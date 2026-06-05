Notícias e Atualizações da Splashtop Maio de 2019

Vê as novidades do Splashtop este mês, incluindo novas actualizações de funcionalidades, as últimas notícias e dicas para empresas, profissionais de TI, indivíduos e educação. Os tópicos incluem os últimos eventos Splashtop e a actualização da aplicação Splashtop Business para Android.
Notícias Splashtop & Actualizações - Maio 2019
Veja as novidades da Splashtop, incluindo novas atualizações de recursos, as últimas notícias e dicas para profissionais dos negócios, de TI e da educação.
Conhece a Equipa Splashtop nestes próximos Eventos e Feiras
SITS - The Service Desk and IT Support Show, Maio 1-2 em Londres
ServiceNow Knowledge 2019, 5-8 de Maio em Las Vegas, NV
DattoCon, 17 a 19 de junho em San Diego, CA
Fórum ChannelPro SMB, 5 a 8 de setembro em San José, CA
ColueX 2019, 16-17 de Setembro em Phoenix, AZ
Saiba mais sobre esses e outros eventos em www.splashtop.com/events.
Acesso Remoto Splashtop
Pacote de 10 usuários do Business Access Pro especial disponível agora
Splashtop reconhecido como líder do G2 Crowd, Primavera de 2019
Splashtop Remote Support
Novo! Inicie sessões de suporte remoto SOS usando o ServiceNow
Personalize a marca do aplicativo SOS com o nome e o logotipo da sua empresa
Novo! Implante e gerencie a segurança de endpoints Bitdefender com a Splashtop
Novo! Conecte-se remotamente a dispositivos IoT e Android com o Splashtop para IoT
Vídeo: Suporte Remoto e IoT robusto para dispositivos Android Zebra
Novo! Splashtop Business App para Android actualizado - novo visual & características
Classroom e Educação
Controle o seu computador usando um tablet e anote sobre a sua tela. Ensine em qualquer lugar da sala de aula.
Dicas para criar um ambiente educativo mais interativo e envolvente
Splashtop Personal
Obtenha as atualizações mais recentes do Splashtop Personal e streamer
Acede ao teu computador a partir de qualquer lugar por apenas R$ 149,90/ano
Os 10 principais motivos para atualizar o Splashtop Personal para o Business
Mirroring360 - Espelhamento de Ecrã + Partilha de Ecrã
Compartilhe a tela do seu computador Windows com o Mirroring360 Pro
Mirroring360 Pro - Melhor para Negócios - Agora só R$ 150/ano!
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