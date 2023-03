TeamViewer desativa impressão remota, tela em branco e outros recursos no seu plano gratuito

O TeamViewer removeu a Impressão Remota, Desativar a Entrada Remota e mais recursos do seu plano gratuito. Em vez de comprar o plano comercial do TeamViewer, obtenha esses recursos e mais com o Splashtop e poupe 50% ou mais garantido um ano!

Os usuários do plano gratuito do TeamViewer ficarão sem alguns recursos muito importantes a partir de agora. Sem nenhum aviso prévio, o TeamViewer desativou vários recursos na versão gratuita de seu produto de uma hora para outra. Os recursos desativados incluem a desativação remota, impressão remota, tela em branco e troca de lados. De acordo com uma mensagem postada no depois que os usuários perceberam a novidade e começaram a reclamar, o TeamViewer disse que eles desabilitaram os recursos porque eles eram “muito usados para fins comerciais”, eles só queriam evitar fraudes. Confira a reação da comunidade abaixo:

Os recursos removidos foram escolhidos para só estar disponíveis em ambientes comerciais, queremos evitar problemas no uso pessoal. Também foi um esforço importante para nos proteger contra possíveis golpes. Mais informações podem ser encontradas aqui: https://t.co/15w653iRV5 Atenciosamente, Julia — Suporte TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 de janeiro de 2019

Os recursos removidos eram os mais populares, que vais fazer com que as pessoas paguem agora. TODOS que alguma vez deram apoio aos seus pais sabem o quão importante" é" desativar a entrada remota se quiseres realmente ter sucesso. E tentas justificá-lo com burlas... — Andi (@staff_andy) 30 de janeiro de 2019

Isso aconteceu logo depois que os usuários gratuitos do TeamViewer começaram a reclamar que suas conexões remotas estavam atingindo um tempo limite. Depois disso, eles não conseguiam se reconectar devido a uma “suspeita de uso comercial”. Nós vimos vários (agora antigos) usuários gratuitos do TeamViewer comentarem sobre suas frustrações. Muitos ficaram com raiva, é bem óbvio que o TeamViewer está tentando nos empurrar uma de suas licenças comerciais caras.

Não precisamos nem mencionar que a falta de recursos como a tela preta e as atualizações de segurança automáticas são preocupações que envolvendo a privacidade e a segurança de todos os usuários da versão gratuita do TeamViewer.

Se você é um usuário gratuito do TeamViewer que precisa de um desktop remoto com recursos como impressão remota e tela em branco, então nós estamos aqui para dizer que há uma opção muito melhor do que pagar pelo plano comercial do TeamViewer. Você pode ter acesso a esses recursos e muito mais com a Splashtop!

Tenha esses Recursos e muito mais e Economize 50% ou Mais Garantido com Splashtop

Por que o Splashtop Business Access é uma opção superior ao plano comercial do TeamViewer? Vamos por partes:

Você terá acesso a recursos que não estão mais disponíveis no TeamViewer disponível gratuitamente,! O Splashtop Business Access inclui impressão Remota, tela em branco, bloqueio de tela remota (semelhante ao recurso de desativação remota do TeamViewer) e outros recursos incríveis, como a transferência de arquivo arrasta e solta.

Vais poupar 50% ou mais com garantia no teu custo quando comparado com os planos comercias do TeamViewer! O Splashtop Business Access começa em €4.58 /mês ( €55 /ano). O TeamViewer começa €32.90 no/mês ( €394.80 /ano) *. Não inves o banco do TeamViewer, poupa o teu dinheiro e obtém tudo o que precisas com o Splashtop.

Com isso dito, sabemos que pode ser difícil mudar para uma nova solução de desktop remoto depois de usar o TeamViewer durante tanto tempo, e é por isso que te deixamos experimentar o Splashtop Business Access gratuitamente durante 14 dias! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso. Basta inscrever-se e estás pronto e a correr com a versão completa do Splashtop Business Access Pro em minutos. Clique no botão abaixo para iniciar a tua versão de teste gratuita.

Leia a nossa comparação completa entre Splashtop e TeamViewer. Você também pode ler mais sobre os recursos de impressão remota e tela em branco da Splashtop. Certifique-se de iniciar a sua versão de testes gratuita para que você possa experimentar esses recursos e descobrir por si mesmo porque você deve vir para a Splashtop.

* Fonte: TeamViewer Site norte-americano $49/mês (588 €/ano) preço de tabela para o plano de Usuário Único, fevereiro de 2019.

Quer dar uma olhada nos preços? Veja nossa comparação de preços entre Splashtop e TeamViewer.