça tempo em correções de baixa prioridade. Precisa de ferramentas que possam avaliar e priorizar ameaças de acordo com as suas políticas, para que possa identificar as mais significativas.
Como é a Gestão Proativa de Risco
Se a correção reativa não é suficiente, como é que seria a alternativa? A gestão proativa de riscos adota uma abordagem ativa para monitorizar e gerir dispositivos e sistemas para garantir que estão protegidos contra todas as ameaças a todo o momento.
A gestão proativa de riscos inclui:
Visibilidade contínua em dispositivos, sistemas operativos e software de terceiros, para detetar rapidamente ameaças em tempo real.
Priorização baseada no risco que calcula ameaças com base em CVEs, severidade e exposição, para que as equipas de TI possam focar-se nas ameaças que mais importam.
Ferramentas de automação para reduzir a fadiga de decisão e o esforço manual, libertando tempo para os agentes se concentrarem em questões mais urgentes enquanto executam tarefas rapidamente.
Ciclos de feedback que confirmam a remediação e reduzem problemas repetidos, permitindo que você verifique a segurança e tenha registos claros para auditorias.
Mudança do Volume de Patches para Priorização Baseada no Risco
Se está pronto para adotar a priorização baseada no risco, o primeiro passo é mudar a sua perspetiva. Em vez de se concentrar em implantar um grande volume de patches o mais rapidamente possível, priorize primeiro as ameaças mais críticas.
A priorização baseada em riscos requer a avaliação de vulnerabilidades através de múltiplas perspetivas, não apenas com base em pontuações de gravidade.
Nem todas as vulnerabilidades merecem a mesma urgência
Embora todas as vulnerabilidades devam ser tratadas mais cedo ou mais tarde, nem todas representam a mesma ameaça. O Common Vulnerability Severity System (CVSS) é uma boa fonte para identificar quais vulnerabilidades são as mais críticas, mas também é necessário considerar a probabilidade de uma vulnerabilidade ser explorada e o impacto que isso poderia ter no seu negócio. Isso ajudará a priorizar vulnerabilidades para que as críticas recebam a urgência que merecem, enquanto as menos críticas podem esperar.
A Mudança de Contexto dos Ativos Muda Tudo
O ativo em que uma vulnerabilidade está pode ser tão importante quanto a própria vulnerabilidade. Se um dispositivo inativo tem uma aplicação vulnerável, pode não representar uma grande ameaça, especialmente quando comparado à mesma vulnerabilidade num ponto final crítico. Precisa considerar o contexto da vulnerabilidade, incluindo o proprietário do dispositivo, seu uso e o ambiente, para priorizar quais pontos finais precisam de correção imediata.
O tempo importa mais do que as taxas de conclusão
É melhor ter um patching incompleto do que nenhum patching de todo, e embora queiras garantir que cada patch é totalmente implementado, atrasar patches deixa os teus sistemas completamente expostos. Certifica-te de seguir o teu tempo de remediação (o tempo médio para resolver vulnerabilidades) para determinar se estás a resolver as vulnerabilidades suficientemente rápido; cada momento que um dispositivo é deixado vulnerável é outra oportunidade para os cibercriminosos atacarem.
Como a automação permite uma gestão proativa de riscos
A automação é uma das ferramentas mais úteis para a gestão proativa de riscos. Automatizar tarefas como a deteção de ameaças e a implementação de correções permite tempos de resposta mais rápidos sem comprometer os seus padrões e fornece segurança consistente em todos os terminais.
A automação permite que as equipas de TI apliquem controlos consistentes em todos os endpoints sem aumentar a carga de trabalho manual ou os gastos operacionais. Os benefícios de uma automação adequada incluem:
Correção baseada em políticas para priorizar e implantar automaticamente correções com base nas suas diretrizes.
Acionadores de remediação em tempo real para ajudar as equipas de TI e de segurança a abordar rapidamente problemas e vulnerabilidades.
