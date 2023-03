Preocupações envolvendo a segurança e a privacidade da versão gratuita do TeamViewer

A versão gratuita do TeamViewer carece de recursos essenciais de segurança e privacidade. Em vez de pagar uma licença comercial, eis o porquê de considerar o Splashtop.

O TeamViewer oferece uma versão gratuita do seu produto destinado apenas a uso pessoal. No entanto, faltam nesta versão do TeamViewer vários recursos encontrados na versão comercial.

Na verdade, muitos dos recursos ausentes na versão gratuita são essenciais para a segurança e privacidade dos usuários. Os usuários gratuitos do TeamViewer, ou possíveis usuários, devem estar cientes desses problemas e e de como isso pode afetá-los.

Quais recursos estão faltando na versão gratuita do TeamViewer?

O TeamViewer desativou esses recursos da sua versão gratuita (o TeamViewer está desativando cada vez mais recursos ao longo dos anos, fazendo com que seus usuários tenham que comprar planos comerciais):

Compatibilidade com todas as versões do TeamViewer

Tela preta para a privacidade do trabalho remoto

Suporte telefônico e online ao cliente

Atualizações automáticas de recursos e segurança

A falta de atualizações de segurança automáticas apresenta riscos de segurança significativos para os usuários gratuitos do TeamViewer. De facto, recentemente (2020) o TeamViewer reconheceu uma vulnerabilidade de segurança que afeta todo o TeamViewer 8 a 15 da plataforma Windows.

Sempre que utilizas uma aplicação de software, é fundamental que consigas receber todas as atualizações de segurança prontamente.

Caso a privacidade seja uma das suas preocupações, a falta do recurso de tela preta pode resultar em alguns problemas. Esse recurso permite que você deixe a tela do computador que você está usando totalmente preta para que outras pessoas não possam ver o que você está fazendo nessa máquina.

Muitas vezes, os usuários precisam trabalhar com informações proprietárias ou confidenciais, portanto, o recurso de tela preta é vital. Caso contrário, qualquer pessoa no computador remoto ou por perto poderá ver tudo o que você está fazendo.

Além disso, se você tiver algum problema como usuário gratuito, não poderá entrar em contato com o suporte do TeamViewer pelo telefone ou pelo e-mail.

Não compre uma licença comercial do TeamViewer — Venha para a Splashtop

Os planos comerciais do TeamViewer, até mesmo para usuários individuais, podem ser muito caros.

Por outro lado, o Splashtop Business Access é uma solução de acesso remoto de alto desempenho que oferece os mesmos recursos que podem ser encontrados nos planos comerciais do TeamViewer (incluindo atualizações de segurança, suporte ao cliente e tela em branco).

Veja a nossa comparação completa sobre o porquê do Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer.

Além disso, o Splashtop custa muito menos que o TeamViewer, potencialmente poupa-te 50% ou mais no custo da tua subscrição anual quando comparado com o TeamViewer. Veja a nossa comparação de preços no Splashtop vs TeamViewer .

Experimente o Splashtop Business Access gratuitamente, sem precisar registrar seu cartão de crédito ou assinar uma carta de compromisso.

Teste gratuito

O Splashtop Business Access é ideal para pessoas que desejam acessar seus computadores remotamente, empresas que desejam fomentar o trabalho remoto e o home office e instituições educacionais que desejam oferecer aos seus alunos e professores o acesso remoto aos computadores das escolas.

Se você está procurando uma solução para fornecer suporte remoto, confira o SOS Splashtop.

