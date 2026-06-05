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Splashtop News

Notícias e Atualizações da Splashtop Maio de 2019

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Vê as novidades do Splashtop este mês, incluindo novas actualizações de funcionalidades, as últimas notícias e dicas para empresas, profissionais de TI, indivíduos e educação. Os tópicos incluem os últimos eventos Splashtop e a actualização da aplicação Splashtop Business para Android.

Notícias Splashtop & Actualizações - Maio 2019

Veja as novidades da Splashtop, incluindo novas atualizações de recursos, as últimas notícias e dicas para profissionais dos negócios, de TI e da educação.

Conhece a Equipa Splashtop nestes próximos Eventos e Feiras

  • SITS - The Service Desk and IT Support Show, Maio 1-2 em Londres

  • ServiceNow Knowledge 2019, 5-8 de Maio em Las Vegas, NV

  • DattoCon, 17 a 19 de junho em San Diego, CA

  • Fórum ChannelPro SMB, 5 a 8 de setembro em San José, CA

  • ColueX 2019, 16-17 de Setembro em Phoenix, AZ

Saiba mais sobre esses e outros eventos em www.splashtop.com/events.

Business Remote Access Icon

Acesso Remoto Splashtop

Splashtop Remote Support

Splashtop Classroom Icon

Classroom e Educação

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

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Mirroring360 - Espelhamento de Ecrã + Partilha de Ecrã

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