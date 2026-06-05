Preocupações envolvendo a segurança e a privacidade da versão gratuita do TeamViewer

A versão gratuita do TeamViewer carece de recursos essenciais de segurança e privacidade. Em vez de pagar uma licença comercial, eis o porquê de considerar a Splashtop.
O TeamViewer oferece uma versão gratuita do seu produto destinado apenas a uso pessoal. No entanto, faltam nesta versão do TeamViewer vários recursos encontrados na versão comercial.
Na verdade, muitos dos recursos ausentes na versão gratuita são essenciais para a segurança e privacidade dos usuários. Os usuários gratuitos do TeamViewer, ou possíveis usuários, devem estar cientes desses problemas e e de como isso pode afetá-los.
Funcionalidades que faltam na Versão Gratuita do TeamViewer
O TeamViewer desativou esses recursos da sua versão gratuita (o TeamViewer está desativando cada vez mais recursos ao longo dos anos, fazendo com que seus usuários tenham que comprar planos comerciais):
Compatibilidade com todas as versões do TeamViewer
Tela preta para a privacidade do trabalho remoto
Suporte telefônico e online ao cliente
Atualizações automáticas de recursos e segurança
A falta de atualizações de segurança automáticas apresenta riscos de segurança significativos para os usuários gratuitos do TeamViewer. De facto, recentemente (2020) o TeamViewer reconheceu uma vulnerabilidade de segurança que afeta todo o TeamViewer 8 a 15 da plataforma Windows.
Sempre que utilizas uma aplicação de software, é fundamental que consigas receber todas as atualizações de segurança prontamente.
Caso a privacidade seja uma das suas preocupações, a falta do recurso de tela preta pode resultar em alguns problemas. Esse recurso permite que você deixe a tela do computador que você está usando totalmente preta para que outras pessoas não possam ver o que você está fazendo nessa máquina.
Muitas vezes, os usuários precisam trabalhar com informações proprietárias ou confidenciais, portanto, o recurso de tela preta é vital. Caso contrário, qualquer pessoa no computador remoto ou por perto poderá ver tudo o que você está fazendo.
Além disso, se você tiver algum problema como usuário gratuito, não poderá entrar em contato com o suporte do TeamViewer pelo telefone ou pelo e-mail.
Evite Planos Comerciais Dispendiosos da TeamViewer: Obtenha Segurança Superior a Um Preço Melhor
Os planos comerciais do TeamViewer, até mesmo para usuários individuais, podem ser muito caros.
Por outro lado, o Splashtop Remote Access é uma solução de acesso remoto de alto desempenho que oferece os mesmos recursos principais encontrados nos planos comerciais do TeamViewer (incluindo atualizações de segurança, suporte ao cliente e tela em branco).
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Além disso, a Splashtop custa muito menos que o TeamViewer, potencialmente poupa-te 50% ou mais no custo da tua subscrição anual quando comparado com o TeamViewer. Veja a nossa comparação de preços de Splashtop vs TeamViewer .
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O Splashtop Remote Access é ideal para indivíduos que pretendem aceder remotamente aos seus computadores, organizações que pretendem permitir o trabalho remoto e o trabalho a partir de casa, e instituições educativas que pretendem dar aos alunos e professores acesso remoto aos computadores da escola.
Se estiveres à procura de uma solução para fornecer suporte remoto a outras pessoas, consulta o Splashtop Remote Support.