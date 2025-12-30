TeamViewer desativa impressão remota, tela em branco e outros recursos no seu plano gratuito

O TeamViewer removeu a Impressão Remota, Desativar Entrada Remota e outras funcionalidades do seu plano gratuito. Em vez de comprar o plano comercial do TeamViewer, obtém essas funcionalidades e muito mais com os planos comerciais da Splashtop e poupa 50% ou mais com a garantia de um ano!
Os usuários do plano gratuito do TeamViewer ficarão sem alguns recursos muito importantes a partir de agora. Sem nenhum aviso prévio, o TeamViewer desativou vários recursos na versão gratuita de seu produto de uma hora para outra. Os recursos desativados incluem a desativação remota, impressão remota, tela em branco e troca de lados. De acordo com uma mensagem postada no depois que os usuários perceberam a novidade e começaram a reclamar, o TeamViewer disse que eles desabilitaram os recursos porque eles eram “muito usados para fins comerciais”, eles só queriam evitar fraudes. Confira a reação da comunidade abaixo:
Os recursos removidos foram escolhidos para só estar disponíveis em ambientes comerciais, queremos evitar problemas no uso pessoal. Também foi um esforço importante para nos proteger contra possíveis golpes. Mais informações podem ser encontradas aqui: https://t.co/15w653iRV5 Atenciosamente, Julia
— Suporte TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 de janeiro de 2019
Os recursos removidos eram os mais populares, que vais fazer com que as pessoas paguem agora. TODOS que alguma vez deram apoio aos seus pais sabem o quão importante" é" desativar a entrada remota se quiseres realmente ter sucesso. E tentas justificá-lo com burlas...
— Andi (@staff_andy) 30 de janeiro de 2019
Isto acontece depois de os utilizadores do TeamViewer free terem reclamado nos últimos meses sobre as suas conexões remotas expirarem e depois não conseguirem reconectar devido a “uso comercial suspeito”. Ouvimos de vários (agora ex) utilizadores do TeamViewer free sobre as suas frustrações. Muitos sentem-se zangados porque acham que o TeamViewer está a tentar empurrá-los para comprar uma licença comercial cara.
Não precisamos nem mencionar que a falta de recursos como a tela preta e as atualizações de segurança automáticas são preocupações que envolvendo a privacidade e a segurança de todos os usuários da versão gratuita do TeamViewer.
Se você é um usuário gratuito do TeamViewer que precisa de um desktop remoto com recursos como impressão remota e tela em branco, então nós estamos aqui para dizer que há uma opção muito melhor do que pagar pelo plano comercial do TeamViewer. Você pode ter acesso a esses recursos e muito mais com a Splashtop!
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Porque o Splashtop Remote Access é uma opção melhor do que o plano comercial do TeamViewer? Vamos detalhar:
Obterás as funcionalidades que já não estão disponíveis no TeamViewer Free, e muito mais! O Splashtop Remote Access inclui Impressão Remota, Ecrã em Branco, Bloqueio do Ecrã Remoto (semelhante à funcionalidade Desativar Entrada Remota do TeamViewer) e outras funcionalidades excelentes como Transferência de Ficheiros Arrastar e Largar.
Vais poupar 50% ou mais com garantia no teu custo quando comparado com os planos comercias do TeamViewer!
Splashtop Remote Access começa em R$ 25/mês (R$ 290/ano). O TeamViewer começa em R$ 129/mês (R$ 1.548/ano)*. Não gastes muito dinheiro com o TeamViewer, poupa o teu dinheiro e obtém tudo o que precisas com a Splashtop.
Dito isto, sabemos que pode ser difícil mudar para uma nova solução de ambiente de trabalho remoto depois de utilizar o TeamViewer durante tanto tempo, e é por isso que te deixamos experimentar o Splashtop Remote Access gratuitamente durante 7 dias! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso. Basta inscreveres-te e estarás a funcionar com a versão completa do Splashtop Remote Access Pro em minutos. Clique no botão abaixo para iniciar sua avaliação gratuita.
Leia a nossa comparação completa entre Splashtop e TeamViewer. Você também pode ler mais sobre os recursos de impressão remota e tela em branco da Splashtop. Certifique-se de iniciar a sua versão de testes gratuita para que você possa experimentar esses recursos e descobrir por si mesmo porque você deve vir para a Splashtop.
* Fonte: Site norte-americano TeamViewer $49/mês ($588/ano) preço de tabela para o plano de Usuário Único, fevereiro de 2019.
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