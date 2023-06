Splashtop vence o EdTech Breakthrough Awards 2023

As soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop receberam o Prêmio de Provedor de Soluções de Aprendizado Remoto do Ano por inovação para educação

CUPERTINO, Califórnia, 8 de junho de 2023 – A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, tem o orgulho de anunciar que foi nomeada Provedora de Soluções de Aprendizagem Remota do Ano no EdTech Breakthrough Awards. O prestigiado prémio para a indústria da educação destaquece soluções inovadoras e empresas que atendem a uma verdadeira necessidade, resolvem um problema complexo ou crítico, ou agarram uma oportunidade e criam ou revolucionam um novo mercado ou indústria.

As soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop para educação apresentam uma infinidade de vantagens para instituições educacionais com o objetivo de enriquecer as experiências dos alunos, aumentar a eficiência e aumentar a segurança. Utilizando a plataforma abrangente do Splashtop, as instituições educacionais podem garantir um acesso mais igualitário a recursos e tecnologia, implementar protocolos de trabalho híbrido seguros para professores e funcionários e equipar os profissionais de TI com as ferramentas necessárias para gerenciar e dar suporte às suas infraestruturas. Além disso, o Splashtop abre caminho para instituições prontas para o futuro, protegendo dados confidenciais contra acesso não autorizado ou ameaças cibernéticas. Suas soluções de suporte robustas estendem a ampla compatibilidade de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.

"Estamos gratos por sermos reconhecidos pelo comitê do EdTech Breakthrough Awards", Mark Lee, CEO da Splashtop. “No mundo de hoje, é vital que as instituições educacionais forneçam acessibilidade e desempenho consistentes, independentemente da localização ou do dispositivo. As nossas soluções de acesso remoto dissolvem as fronteiras digitais e geográficas, fomentando uma experiência de aprendizagem enriquecida e igualando a forma como a educação é ministrada. "

Os EdTech Breakthrough Awards cresceram substancialmente em volume e qualidade dos pedidos desde a sua primeira estreia há cinco anos, recebendo milhares de nomeações provenientes das melhores e mais brilhantes empresas de tecnologia educacional de todo o mundo em 2023. Os vencedores deste ano foram totalmente analisados, avaliados e pontuados por um painel de jurados de especialistas, que representam uma mistura de conhecimentos técnicos, empresariais, académicos e de marketing dentro da indústria. As inscrições foram avaliadas com base em vários critérios, incluindo inovação, desempenho, facilidade de uso, funcionalidade, valor e impacto.

Para saber mais sobre as premiadas soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop, visite Splashtop.com/Education.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop é capaz de atingir qualidade 4K HD, suporte a vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop vem com recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo aquelas em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop globalmente. Splashtop.com