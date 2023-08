Splashtop é eleita fornecedora de soluções de aprendizagem remota do ano

Numa era em que a aprendizagem remota se tornou mais do que apenas uma tendência mas uma parte vital do quadro educacional, as instituições e as empresas devem liderar com inovação, eficiência e segurança.

Destacando-se em meio a um mar de soluções tecnológicas avançadas, a Splashtop alcançou um feito extraordinário. Temos o prazer de anunciar que a Splashtop foi coroada como "Provedora de Soluções de Aprendizagem Remota do Ano" no EdTech Breakthrough Awards 2023!

Reconhecido por suas contribuições revolucionárias para o mundo da educação, este prêmio destaca o compromisso inabalável da Splashtop em transformar o cenário educacional.

Os EdTech Breakthrough Awards, uma plataforma de prestígio que celebra os promotores e agitadores da tecnologia educacional, reconhece as soluções e empresas mais inovadoras todos os anos. Ganhar este prêmio é uma prova da excelência da Splashtop e do seu papel fundamental na remodelação do futuro da educação.

Junte-se a nós enquanto mergulhamos no cerne desta conquista e exploramos como as soluções da Splashtop estão causando impacto no setor educacional.

Soluções educacionais da Splashtop

Basicamente, o pacote educacional da Splashtop foi projetado para ampliar o potencial da aprendizagem digital, tornando-a mais acessível, eficiente e segura.

Aqui está um resumo do que a Splashtop oferece para o setor educacional:

Acesso remoto para estudantes e educadores: a Splashtop garante que o aprendizado não fique confinado às paredes de uma sala de aula. Os alunos podem aceder remotamente aos computadores e aplicações escolares a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Da mesma forma, os educadores podem aceder aos seus recursos pedagógicos, apresentações e software remotamente, garantindo um ensino sem interrupções. Suporte e Gestão TI: A espinha dorsal digital de qualquer instituição de ensino é a sua infraestrutura de TI. A Splashtop fornece ferramentas robustas que permitem aos profissionais de TI oferecer suporte em tempo real aos alunos e funcionários, gerenciar dispositivos e garantir o bom funcionamento dos recursos digitais. Segurança na vanguarda: Com o aumento das ameaças cibernéticas, as soluções da Splashtop priorizam a proteção de dados institucionais, informações dos alunos e recursos digitais contra acesso não autorizado e possíveis ameaças cibernéticas.

Os casos de uso do Splashtop incluem:

Ensino à distância : facilitar os alunos em áreas remotas ou os que não podem frequentar presencialmente devido à saúde ou outros motivos.

Igualdade Digital : Fornecer acesso equitativo a software, hardware e outros recursos digitais sem a necessidade de dispositivos topo de gama.

Suporte TI remoto : Resolva rapidamente problemas tecnológicos sem visitas presenciais, garantindo uma interrupção mínima no processo de aprendizagem.

Flexibilidade da faculdade: Capacitar os educadores para trabalharem a partir de qualquer lugar.

As soluções educacionais da Splashtop, projetadas com uma abordagem inovadora, englobam as necessidades em evolução das instituições educacionais atuais.

O impacto da Splashtop no setor educacional

O panorama educacional moderno é uma tapeçaria complexa de desafios e oportunidades caracterizada por um paradigma em rápida mudança. As instituições estão a braços com a tarefa de proporcionar um ensino ininterrupto e de qualidade num contexto global em constante mudança, exigindo agilidade, adaptabilidade e previsão.

Com suas soluções de suporte e acesso remoto de última geração, a Splashtop emergiu como uma virada de jogo, preenchendo consistentemente lacunas e ampliando os limites do que é possível na educação.

Experiências Estudantis Enriquecidas: Longe vão os dias em que a presença física ditava a qualidade da aprendizagem. Com as soluções de acesso remoto da Splashtop, estudantes de diversas origens geográficas e com variadas acessibilidades digitais podem ter uma experiência de aprendizagem unificada e enriquecida. Eficiência aprimorada: As soluções de acesso remoto da Splashtop facilitam que educadores e administradores agilizem seus processos. Ao permitir que os usuários acessem recursos de computação de qualquer lugar, a Splashtop garante que as tarefas sejam realizadas com maior eficiência e com o mínimo de contratempos. Segurança reforçada: Numa era digital, a proteção da informação é primordial. As instituições de ensino albergam dados sensíveis, desde registos de estudantes a documentos de investigação. A Splashtop reconhece isso e incorporou medidas de segurança robustas. As suas soluções priorizam a proteção dos dados de acesso não autorizado e potenciais ameaças cibernéticas, garantindo que as instituições possam operar com tranquilidade sabendo que os seus reservatórios de dados estão seguros. Apoiar BYOD: Alunos e educadores modernos geralmente navegam em múltiplos dispositivos na sua jornada académica. As soluções da Splashtop brilham neste contexto, oferecendo compatibilidade em uma ampla gama de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook. Isso garante que a aprendizagem e o ensino permanecem ininterruptos, independentemente do dispositivo. Fácil adoção: embora repleto de recursos, o Splashtop mantém uma interface intuitiva. Isso garante que os utilizadores, sejam técnicos ou iniciantes, podem navegar na plataforma sem esforço, tornando a transição para a aprendizagem remota mais suave.

As soluções da Splashtop não envolvem apenas o aproveitamento da tecnologia; trata-se de reimaginar o próprio espírito da educação. Ao atender às necessidades urgentes do setor, a Splashtop fortaleceu as instituições educacionais, permitindo-lhes evoluir, prosperar e oferecer experiências educacionais incomparáveis no mundo dinâmico de hoje.

O Prestigio Crescente dos Prémios Avanços EdTech

A tecnologia educacional está em constante evolução, com um surto de inovações destinadas a transformar a maneira como percecionamos e transmitimos educação. Os Prémios EdTech Breakthrough reconhecem as contribuições mais notáveis e inovadoras no meio deste setor em expansão.

Desde o seu início, há cinco anos, os EdTech Breakthrough Awards tiveram um crescimento exponencial, tanto em termos do volume de nomeações como do calibre das observações. Em 2023, os prémios testemunharam uma resposta esmagadora, com milhares de nomeações a derramarem das mentes mais brilhantes e organizações na tecnologia educacional de todos os cantos do globo.

Essencialmente, os Prémios EdTech Breakthrough destacam os pioneiros na tecnologia educacional. O reconhecimento da Splashtop ressalta seu papel fundamental na liderança e na formação do próximo capítulo na educação global.

Saiba mais e comece a usar a Splashtop

O reconhecimento da Splashtop no EdTech Breakthrough Awards é tanto um reconhecimento de suas soluções pioneiras quanto um apelo para que instituições educacionais em todo o mundo se adaptem e evoluam. Ao defender o acesso remoto, operações simplificadas e segurança aprimorada, a Splashtop não está apenas estabelecendo padrões do setor – ela está preparando o terreno para um futuro educacional mais inclusivo e transformador.

Se você é um administrador ou uma instituição que busca desbloquear o potencial do aprendizado remoto e da transformação digital, nunca houve melhor momento para explorar o que a Splashtop tem a oferecer. Junte-se à revolução e experiência em primeira mão as soluções premiadas que estão a moldar a próxima geração de ensino.

Saiba mais sobre as soluções educacionais da Splashtop e comece seu teste gratuito hoje mesmo!