Redução da dependência de janelas de manutenção para proporcionar monitorização e suporte contínuos e consistentes, em vez de instantâneos pontuais.
Menos transferências manuais entre equipas, melhorando assim a eficiência geral.
Onde Splashtop AEM se Enquadra numa Estratégia de Risco Proativa
Quando precisar de mais visibilidade e controlo sobre os seus endpoints e segurança, procure uma solução de gestão de endpoints como Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Com a Splashtop AEM, os agentes de TI podem proteger, gerir e atualizar endpoints numa rede, com ferramentas de automação que oferecem visibilidade contínua e gestão rápida de patches.
Splashtop AEM usa deteção de ameaças baseada em CVE para identificar automaticamente riscos e vulnerabilidades e fornecer sugestões de remediação. Quando novos patches são lançados, o Splashtop AEM pode detetá-los e implantá-los automaticamente em todos os endpoints, priorizando patches e endpoints com base na política da sua empresa.
Isso torna o Splashtop AEM uma ferramenta poderosa para garantir a segurança em ambientes distribuídos e de BYOD, pois auxilia os agentes de TI nas tarefas diárias e oferece monitorização e gestão contínuas de ameaças. A sua automação de patches ajuda as equipas a implementar rapidamente patches em sistemas operativos e aplicações de terceiros, quer normalmente implementem patches manualmente, necessitem de uma solução de gestão de patches para complementar o Microsoft Intune, ou queiram melhorar o seu software de Monitorização e Gestão Remota (RMM).
Medindo o Progresso Além da Conformidade de Patch
Claro, a conformidade de patch não é o único indicador que precisa ser seguido. Existem vários fatores a considerar ao medir a sua gestão proativa de riscos, cada um dos quais pode indicar necessidades ou áreas para melhoria.
Métricas de gestão de risco incluem:
Tempo médio para remediar vulnerabilidades de alto risco: quão rapidamente pode resolver as ameaças mais graves? Quanto mais rápido o tempo médio de remediação, melhor suas estratégias estão funcionando.
Redução em incidentes recorrentes ligados a vulnerabilidades conhecidas: Se continua a encontrar incidentes de uma vulnerabilidade conhecida, isso significa que não está a ser abordada corretamente. Uma redução em incidentes recorrentes é um sinal de que está a lidar com as vulnerabilidades de forma adequada.
Lacunas de cobertura ao longo do tempo: Uma vez que comece a usar a gestão de endpoints e automação, as lacunas de cobertura devem começar a diminuir gradualmente. Se grandes lacunas persistirem, pode ser necessário reavaliar suas estratégias.
Confiança durante auditorias e revisões de segurança: Software de gestão de endpoints como o Splashtop AEM inclui relatórios e registos que ajudam a demonstrar a segurança e conformidade de TI. Se usar corretamente, estará pronto para passar em auditorias com maior facilidade e confiança.
Adotando a Gestão Proativa de Riscos
A gestão proativa de risco é mais do que uma mudança de processos; é também uma mudança de mentalidade. É necessário reavaliar como proteger e gerir endpoints, priorizar patches e detetar ameaças, depois passar ativamente de "reativo" para "proativo."
Uma abordagem proativa depende de visibilidade, priorização e automação para manter os endpoints seguros em todos os momentos. Adotar uma solução de gestão de endpoints como o Splashtop AEM dará as ferramentas necessárias para manter cada dispositivo da sua rede seguro e suportado.
Splashtop AEM fornece às equipas de TI as ferramentas e tecnologia que precisam para monitorizar endpoints, abordar proativamente problemas e reduzir a sua carga de trabalho. Isso inclui:
Correção automática para SO, apps de terceiros e aplicativos personalizados.
Perspectivas de vulnerabilidade baseadas em CVE alimentadas por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser implementadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gestão de inventário de hardware e software em todos os pontos finais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas maiores.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para adotar a gestão proativa de riscos? Comece com uma versão de teste gratuita do Splashtop AEM hoje: